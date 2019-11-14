Политика
RT на русскомВ Германии прокомментировали позицию США по «Северному потоку — 2»
Интересы Германии и России относительно реализации проекта «Северный поток — 2» совпадают, а США стали выступать против газопровода, когда сами стали экспортёрами газа. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.
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Интересы России и Германии по реализации проекта газопровода "Северный поток — 2" совпадают, США же стали выступать против проекта, когда сами стали экспортерами газа, заявил бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.РИА Новости12:55
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Депутаты Госдумы хотят внести в проект закона о домашнем насилии поправку, связанную с преследованием.
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В ВМС Украины подтвердили получение от России трёх кораблей
Армия и оружие
В Мали более 20 военных погибли при нападении боевиков на патруль
Боевики напали на патруль вооруженных сил на востоке Мали, в результате 24 военных погибли, 29 получили ранения, следует из заявления армии страны.
Авто
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Участники встречи в "нормандском формате" надеются на то, что власти Незалежной понимают, что будут делать с новым законом о статусе Донбасса.
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Кино
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Авто
«GM-АвтоВАЗ» выпустит новое поколение Chevrolet Niva
Отмечается, что у второго поколения модели Chevrolet Niva будет полностью новая передняя часть в стиле одноименного экспериментального автомобиля, представленного в 2014 году на Московском международном автосалоне.
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Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»
Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.