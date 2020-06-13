Политика
Evo-rus.comВ Германии раскритиковали санкции США против «Северного потока-2»
По мнению властей Германии, санкции США могут нанести вред немецким компаниям. Отмечается, что некоторые госслужбы и фирмы имеют отношение к данному проекту.
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Власти ФРГ опасаются американских санкций за участие в «Северном потоке — 2». О внутреннем документе Минэкономики Германии пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.BFM.ru13 июня в 11:25
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Германия раскритиковала планы США расширить санкции против «Северного потока – 2»
Взгляд.рувчера в 02:44
Берлин: санкции США против «Северного потока - 2» – посягательство на суверенитет ЕС
Московский Комсомолец14 июня в 18:56
Стало известно об опасениях Германии насчет санкций против «Северного потока-2»
Lenta.ru13 июня в 00:57
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Армия и оружие
На границе с Китаем погибли трое военных Индии
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Происшествия
В МВД назвали причину перестрелки в Назрани
В МВД сообщили, что перестрелка в Ингушетии, в результате которой погибли четыре человека, произошла из-за имущественного конфликта между родственниками.
RT на русском 11:05
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Юлия Липницкая скоро станет мамой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
Общество
Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами
Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня раскритиковала в инстаграме россиян, которые получают минимальный размер оплаты труда.
РИА Новости 05:36
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Происшествия
В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5
В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета 07:30
Происшествия
Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым
В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым.
Российская газета 04:05
Культура
На Новодевичьем кладбище нашли самый дорогой памятник
Эксперты нашли самый дорогой памятник среди тех, что находятся на Новодевичьем кладбище.
Discover24 05:56
Происшествия
Французский Дижон потрясли межэтнические столкновения
Кто-то постит фото Эммануэля Макрона с пририсованной бородой, который говорит: «Дорогие французские сограждане, с этого понедельника Дижон становится новой территорией Чечни».
BFM.ru 03:30
Общество
49-летняя телеведущая задрала ногу в мини-юбке и смутила фанатов
Британская телеведущая Аманда Холден (Amanda Holden) задрала ногу, сидя в рабочем кресле, и смутила поклонников.
Lenta.ru 09:11
Футбол
Мусаев официально стал главным тренером «Краснодара»
RT на русском 09:02
Кино
Вышел трейлер продолжения «Поезда в Пусан»
Появился трейлер продолжения хоррора южнокорейского режиссёра Ён Сан Хо «Поезд в Пусан». Новый проект получил название «Полуостров».
News.ru 05:43
Происшествия
Раненных при стрельбе в столице полицейских представят к госнаградам
Сотрудников правоохранительных органов, которые получили ранения при стрельбе на Ленинском проспекте, представят к государственным наградам.
Москва 24 10:55
Фигурное катание
Плющенко назначили тренером сборной России
Дважды завоевывавший золотые медали на Олимпийских играх Евгений Плющенко получил статус тренера национальной сборной по фигурному катанию.
Ореанда-Новости 14 июня в 14:20
Происшествия
В Красноярске задержали избившую в лифте свою внучку женщину
В Красноярске задержали женщину, которая в лифте избила свою несовершеннолетнюю внучку, возбуждено уголовное дело по факту причинения побоев малолетней.
РБК 02:21
Политика
Парламент Армении одобрил арест лидера оппозиции Царукяна
Как ранее сообщало ИА REGNUM, запрос на арест Царукяна, а также на лишение его депутатской неприкосновенности подал в парламент страны генпрокурор Армении Артур Давтян накануне, 15 июня.
REGNUM 10:52
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу
RT на русском 09:18
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 10:05
Общество
Все заместители главреда «Ведомостей» заявили об увольнении
Все пять заместителей главного редактора газеты «Ведомости» объявили об увольнении в связи с назначением на пост главного редактора Андрея Шмарова.
Известия вчера в 08:14
Политика
Иностранцы смогут продлить сроки пребывания в России
«Иностранцы, у которых истекли сроки пребывания на территории России во время распространения коронавирусной инфекции, смогут начать оформление документов с 15 июня, обратившись в миграционные подразделения МВД», - приводит агентство слова своего собеседника.
Комсомольская правда 14 июня в 18:47
Армия и оружие
План турецкого вторжения в Грецию и Армению утек в Сеть
По данным Nordic Monitor, план вторжения в Грецию существует по меньшей мере с 13 июня 2014 года и до сих пор актуален.
ФАН 04:25
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 02:26
Армия и оружие
КНДР планирует ввести войска в демилитаризованную зону
Пхеньян угрожает введением войск в демилитаризованные зоны. Об этом сообщили в Генштабе Корейской народной армии.
Политика Сегодня 04:17
Общество
В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе
В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы.
РИА Новости 08:54
Общество
В Совете Федерации предложили сократить новогодние каникулы
Сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 г. до трех дней — с 1 по 3 января.
Ведомости 06:06
Происшествия
Против инспектора Ростехнадзора возбуждено дело после ЧП в Норильске
Следственный комитет возбудил уголовное дело против инспектора Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая, по данным следствия, должна была проверить ТЭЦ-3 в Норильске, где произошёл разлив дизельного топлива.
RT на русском 11:24
Музыка
В плагиате обвинили группу Little Big
Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:54
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском вчера в 01:22
Политика
Помпео: Уилан должен быть немедленно освобожден
Мосгорсуд признал Пола Уилана виновнымв шпионаже и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.
МонаВиста вчера в 10:01