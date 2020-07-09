Общество
ИнтерфаксВ Германии руководство Wirecard заподозрили в отмывании
В Германии прокуроры проверяют топ-менеджеров финтех-компании Wirecard AG на предмет возможного отмывания средств. Проверки связаны с несколькими делами о ввозможном отмывании в Wirecard, при этом самые старые из них относятся к 2010 году, сообщила Dow Jones представитель прокуратуры Мюнхена.
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 05:46, Ашберн
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
Политика
Лавров заявил о возросших рисках ядерного противостояния
Риски ядерного противостояния в последнее время серьезно возросли, США отказываются от термина стратегической стабильности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 04:54
Общество
Началась финальная стадия испытаний российской вакцины от коронавируса
В России приступили к финальной стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Газета.Ru 03:56
Футбол
Леонид Слуцкий: «Рубин» по делу победил «Краснодар»
Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий поделился эмоциями после победу над «Краснодаром» в рамках российской Премьер-лиги.
Vprognoze.ru 04:39
Общество
Томский губернатор уволил главу депздрава из-за фото из местного морга
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин после скандала с появившимися в интернете фотографиями мешков якобы с телами умерших от коронавируса в одном из моргов Томска уволил главу областного департамента здравоохранения.
РИА Новости вчера в 10:40
Автоспорт
Квят может остаться без команды из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят рискует остаться без команды.
Газета.Ru вчера в 13:25
Здоровье
В Минздраве предложили ограничить рекламу вредной еды
Второе - закрепление в законодательстве мер, направленных на ограничение рекламы продуктов нездорового питания, изменение маркировки продуктов Оксана Драпкина, главный внештатный врач по терапии и общей практике Минздрава Эксперт заметила, что правительству следует повышать доступность здорового питания для граждан, а также следить за ограничениями в употреблении соли.
Piter.tv 05:28
Футбол
«Спартак» объявил о назначении Шамиля Газизова генеральным директором
Новым генеральным директором «Спартака» назначен Шмиль Газизов, сообщается на сайте «красно-белых».
РБК 05:28
Экономика
Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня
Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости вчера в 17:12
Происшествия
В Хабаровском крае арестовали двух депутатов ЛДПР
Член координационного совета регионального отделения партии ЛДПР, и.о. координатора отделения Захар Синяговский сообщил ТАСС, что фракция считает задержание депутатов напрямую связанным с делом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств предпринимателей.
РБК 03:09
Происшествия
Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей
Мэр Сеула Пак Вон Сун, которого минувшей ночью нашли мертвым, оставил предсмертную записку с извинениями перед семьей и всеми людьми, сообщает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
Армия и оружие
Украина отстрелялась «комплексом унижения» России
В сентябре 2019 года в публикации Popular Mechanics комплекс FGM-148 Javelin был назван «средством унижения» России.
Lenta.ru вчера в 17:21
Армия и оружие
В Киеве оценили возможность военного вторжения России
В Вооруженных силах Украины (ВСУ) заявили, что Россия пока не разместила ударную группу войск вдоль Крымской границы, поэтому угроз наступления нет.
Газета.Ru 05:02
Происшествия
Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один
Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона.
РИА Новости 03:08
Футбол
«Локомотив» и «Уфу» в 28-м туре РПЛ рассудит Безбородов
РФС назначил арбитров, которые будут работать на поединках 28-го тура РПЛ. 11 июля состоятся три встречи, а 12 июля пройдут еще пять матчей.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:35
Политика
Киев потребовал у Москвы объяснений из-за слов Грызлова о «еще двух созданных на Украине государствах»
Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк призвал Москву объяснить заявление представителя России Бориса Грызлова о том, что «на сегодняшний день на Украине создано еще два государства», сообщает «Интерфакс-Украина».
Росбалт 04:54
Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Здоровье
В Свердловской области рассказали, кто чаще умирает от коронавируса
В Свердловской области чаще всего от COVID-19 умирают люди старше 70 лет, и очень часто — старше 75-80 лет, которые имеют одно-два сопутствующих заболевания, заявил глава регионального минздрава Андрей Цветков.
JustMedia 04:45
Авто
Kia пополнила семейство Ceed гибридными версиями
Хэтчбеки и универсалы Kia Ceed получили умеренно-гибридные агрегаты. Южнокорейская компания Kia обновила модельную линейку Ceed.
SpeedMe 01:59
Политика
Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России
Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
ПолитРоссия вчера в 01:44
Кино
Amazon опубликовал трейлер второго сезона «Пацанов»
Piter.tv вчера в 00:43
Общество
В Госдуму внесен законопроект об ограничении изъятия детей из семьи
Сопредседатели рабочей группы по поправкам к Конституции, депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает внесудебное изъятие детей из семьи.
Коммерсантъ 04:02
Происшествия
На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки
По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Известия вчера в 21:25
Происшествия
В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме
Один человек погиб и двое ранены при взрыве газа в многоквартирном жилом доме в поселке Кикнур Кировской области, сообщило в пятницу ГУ МЧС по региону.
Российская газета 01:39
Шоу-бизнес
Суд обязал вдовца Веры Глаголевой выплатить 51 млн рублей
По информации телеграм-канала Mash, российский бизнесмен и вдовец актрисы театра и кино Веры Глаголевой Кирилл Шубский является поручителем одной из строительных фирм, не исполнивших своих обязанностей по заключенному договору.
CT news 08 июля в 16:04
Общество
Юлию Цветкову оштрафовали на 75 тысяч рублей за поддержку ЛГБТ
ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову оштрафовали на 75 тысяч рублей по административной статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.
Телеканал RTVI 05:31
Политика
Глава СВР Нарышкин прокомментировал дело Сафронова
Иван Сафронов арестован до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ).
Коммерсантъ 04:25
Общество
Минздрав назвал регионы, где чаще всего выявляют психические болезни
Чукотский автономный округ (АО), Алтайский край и Ямало-Ненецкий АО по данным за 2019 год вошли в число регионов с самым высоким показателем распространенности психических заболеваний с расчетом на 100 тыс. человек населения.
ТАСС 05:23