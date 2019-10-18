Армия и оружие
Вести.RuВ Германии проходят учения НАТО по сценарию ядерной войны
Партнёры Германии по НАТО проводят на территории этой страны совместные секретные учения, которые предполагают сценарий начала атомной войны. Об этом сообщает издание "Кронэн Цайтунг". По его информации, тайные манёвры стартовали на этой неделе.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
ВВС Германии приняли участие в секретных учениях НАТО по отработке ядерных ударов
Взгляд.рувчера в 14:34
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 08:17, Ашберн
Общество
Практикующий онколог описал симптомы заболевания Заворотнюк
Практикующий онколог рассказал о необратимых процессах, которые происходят в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей, по информации СМИ, от рака головного мозга.
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Политика
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
Сенатора Алексея Пушкова не удивили слова экс-депутата Рады Надежды Савченко о бывшем главе государства Петре Порошенко.
Происшествия
Появилось видео нападения на сотрудника полиции в московском метро
Как сообщалось ранее, в подуличном переходе станции метро "Савеловская" нетрезвый мужчина 1991 года рождения атаковал сотрудника УВД на Московском метрополитене.
Наука
Ученые выявили гены, увеличивающие риск развития шизофрении
Ученые выявили увеличивающие риск развития шизофрении у человека гены.
Здоровье
Страховщики рассказали о возможностях нового полиса ОМС
Полис обязательного медицинского страхования дает право получать практически неограниченный перечень медицинских услуг.
Армия и оружие
Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств
Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
Происшествия
15 человек погибли после прорыва дамбы в Красноярском крае
15 человек погибли в результате прорыва дамбы в Красноярском крае, 19 октября сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян вновь стала мамой
Российская журналистка и главред RT Маргарита Симоньян стала мамой. Об этом рассказала ее коллега Тина Канделаки в Telegram.
Космос
Робот «Федор» выполнил секретное задание Рогозина
Антропоморфный робот «Федор» выполнил ряд секретных задач на МКС, о которых он доложил лишь генеральному директору Роскосмоса Дмитрию Рогозину.
Общество
В Петербурге умер вице-адмирал Михаил Моцак
Происшествия
В Нальчике полицейский погиб после драки с коллегой во время учебы
Два сотрудника полиции подрались во время учебы в институте повышения квалификации МВД России в Нальчике, в результате один из них скончался, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Шоу-бизнес
Мать Тимати опубликовала фото с родов Анастасии Решетовой
Сегодня счастливая бабушка снова опубликовала ряд фотографий из роддома, на которых запечатлен ее новорожденный внук, а также Тимати и Анастасия Решетова.
Космос
К Земле приближается астероид диаметром до 1 км
Астероид диаметром от 400 м до 1 км приблизится к Земле на минимальное расстояние 25 октября.
Авто
Эксперты рассказали, какое машинное масло может «убить» двигатель
Специалисты портала "АвтоВзгляд" рассказали об ошибках, которые совершают водители при замене масла в автомобиле.
Фигурное катание
Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при
Российская фигуристка Алена Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
Происшествия
Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отмечает 37-летие с Тиллем Линдеманном
Певица Светлана Лобода отпраздновала собственное 37-летие в компании известного немецкого музыканта Тилля Линдеманна.
Происшествия
В Петербурге обрушился строящийся паркинг
Строящийся паркинг обрушился на площади около 200 квадратных метров в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Политика
Украинцев и белорусов признают носителями русского языка без экзамена
В настоящий момент иностранные граждане или лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка, если они или их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории Российской Федерации либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы РФ.
Здоровье
Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов
Врач Григорий Конев призвал россиян отказаться от покупки и употребления привозных бананов.
Культура
Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»
Экономика
British American Tobacco остановила производство на Украине
Табачная фабрика "В.А.Т. - Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, остановила производство на Украине.
Политика
Миллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину
Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.
Религия
Патриарх Варфоломей и архиепископ Иероним помянули главу ПЦУ Епифания
На совместной службе с предстоятелем Элладской православной церкви (ЭПЦ) архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом патриарх Константинопольский Варфоломей помянул главу так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания.
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод
Ани Лорак поделилась романтическим фото c Егором Глебом Напомним, что разговоры о том, что певица после развода с Муратом Налчаджиоглу нашла новую любовь начались в мае этого года.
Кино
Тарантино отказался переделывать «Однажды в Голливуде» для Китая
Режиссер кинокартины "Однажды в Голливуде" Квентин Тарантино заявил, что не будет переделывать сцены из фильма по требованию Китаю.
Шоу-бизнес
Родные Анастасии Заворотнюк призвали помолиться за здоровье актрисы
Как сообщает ToDay News Ufa, родные актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram призвали присоединиться к соборной молитве за здравие Анастасии Заворотнюк, которую предложила одна из подписчиц.