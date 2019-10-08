Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Германии разбился американский истребитель

В Германии подтвердили информацию о крушении истребителя F-16 в районе Трир-Саарбург на юго-западе страны. Как сообщили РИА Новости в отделе по связям с общественностью американской авиабазы Шпангдалем, самолет принадлежал ВВС США, за штурвалом находился американец.
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В Германии разбился истребитель, принадлежавший ВВС США

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Американский истребитель потерпел крушение в Германии

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В Германии разбился американский истребитель

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Стали известны подробности крушения истребителя F-16 в небе Германии

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Американский истребитель F-16 разбился в Германии

Lenta.ru10:31

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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 17:10, Ашберн
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