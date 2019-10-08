Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Германии разбился американский истребитель

В Германии подтвердили информацию о крушении истребителя F-16 в районе Трир-Саарбург на юго-западе страны. Как сообщили РИА Новости в отделе по связям с общественностью американской авиабазы Шпангдалем, самолет принадлежал ВВС США, за штурвалом находился американец.
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Стали известны подробности крушения истребителя F-16 в небе Германии

Известия12:14

Американский истребитель потерпел крушение в Германии

РБК10:53

Разбившийся в Германии истребитель F-16 принадлежит ВВС США

RT на русском11:23

В Германии упал истребитель F-16

Взгляд.ру10:37

В Германии разбился истребитель, принадлежавший ВВС США

ТАСС10:36

Американский истребитель F-16 разбился в Германии

Lenta.ru10:31

В Германии разбился американский истребитель

РИА Новости11:46
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Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса

Российская газета 05:58
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В онкоцентре Блохина ответили на «массовые увольнения медсестер»

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РБК вчера в 11:10
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Специалисты не нашли повышенной радиации в прибывшем в Москву поезде

RT на русском 14:53
Происшествия

В Москве найден мертвым медалист Олимпиады по теннису

Российский теннисист и призер юношеских Олимпийских игр Михаил Бирюков был найден мертвым в московской квартире.
Вести.Ru 12:05
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В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Армия и оружие

Сирийские курды назвали условия для переговоров с Москвой и Дамаском

Сирийские курды «могут начать переговоры с Дамаском и Москвой, если Соединенные Штаты полностью выведут свои войска из приграничной с Турцией зоны», заявил представитель, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Взгляд.ру 07:43
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Путин поручил утвердить требования к структуре зарплат медиков

Президент России Владимир Путин поручил на законодательном уровне утвердить требования к структуре зарплат медиков.
РЕН ТВ 13:10
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Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии

Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Вести.Ru 03:49
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Происшествия

Два человека пострадали при столкновении трамваев на востоке Москвы

Говорит Москва 14:50
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
Lenta.ru 05:56
Политика

Лукашенко назвал войну в Донбассе конфликтом России и Украины

С 2014 года в Донбассе идет конфликт между Россией и Украиной, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Lenta.ru 06:03
Армия и оружие

Украина может выдать правоохранителям США участника войны в Донбассе

REGNUM 12:55
Политика

В небе над Лос-Анджелесом появилось поздравление Владимиру Путину

Мосмонитор 00:09
Политика

Минторг США ввел санкции против 28 китайских организаций

Американские власти посчитали, что данные организации противоречат внешнеполитическим интересам США и вовлечены в нарушение прав человека, которые Китай проводит против уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).
Известия вчера в 19:15
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ФК «Краснодар» отказался продавать Сулейманова «Боруссии»

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Общество

В Бразилии нашли бутылку с посланием от советских моряков

Бразильские студенты нашли на побережье штата Риу-Гранди-ду-Сул бутылку с посланием на русском языке. Об этом сообщила телекомпания Globo.
РИА Новости 04:26
Транспорт

РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва – Петербург

Как сообщалось, ввод ВСМ Москва – Петербург в эксплуатацию предполагается в 2026 году, эксплуатационная длина трассы составит 659 км, минимальное время в пути – 2 часа 10 мин (без остановок), говорилось в материалах к проекту финансового плана ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) на ближайшую трехлетку.
Интерфакс вчера в 09:08
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

РБК 07:26
Шоу-бизнес

Сергей Семак повторно женился на бывшей супруге

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак повторно женился на своей бывшей супруге Анне.
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Сэмюэл Л. Джексон ответил на критику Marvel со стороны Скорсезе

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Sony выпустит PlayStation 5 в конце 2020 года

Интерфакс 11:49
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Бывший начальник якутского рудника «Мир» найден мертвым в СИЗО

Якутские следователи сегодня днем объявили о смерти бывшего начальника рудника «Мир» Алексея Бурксера.
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Российские гимнастки взяли серебро чемпионата мира в Германии

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Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии

Поправки в законодательство, позволяющие снизить возрастную планку для получения негосударственной пенсии, приняла Госдума в первом чтении, сообщает АГН Москва.
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Сатурн обогнал Юпитер по количеству спутников

Сатурн обогнал Юпитер по количеству спутников на орбите. Об этом 7 октября сообщил Центр Карнеги.
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Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей

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Правительство отложило сроки перехода на биржевые торги ломом

Вице-премьер Дмитрий Козак принял решение перенести начало биржевых торгов ломом на 1 апреля 2020 года.
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Особенное внимание было уделено ячменю (ячневой и перловой крупы), употребление которого нормализует инсулин и глюкозу в крови.
Московский Комсомолец вчера в 06:04
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