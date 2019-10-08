Происшествия
РИА НовостиВ Германии разбился американский истребитель
В Германии подтвердили информацию о крушении истребителя F-16 в районе Трир-Саарбург на юго-западе страны. Как сообщили РИА Новости в отделе по связям с общественностью американской авиабазы Шпангдалем, самолет принадлежал ВВС США, за штурвалом находился американец.
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Шоу-бизнес
10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали
Woman.ru вчера в 13:20
Экономика
Россия и Китай выводят дедолларизацию на новый уровень
Стоит очередной раз напомнить, что стоимость золота в сентябре достигла шестилетнего максимума, то есть стратегия Китая дает свои плоды.
Вести.Финанс 05:14
Путешествия
Россияне раскупили все путевки в Турцию в октябре
На текущий месяц российские туроператоры больше не продают путевки на курорты Турции, так как в отелях попросту больше нет мест.
Время Пресс 11:14
Общество
Мосгорсуд отменил возврат дела Серебренникова в прокуратуру
Мосгорсуд отменил постановление Мещанского суда о возврате в прокуратуру дела Серебренникова. Материалы дела вновь будут рассмотрены в суде.
Life.ru 08:55
Энергетика
Белоруссия может снизить закупки российского газа
Белоруссия может снизить закупки российского газа в 2020 году в связи с запуском Островецкой АЭС (БелАЭС).
Известия 07:46
Общество
В онкоцентре Блохина опровергли низкие зарплаты сотрудников
В Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии имени Блохина рассказали о минимальных и максимальных зарплатах врачей и медсестер учреждения.
Lenta.ru 15:29
Игры
Star Wars Jedi: Fallen Order — Системные требования
Да пребудут с вами 32 ГБ ОЗУ До релиза экшена Star Wars Jedi: Fallen Order от студии Respawn и компании EA остается чуть более месяца.
Srnsk 08:10
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
Lenta.ru 05:56
Космос
Ученые увидят планеты с земной атмосферой через десятилетие
Замдиректора Института физики твердого тела РАН, профессор Эдуард Девятов уточнил, что на планетах с атмосферой крайне сложно что-либо рассмотреть.
Телеканал 360° 09:16
Интернет
Настольный браузер Opera поможет уйти от слежки
Разработчики Opera обновили настольную версию браузера, встроив в неё систему защиты от слежки за онлайн-активностью.
Вести.Хайтек 06:59
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Футбол
Лангле: каждый день страдаю от Месси
Чемпионат 16:23
Космос
Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад
Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад.
Москва 24 вчера в 14:52
Политика
Совфед анализирует данные о подготовке беспорядков в Москве
Совфед получил данные, указывающие на подготовку беспорядков в российской столице во время выборов в Мосгордуму и начал их анализировать.
Газета.Ru 15:11
Единоборства
Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном
Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.
Вести.Ru вчера в 14:17
Политика
Глава Европарламента «не добился прогресса» в переговорах по Brexit
Председатель Европарламента Дэвид Сассоли заявил, что стороны «не добились прогресса», комментируя переговоры по Brexit с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, 8 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 15:48
Происшествия
В Москве найден мертвым медалист Олимпиады по теннису
Российский теннисист и призер юношеских Олимпийских игр Михаил Бирюков был найден мертвым в московской квартире.
Вести.Ru 12:05
Политика
Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17
Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском 16:36
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Армия и оружие
NYT: секретное спецподразделение РФ дестабилизирует Европу
Издание The New York Times сообщило о секретном российском подразделении, которое дестабилизирует обстановку в Европе уже 10 лет.
Рамблер 13:32
Наука
Сточные воды рассказали о разнице в еде и лекарствах среди богатых и бедных австралийцев
Ученые проанализировали биомаркеры сточных вод и получили информацию о том, что едят и какие лекарства и наркотики употребляют представители разных социально-экономических групп.
N+1 02:29
Авто
Пенсионеры и люди предпенсионного возраста предпочитают Lada Classic
Tvoe-avto.com вчера в 01:34
Шоу-бизнес
Актриса Шарлиз Терон вывела сына на улицу в женском купальнике
Американская актриса Шарлиз Терон вывела семилетнего приемного сына Джексона на прогулку в женской одежде.
Известия вчера в 23:23
Футбол
Истекла дисквалификация Платини
Сегодня, 8 октября, истекла дисквалификация функционера, которую он получил в 2015 году.
Чемпионат 06:03
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Сегодня стало известно, что актрису выписали из частной столичной клиники, куда та попала в середине сентября.
StarHit.ru 02:29
Финансы
Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз
Пока рубль остается лучшей валютной инвестицией года — с начала 2019-го он прибавил 7,4 процента.
Lenta.ru 11:35
Недвижимость
Новостройки в России подорожали почти на 12% за год
С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
Известия вчера в 18:10
Политика
Путин поручил проработать вопрос сближения законов России и Белоруссии
Президент России Владимир Путин дал поручение федеральным органам исполнительной власти проработать вопрос синхронизации законодательства России и Белоруссии в различных сферах, сообщил РБК источник, близкий к российскому правительству.
РБК 10:03