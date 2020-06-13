Политика
Уфимские ЗаметкиВ Германии раскритиковали санкции США против «Северного потока-2»
В Германии считают, что новые санкции США против проекта "Северный поток – 2" наносят вред госслужбам страны. Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, правительство ФРГ считает, что санкции, которые накладывает США, может плохо отразиться на немецких компаниях.
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с чего всё началось
Власти ФРГ опасаются американских санкций за участие в «Северном потоке — 2». О внутреннем документе Минэкономики Германии пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.BFM.ru13 июня в 11:25
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Берлин: санкции США против «Северного потока - 2» – посягательство на суверенитет ЕС
Московский Комсомолец14 июня в 18:56
Германия раскритиковала планы США расширить санкции против «Северного потока – 2»
Взгляд.рувчера в 02:44
Стало известно об опасениях Германии насчет санкций против «Северного потока-2»
Lenta.ru13 июня в 00:57
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Здоровье
В Самарской области количество случаев пневмонии выросло на 24%
В Самарской области на 24% увеличилось число случаев пневмонии.
Терра 02:41
Общество
С 19 июня 2020 года вырастут декретные выплаты
Для многих семей есть хорошая новость. С 19 июня этого года по новым правилам будут рассчитывать минимальные выплаты по декрету.
Интересная Россия 14 июня в 22:03
Общество
Работающие 1 июля россияне получат зарплату в двойном размере
В ведомстве уточнили, что такой принцип оплаты труда 1 июля связан с тем, что, по нормам федерального законодательства, на оплату труда работников в день всенародного голосования распространяются те же нормы Трудового кодекса, что и на оплату труда в праздничные дни.
ТАСС вчера в 11:49
Здоровье
Названы простые продукты, способствующие защите легких от коронавируса
Для нормального функционирования микробиоты кишечника, которая способствует укреплению иммунной системы и влияет на работу легких, диетолог Кановас рекомендует употреблять цельный рис.
Российская газета вчера в 23:21
Общество
Сенатор предложил в 2021 году сократить новогодние каникулы
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — цитирует 16 июня документ «РИА Новости».
Известия 03:41
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия вчера в 03:08
Шоу-бизнес
Супруг Нюши рассказал об отношениях с женой
RuNews24.ru 06:17
Политика
Умер отец экс-президента Украины Порошенко
Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность".
РИА Новости 04:30
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о травмах артиста в ДТП
REGNUM вчера в 04:11
Общество
В магазинах начали продавать Конституцию с поправками
В книжных магазинах появились издания Конституции с вынесенными на общероссийское голосование поправками, пишет РБК.
Ведомости 01:50
Происшествия
В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
Говорит Москва вчера в 10:00
Общество
В Госдуму внесли законопроект о регулировании «удаленки»
Как отмечается, предложения предлагается сконцентрировать в рамках главы 49.1 "Особенности регулирования труда дистанционных работников", назвав ее "Особенности регулирования дистанционной и временной удаленной работы".
РИА Новости 05:02
Общество
В Петербурге появится новая торговая сеть Green
Напомним, что массовое закрытие магазинов «Интерторга» (сети супермаркетов «Семья», «Идея» и Spar) началось в Петербурге и в СЗФО в конце прошлого года.
Peterburg2.ru 03:36
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
В России вводится новое денежное пособие.
ФедералПресс 04:14
Политика
КНДР взорвала здание офиса связи с Южной Кореей
Северная Корея разорвала линии связи с Южной Кореей 9 июня, поводом стало распространение листовок с пропагандой против КНДР в приграничной зоне.
Ведомости 04:58
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей в России
Компания вчера в 02:46
Интернет
Откровенные снимки и переписки с сайтов знакомств попали в сеть
В сеть слили более 840 Гб информации, 20 млн файлов, около 2,5 млн записей о более чем 100 тысячах пользователей.
Piter.tv 06:13
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Накопительные пенсии с августа будут проиндексированы более чем на 9%. С 1 июля текущего года будут проиндексированы пенсии некоторым категориям работающих пенсионеров, пишет «Федеральное агентство новостей».
Моя Москва.онлайн 14 июня в 02:16
Энергетика
Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти замену российскому газу. Об этом сообщает агентство "БелТА".
Газета.Ru 05:32
Общество
231 новый случай коронавируса выявили за сутки в Свердловской области
231 новый случай коронавируса выявили за сутки в Свердловской области, таковы данные оперштаба на вторник, 16 июня.
Время Пресс 04:05
Политика
США требуют немедленного освобождения Пола Уилана
Соединенные Штаты возмущены приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против РФ и требуют его немедленного освобождения.
ТАСС вчера в 08:06
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
BFM.ru 14 июня в 23:21
Авто
Российских водителей с 1 июля ждут три нововведения
Названы очередные нововведения, которые с 1 июля ожидают водителей.
Evo-rus.com 13 июня в 03:27
Здоровье
Кардиолог рассказал, как скорректировать пульс в домашних условиях
Если пульс понижен, это может привести к брадикардии. В таком случае следует употребить черный шоколад или выпить кофе.
Evo-rus.com 05:32
Авто
Компания Ford презентовала серию микроавтобусов Transit
Серия новых микроавтобусов Transit и Transit Custom с внедорожными характеристиками получит обозначение Trail.
Letnews.ru 01:26
Шоу-бизнес
За шутку об изнасиловании Костюшкина Тимати назвал Собчак «животным»
Тимати назвал Собчак "тупым животным" за то, что она посмеялась над трагической историей Костюшкина.
iReactor вчера в 03:12
Политика
В Японии отреагировали на слова Путина о Курилах
В японском издании Yomiuri shimbun читателям предложили высказаться по поводу поздравительной речи президента Владимира Путина в День России.
Национальная служба новостей 14 июня в 10:33
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
Авто
Chevrolet вновь начал продавать в РФ бюджетные модели
32CARS.ru вчера в 04:18