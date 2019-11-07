Политика

РИА НовостиРИА НовостиБундестаг не смог принять закон о поправках к газовой директиве ЕС

Немецкий парламент в ночь на пятницу не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве ЕС в Германии.
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Бундестаг не смог принять смягчение поправок по газовой директиве для «Северного потока-2»

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Утверждается, что в четверг противник 15 раз нарушил перемирие, из-за чего погиб военнослужащий ВСУ и еще четверо пострадали.
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Официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн назвал важное условие достижения первой части торговой сделки Китая и США.
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Франция подтвердила планы пригласить Россию для участия в реставрации собора Парижской богоматери (Нотр-Дам де Пари).
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