Политика

RT на русскомRT на русскомВ Германии прокомментировали позицию США по «Северному потоку — 2»

Интересы Германии и России относительно реализации проекта «Северный поток — 2» совпадают, а США стали выступать против газопровода, когда сами стали экспортёрами газа. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось

Габриэль прокомментировал позицию США по «Северному потоку — 2»

Интересы России и Германии по реализации проекта газопровода "Северный поток — 2" совпадают, США же стали выступать против проекта, когда сами стали экспортерами газа, заявил бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.
РИА Новости12:55

Подробнее о событии

Габриэль прокомментировал позицию США по «Северному потоку — 2»

РИА Новости12:55

Эксперт оценил заявление экс-главы МИД ФРГ по «Северному потоку — 2»

RT на русском14:27

В Германии заявили о совпадении интересов РФ и ФРГ по «Северному потоку — 2»

Известия15:07

В Германии прокомментировали позицию США по «Северному потоку-2»

Российская газета15:16

Экс-глава МИД Германии оценил позицию США по «Северному потоку — 2»

Газета.Ru15:47

В Германии заявили о совпадении интересов с РФ по «Северному потоку — 2»

News.ru13:50

В Германии заявили об общих интересах с РФ по «Северному потоку — 2»

REGNUM15:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 17:43, Ашберн
Здоровье

В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога

Минздрав России прокомментировал увольнение детского хирурга Михаила Каабака, единственного в России, кто проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).
Газета.Ru 15:43
Футбол

Швейцария и Дания вышли на Евро-2020

У хозяев забил Мэтт Доэрти, у гостей — Мартин Брэйтуэйт. Швейцария и Дания вышли на чемпионат Европы-2020.
Спорт-Экспресс 16:38
Энергетика

В Минэнерго оценили готовность Украины к отопительному сезону

Украина готова пройти отопительный сезон в нормальном режиме даже в случае непродления контракта с "Газпромом" по транзиту газа в ЕС, заявил в понедельник глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
РИА Новости 17:39
Армия и оружие

Сивков объяснил заявления Киева об опасности «Калибров»

Российский эксперт Константин Сивков объяснил, почему корабли РФ не угрожают Киеву и зачем адмирал делает столь громкие заявления.
Политическая Экспертиза 15 ноября в 09:44
Политика

Израиль прокомментировал позицию США по поселениям на берегу Иордана

Израиль приветствовал решение США о признании израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.
RT на русском 16:00
Общество

На Сахалине ожидают сильный снегопад

Сильные снегопады ожидают 19 ноября в 15 районах Сахалинской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:12
Экономика

Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию

Родившись в простой семье, Рэй Далио сумел понять, как устроены рынки, и стать очень богатым человеком.
РИА Новости 15 ноября в 00:00
Происшествия

СК проверит в Москве данные об оставленных в квартире восьмерых детях

Следователи в Москве совместно с прокуратурой организовали доследственную проверку по факту обнаружения в однокомнатной квартире восьмерых простуженных детей.
РБК 17:29
Космос

«Роскосмос» запатентовал схему двигателя для космического самолёта

«Роскосмос» получил патент на схему авиационного двигателя для космического самолёта, который будет способен запускать ракеты в космос, а также совершать кратковременные полёты с гиперзвуковой скоростью.
3DNews 14:12
Происшествия

В США три человека погибли при стрельбе у магазина Walmart

РБК 12:30
Здоровье

Ученые предупредили о начале глобальной эпидемии суперинфекции

Американские ученые заявили о начале эпидемии суперинфекции. Угрозу для человека представляют устойчивые к антибиотикам бактерии.
АБН вчера в 04:30
Происшествия

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
REGNUM 13:33
Технологии

Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови

Длительные космические полеты могут быть весь опасными для здоровья космонавтов.
Ugpressa.ru 16 ноября в 02:41
Наука

Редкие мутации в ДНК признали причиной внезапной остановки сердца

Ученые из Массачусетского технологического института и Гарвардского Университета выявили 14 вариантов изменений ДНК, которые влияют на риск смерти от внезапной остановки сердца, пишет издание Medical Xpress.
Naked Science 12:59
Общество

Путин поддержал строительство моста через Лену

Президент России Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию.
Газета.Ru 04:19
Общество

В законопроект о домашнем насилии хотят внести понятие «преследование»

Депутаты Госдумы хотят внести в проект закона о домашнем насилии поправку, связанную с преследованием.
Газета.Ru 02:11
Политика

В ВМС Украины подтвердили получение от России трёх кораблей

RT на русском 06:22
Армия и оружие

В Мали более 20 военных погибли при нападении боевиков на патруль

Боевики напали на патруль вооруженных сил на востоке Мали, в результате 24 военных погибли, 29 получили ранения, следует из заявления армии страны.
РИА Новости 15:44
Авто

Компания УАЗ разработает новый турбомотор

В 2020 году УАЗ планирует оснастить свои модели новым турбированным двигателем мощностью 180 лошадиных сил.
Автоновости дня 01:22
Политика

Депутат Зеленского опубликовал компромат на коллег из «Слуги народа»

Исключенный из фракции «Слуга народа» депутат Верховной Рады Антон Поляков предал огласке кулуарные переговоры депутатов своей партии с руководством полиции Днепропетровской области.
Аргументы недели 10:05
Шоу-бизнес

Джонни Деппа бросила невеста из России Полина Глен

Звезда Голливуда Джонни Депп снова одинок: Полина Глен, исполнительница танцев гоу-гоу из Петербурга, бросила своего возлюбленного и вернулась на родину.
Газета.Ru 06:16
Политика

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о союзе с Россией

В Кремле обратили внимание на эмоциональные заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о "бешеной напряженке" в отношениях Москвы и Минска, сообщил журналистам Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:16
Культура

Пригожин объяснил, почему Ротару отказывалась выступать в России

Певица София Ротару не могла выступать в России из-за политической ситуации на Украине, заявил продюсер Иосиф Пригожин.
РИА Новости 10:40
Политика

В Кремле закон о статусе Донбасса назвали краеугольным

Участники встречи в "нормандском формате" надеются на то, что власти Незалежной понимают, что будут делать с новым законом о статусе Донбасса.
Life.ru вчера в 08:59
Кино

Продюсер сериала «Ведьмак» рассказал, чем он лучше «Игры престолов»

Исполнительный продюсер "Ведьмака" Томаш Багиньский рассказал о том, в чем разница между сериалом, первый сезон которого выйдет 20 декабря на Netflix, и "Игрой престолов".
Российская газета 12:27
Общество

«Яндекс» изменит структуру управления компанией

В «Яндексе» появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании).
Коммерсантъ 01:57
Кино

На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»

Оксана Байрак режиссер Не пропустите премьеру сериала «Ничто не случается дважды» в этот понедельник, 18 ноября, на Первом канале.
Tricolor TV Magazine 01:55
Футбол

Луис Энрике может снова возглавить сборную Испании

49-летний испанский специалист Луис Энрике может вернуться на пост главного тренера сборной Испании. Об этом информирует Mundo Deportivo.
ProstoProSport 17:27
Авто

«GM-АвтоВАЗ» выпустит новое поколение Chevrolet Niva

Отмечается, что у второго поколения модели Chevrolet Niva будет полностью новая передняя часть в стиле одноименного экспериментального автомобиля, представленного в 2014 году на Московском международном автосалоне.
Известия 11:04
Единоборства

Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»

Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
iReactor вчера в 18:26
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное