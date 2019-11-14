Политика
RT на русскомВ Германии прокомментировали позицию США по «Северному потоку — 2»
Интересы Германии и России относительно реализации проекта «Северный поток — 2» совпадают, а США стали выступать против газопровода, когда сами стали экспортёрами газа. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.
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Интересы России и Германии по реализации проекта газопровода "Северный поток — 2" совпадают, США же стали выступать против проекта, когда сами стали экспортерами газа, заявил бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.РИА Новости12:55
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