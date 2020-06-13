с чего всё началось

В Германии считают, что новые санкции США против проекта "Северный поток – 2" наносят вред госслужбам страны. Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, правительство ФРГ считает, что санкции, которые накладывает США, может плохо отразиться на немецких компаниях.

В Германии раскритиковали санкции США против «Северного потока-2»

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