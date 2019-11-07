Немецкий парламент в ночь на пятницу не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве ЕС в Германии.

Бундестаг не смог принять закон о поправках к газовой директиве ЕС

Политика Экс-депутат Рады предрёк Украине энергетический коллапс Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что если транзит российского газа прекратится, то Украину ждёт энергетический коллапс и «холодные бунты».

Общество Зарплаты офисных работников в России выросли Зарплаты управленцев старшего и среднего звена увеличились на 6%. На столько же выросло жалование вспомогательного персонала и рядовых специалистов.

Хоккей «Вашингтон» победил «Флориду» в матче НХЛ. Овечкин забросил две шайбы Овечкин провел на площадке 20 минут 52 секунды, нанес восемь бросков по воротам "Флориды", забросил две шайбы, отдал голевую передачу и совершил два силовых приема.

Политика Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма Третий комитет по социальным и гуманитарным вопросам Генсамблеи ООН проголосовал в поддержку проекта резолюцию России, осуждающую попытки реабилитации и героизации нацистской идеологии.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.

Космос Российский астроном открыл первую межзвездную комету Астроном добавил, что до Земли комета не доберется, а развернется в Солнечной системе и отправится в обратном направлении.

Общество Минюст не успел пересмотреть все советские правовые акты для их отмены Минюст не успевает к 15 ноября выполнить поручение премьер-министра Дмитрия Медведева – подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов советских времен.

Политика Песков прокомментировал данные Счетной палаты о сокращении населения Журналисты попросили его прокомментировать данные Счетной палаты о сокращении населения четвертый год подряд из-за роста естественной убыли и снижения рождаемости.

Политика Президент Казахстана сообщил о приятных впечатлениях от Омска 7 ноября Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин приняли участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.

Общество Производители молока просят правительство помочь с навозом Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) предложил правительству сократить административные требования к отрасли – такое письмо гендиректор союза Артем Белов направил замруководителя аппарата правительства Юрию Любимову.

Общество Синоптик пообещал аномально теплую зиму Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой.

Музыка Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия» Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.

Происшествия Экс-замдиректора «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве Бывший первый заместитель директора "Росгеологии" Руслан Горринг признался в мошенничестве, он предстанет перед судом.

Здоровье Первые пациенты получили кардиологические лекарства по новой программе Пациенты столичных поликлиник начали бесплатно получать новые кардиологические лекарства, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Происшествия Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.

Общество Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.

Армия и оружие В Донбассе погиб украинский военный, четверо ранены Утверждается, что в четверг противник 15 раз нарушил перемирие, из-за чего погиб военнослужащий ВСУ и еще четверо пострадали.

Происшествия В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.

Экономика ВТБ выкупил долг «Мечела» перед Сбербанком ВТБ выкупил весь долг "Мечела" перед Сбербанком на сумму около 50 млрд рублей.

Общество Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить с должности.

Политика Украинский завод построил за десять лет единственный танк Украинский президент напомнил, что при СССР завод производил 900 танков в год.

Шоу-бизнес Константин Богомолов назвал Ксению Собчак «верблюдом» Богомолов считает свою супругу «прекрасным верблюдом», которого не собирается переделывать в «арабского жеребца».

Общество Китай назвал условие для достижения первой части торговой сделки с США Официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн назвал важное условие достижения первой части торговой сделки Китая и США.

Транспорт Начинается продажа железнодорожных билетов на поезда в Крым Продажа железнодорожных билетов в Крым начнется в пятницу, 8 ноября.

Политика Франция решила пригласить Россию для восстановления Нотр-Дама Франция подтвердила планы пригласить Россию для участия в реставрации собора Парижской богоматери (Нотр-Дам де Пари).