Политика

Evo-rus.comEvo-rus.comВ Германии раскритиковали санкции США против «Северного потока-2»

По мнению властей Германии, санкции США могут нанести вред немецким компаниям. Отмечается, что некоторые госслужбы и фирмы имеют отношение к данному проекту.
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с чего всё началось
Власти ФРГ опасаются американских санкций за участие в «Северном потоке — 2». О внутреннем документе Минэкономики Германии пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung
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BFM.ru13 июня в 11:25

Подробнее о событии

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