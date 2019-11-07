Политика
РИА НовостиБундестаг не смог принять закон о поправках к газовой директиве ЕС
Немецкий парламент в ночь на пятницу не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве ЕС в Германии.
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Политика
Экс-депутат Рады предрёк Украине энергетический коллапс
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что если транзит российского газа прекратится, то Украину ждёт энергетический коллапс и «холодные бунты».
RT на русском 20:52
Общество
Зарплаты офисных работников в России выросли
Зарплаты управленцев старшего и среднего звена увеличились на 6%. На столько же выросло жалование вспомогательного персонала и рядовых специалистов.
Телеканал 360° 21:47
Хоккей
«Вашингтон» победил «Флориду» в матче НХЛ. Овечкин забросил две шайбы
Овечкин провел на площадке 20 минут 52 секунды, нанес восемь бросков по воротам "Флориды", забросил две шайбы, отдал голевую передачу и совершил два силовых приема.
ТАСС Спорт 22:03
Политика
Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
Третий комитет по социальным и гуманитарным вопросам Генсамблеи ООН проголосовал в поддержку проекта резолюцию России, осуждающую попытки реабилитации и героизации нацистской идеологии.
РБК 19:23
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Космос
Российский астроном открыл первую межзвездную комету
Астроном добавил, что до Земли комета не доберется, а развернется в Солнечной системе и отправится в обратном направлении.
Комсомольская правда 05 ноября в 09:34
Общество
Минюст не успел пересмотреть все советские правовые акты для их отмены
Минюст не успевает к 15 ноября выполнить поручение премьер-министра Дмитрия Медведева – подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов советских времен.
Ведомости 15:35
Политика
Песков прокомментировал данные Счетной палаты о сокращении населения
Журналисты попросили его прокомментировать данные Счетной палаты о сокращении населения четвертый год подряд из-за роста естественной убыли и снижения рождаемости.
РИА Новости 07:26
Политика
Президент Казахстана сообщил о приятных впечатлениях от Омска
7 ноября Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин приняли участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.
РБК 20:18
Культура
Павел Деревянко рассказал, когда выйдет продолжение сериала «Дылды»
Вечерний курьер 15:25
Общество
Производители молока просят правительство помочь с навозом
Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) предложил правительству сократить административные требования к отрасли – такое письмо гендиректор союза Артем Белов направил замруководителя аппарата правительства Юрию Любимову.
Ведомости 16:30
Общество
Синоптик пообещал аномально теплую зиму
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой.
РИА Новости 15:45
Музыка
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.
ToDay News Ufa 05 ноября в 23:13
Происшествия
Экс-замдиректора «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве
Бывший первый заместитель директора "Росгеологии" Руслан Горринг признался в мошенничестве, он предстанет перед судом.
РЕН ТВ 05:45
Здоровье
Первые пациенты получили кардиологические лекарства по новой программе
Пациенты столичных поликлиник начали бесплатно получать новые кардиологические лекарства, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Москва 24 05 ноября в 23:26
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
Известия вчера в 08:43
Общество
Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур
Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия 19:30
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери
Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru 07:11
Армия и оружие
В Донбассе погиб украинский военный, четверо ранены
Утверждается, что в четверг противник 15 раз нарушил перемирие, из-за чего погиб военнослужащий ВСУ и еще четверо пострадали.
Московский Комсомолец 11:46
Происшествия
В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель
Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.
РБК 19:47
Экономика
ВТБ выкупил долг «Мечела» перед Сбербанком
ВТБ выкупил весь долг "Мечела" перед Сбербанком на сумму около 50 млрд рублей.
Накануне.Ru 00:46
Общество
Коммунисты вышли на митинг в честь годовщины октябрьской революции
Тамбов-Информ 09:46
Общество
Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку
Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить с должности.
Lenta.ru 08:15
Политика
Украинский завод построил за десять лет единственный танк
Украинский президент напомнил, что при СССР завод производил 900 танков в год.
Sibnet Новости вчера в 09:52
Шоу-бизнес
Константин Богомолов назвал Ксению Собчак «верблюдом»
Богомолов считает свою супругу «прекрасным верблюдом», которого не собирается переделывать в «арабского жеребца».
Слово и Дело 03:24
Общество
Китай назвал условие для достижения первой части торговой сделки с США
Официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн назвал важное условие достижения первой части торговой сделки Китая и США.
Газета.Ru 08:29
Транспорт
Начинается продажа железнодорожных билетов на поезда в Крым
Продажа железнодорожных билетов в Крым начнется в пятницу, 8 ноября.
ТАСС 16:23
Политика
Франция решила пригласить Россию для восстановления Нотр-Дама
Франция подтвердила планы пригласить Россию для участия в реставрации собора Парижской богоматери (Нотр-Дам де Пари).
РБК 21:40
Экономика
Сбербанк снижает ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках
Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках по программе субсидирования застройщиками на 1-2,2 процентных пункта, минимальная ставка по данному продукту составит 7,1%. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
ТАСС 08:23