Армия и оружие
Вести.RuВ Германии проходят учения НАТО по сценарию ядерной войны
Партнёры Германии по НАТО проводят на территории этой страны совместные секретные учения, которые предполагают сценарий начала атомной войны. Об этом сообщает издание "Кронэн Цайтунг". По его информации, тайные манёвры стартовали на этой неделе.
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ВВС Германии приняли участие в секретных учениях НАТО по отработке ядерных ударов
Взгляд.рувчера в 14:34
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