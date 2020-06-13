с чего всё началось

По мнению властей Германии, санкции США могут нанести вред немецким компаниям. Отмечается, что некоторые госслужбы и фирмы имеют отношение к данному проекту.

В Германии раскритиковали санкции США против «Северного потока-2»

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