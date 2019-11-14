Политика

RT на русскомRT на русскомВ Германии прокомментировали позицию США по «Северному потоку — 2»

Интересы Германии и России относительно реализации проекта «Северный поток — 2» совпадают, а США стали выступать против газопровода, когда сами стали экспортёрами газа. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.
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Габриэль прокомментировал позицию США по «Северному потоку — 2»

Интересы России и Германии по реализации проекта газопровода "Северный поток — 2" совпадают, США же стали выступать против проекта, когда сами стали экспортерами газа, заявил бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.
РИА Новости12:55

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Габриэль прокомментировал позицию США по «Северному потоку — 2»

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 16:10, Вашингтон
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Глава МИД Германии передумал ехать на линию разграничения в Донбассе

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Президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил о намерении модернизировать учебно-боевой самолет Як-130 до значительной степени боевого.
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Высокопоставленный российский таможенник Максим Мамчур сбежал в Киев. Об этом стало известно «Фонтанке».
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Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки

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«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
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Замглавы ФСИН Максименко уходит в отставку

Заместитель руководителя ФСИН Валерий Максименко подал в отставку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к ведомству.
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В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете

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