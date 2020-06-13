Политика
Уфимские ЗаметкиВ Германии раскритиковали санкции США против «Северного потока-2»
В Германии считают, что новые санкции США против проекта "Северный поток – 2" наносят вред госслужбам страны. Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, правительство ФРГ считает, что санкции, которые накладывает США, может плохо отразиться на немецких компаниях.
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Власти ФРГ опасаются американских санкций за участие в «Северном потоке — 2». О внутреннем документе Минэкономики Германии пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.BFM.ru13 июня в 11:25
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Германия раскритиковала планы США расширить санкции против «Северного потока – 2»
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Берлин: санкции США против «Северного потока - 2» – посягательство на суверенитет ЕС
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