Армия и оружие

Вести.RuВести.RuВ Германии проходят учения НАТО по сценарию ядерной войны

Партнёры Германии по НАТО проводят на территории этой страны совместные секретные учения, которые предполагают сценарий начала атомной войны. Об этом сообщает издание "Кронэн Цайтунг". По его информации, тайные манёвры стартовали на этой неделе.
Читать в источнике
Комментировать21

Подробнее о событии

В Германии проходят учения НАТО по ведению ядерной войны

Газета.Ru05:57

В Германии провели учения на случай начала ядерной войны

РБК02:05

В Германии начались учения НАТО со сценарием атомной войны, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 20:01

СМИ: В Германии начались учения НАТО по сценарию ядерной войны

RT на русскомвчера в 22:37

СМИ: НАТО на учениях в Германии отрабатывает сценарий ядерной войны

Российская газетавчера в 19:37

ВВС Германии приняли участие в секретных учениях НАТО по отработке ядерных ударов

Взгляд.рувчера в 14:34

В Германии стало известно о секретных учениях НАТО со сценарием атомной войны

ТАССвчера в 12:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 06:49, Вашингтон
Шоу-бизнес

Ани Лорак впервые прокомментировала развод с мужем

Аргументы недели вчера в 10:25
Единоборства

Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика

Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Происшествия

В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ

Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.
РИА Новости 03:15
Происшествия

Пятеро детей и один взрослый погибли при пожаре в Ярославской области

Известия 01:25
Общество

Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков

Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Кино

В Китае отложили премьеру фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»

РБК вчера в 13:12
Политика

Захарова рассказала об информационной агрессии против России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об информационной агрессии в мире в отношении России.
RT на русском 05:54
Происшествия

Следовавший в Москву самолёт запросил экстренную посадку в Красноярске

Самолёт, следовавший из Улан-Удэ в Москву, запросил вынужденную посадку в Красноярске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительницу красноярского международного аэропорта.
RT на русском 04:24
Здоровье

По три яйца в день разрешил есть доктор Мясников

«Вредно есть больше трех яиц, но не в неделю, а в день», - сказал Мясников.
Соловей.Инфо 05:15
Происшествия

Названа предварительная причина прорыва дамбы в Красноярском крае

Названа неокончательная причина прорыва дамбы золотодобывающего предприятия в Курагинском районе Красноярского края.
Актуальные Новости 02:59
Игры

EA раскрыла системные требования Need for Speed Heat

Electronic Arts опубликовала в Origins системные требования гоночной игры Need for Speed Heat.
3DNews 03:12
Футбол

«Арсенал» сыграл вничью с «Сочи» в матче молодежного первенства России

Футболисты тульского "Арсенала" сыграли вничью с "Сочи" в матче 13-го тура молодежного первенства России.
РИА Новости 06:44
Религия

В РПЦ прокомментировали совместную литургию Варфоломея и Иеронима

Совместное служение архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима с Константинопольским патриархом Варфоломеем еще не означает признания главой Элладской церкви украинских раскольников, заявил в субботу РИА Новости замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
РИА Новости 06:18
Политика

Савченко заявила, что Порошенко врал про конфликт в Донбассе

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, что бывший президент Украины Петр Порошенко врал про выполнение минских соглашений.
Газета.Ru 00:30
Происшествия

Пьяный мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро

Сотрудник полиции получил ножевое ранение на станции московского метро "Савеловская".
ТАСС 04:14
Армия и оружие

Турция обвинила курдов в нарушении перемирия в Сирии

Турция обвинила курдов в нарушении договоренности по перемирию в зоне безопасности на севере Сирии.
РИА Новости 06:07
Политика

В Сербии ждут Дмитрия Медведева

Премьер-министр РФ примет участие в праздновании 75-летия освобождения Белграда от нацистов.
Вести.Ru вчера в 23:16
Гаджеты

Realme привезёт в Россию мощный бюджетник с 5000 мАч и NFC

Китайский бренд Realme назвал дату выхода в России смартфонов Realme 5 и Realme 5 Pro. Первая модель работает на процессоре Snapdragon 665.
Ferra 17 октября в 10:47
Политика

Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru 17 октября в 05:20
Происшествия

В Турции погибла девочка из России

РИА Новости 03:59
Футбол

Хузин покинул пост главного тренера «Луча»

Владивостокский «Луч» остался без главного тренера. Рустем Хузин после поражения от «Енисея» (0:1) принял решение покинуть команду.
Sport24.ru 05:00
Общество

Режим ЧП введен в столице Чили из-за беспорядков

Известия 03:54
Общество

Финская журналистка описала впечатления от российского плацкарта

Lenta.ru 05:24
Происшествия

В Новокузнецке пропали два подростка

РИА Новости 03:15
Шоу-бизнес

Стало известно о состоянии госпитализированной Белохвостиковой

Газета.Ru вчера в 10:17
Кино

В России в прокат вышел фильм «Малефисента: Владычица тьмы»

Стоит отметить, что эксперты, которые стали первыми зрителями фильма «Малефисента: Владычица тьмы», раскритиковали сюжет.
RuNews24.ru вчера в 11:24
Общество

Фома не разрешает: что нельзя делать 19 октября

19 октября связывают с одним из 12 апостолов - со святым Фомой - рыбаком из Галилеи.
Первый Тульский 05:58
Политика

Британский парламент проголосует по поправке об отсрочке Brexit

В субботу, 19 октября, депутаты палаты общин будут голосовать по поправке депутата Оливера Летвина, которая предполагает, что Brexit будет отсрочен даже в том случае, если парламент Великобритании одобрит новую сделку.
РБК 06:15
Энергетика

Шведский суд может пресечь атаки «Нафтогаза» на активы «Газпрома»

Атаки "Нафтогаза" на активы "Газпрома" Апелляционный суд округа Свеа закончил 17 октября основные слушания по спору "Нафтогаза" с "Газпромом" о поставках газа на Украину.
Экономика сегодня 17 октября в 11:21
Финансы

Москва обсудит возможность внешних займов в евро и юанях в 2020 году вместо долларов

Вероятность отказа РФ от внешних займов в долларах в 2020 году существует, власти смотрят в сторону евро и юаней, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.
ПРАЙМ 06:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное