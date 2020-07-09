Общество

ИнтерфаксИнтерфаксВ Германии руководство Wirecard заподозрили в отмывании

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В Германии прокуроры проверяют топ-менеджеров финтех-компании Wirecard AG на предмет возможного отмывания средств. Проверки связаны с несколькими делами о ввозможном отмывании в Wirecard, при этом самые старые из них относятся к 2010 году, сообщила Dow Jones представитель прокуратуры Мюнхена.
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В Германии руководство Wirecard заподозрили в отмывании

Интерфакс04:13

У опальной немецкой компании остались верные инвесторы

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