с чего всё началось

В Германии считают, что новые санкции США против проекта "Северный поток – 2" наносят вред госслужбам страны. Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, правительство ФРГ считает, что санкции, которые накладывает США, может плохо отразиться на немецких компаниях.

В Германии раскритиковали санкции США против «Северного потока-2»

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Политика В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2» Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете. 122

Фигурное катание Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением. 7