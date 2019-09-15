Политика
News.ruВ Германии считают, что Запад намерен вытеснить Россию с рынка газа
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда ЕС по газопроводу OPAL носит политический характер.
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Футбол
Александр Григорян — о матче с ЦСКА: «Удаление Чуперки сломало игру»
Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян после поражения от ЦСКА (0:2) в матче 9-го тура чемпионата России отметил, что удаление хавбека Валерия Чуперки серьезным образом повлияло на результат игры.
Спорт-Экспресс 14:25
Энергетика
Нефть может подорожать до $100 после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии
Цена на нефть может вырасти до $100 за баррель после атаки на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии.
Газета.Ru 11:35
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Здоровье
Кардиолог назвал опасные позы для сна
Врач подчеркнул, что спать сидя еще опаснее из-за растущего внутрибрюшного давления, плохого влияния на сердце, вены и угрозу тромбоза.
Труд 14:30
Шоу-бизнес
Заворотнюк перестала дышать самостоятельно
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в коме, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), так как она не может дышать самостоятельно, сообщают СМИ.
Взгляд.ру 04:44
Наука
Лекарство от диабета помогает восстановить мозг после инсульта
Волга-Медиа вчера в 03:30
Футбол
«Динамо» проиграло «Десне» в чемпионате Украины
РИА Новости 12:34
Футбол
«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»
"Краснодар", лидировавший перед паузой на игры национальных сборных, к началу противостояния с самарцами, оказался уже четвертым в турнирной таблице - "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" одержали синхронные виктории, а "Ростову" (он опережает кубанцев по дополнительным показателям) в понедельник еще предстоит встреча с "Ахматом".
Российская газета 14:00
Политика
Джонсон сравнил «вырывающуюся» из Евросоюза Британию с Халком
Премьер министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что, подобно "Невероятному Халку", его страна вырвется из оков Евросоюза, сообщает издание Mail on Sunday.
РИА Новости 09:41
Политика
РФ сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом в 2020 году
России не потребуется контракт с Украиной для бесперебойного транзита газа в Евросоюз в 2020 году, если Киев исполнит свои обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, передает ТАСС со ссылкой на источник 15 сентября.
Известия 14:44
Футбол
Рома — Сассуоло 4:2
«Рома» на своем поле одержала победу над «Сассуоло» (4:2) в матче 3-го тура чемпионата Италии.
Спорт-Экспресс 13:56
Происшествия
В Казахстане поезд столкнулся с автобусом
Недалеко от Адлма-Аты в Казахстане произошло ДТП с участием поезда и автобуса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:43
Политика
США отказались давить на Киев по вопросу особого статуса Донбасса
Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер отказался подталкивать Киев к проведению выборов в Донбассе.
Lenta.ru 14:43
Происшествия
17-летняя россиянка утопила мешавшую ей учить уроки сестру
По версии следствия, девушка решила успокоить сестру, потому что та капризничала и мешала ей учить уроки.
Lenta.ru 06:30
Общество
Первая в мире плавучая АЭС «Академик Ломоносов» прибыла на Чукотку
На YouTube появилось видео швартовки первого в мире плавучего энергоблока "Академик Ломоносов".
Народные новости 06:06
Экономика
Россияне смогут объявлять себя банкротами и без суда
12 сентября 2019 года стало известно о внесении в Госдуму РФ законопроекта, который позволяет россиянам признавать себя банкротом без решения суда.
Саминвестор 13 сентября в 08:30
Экономика
Суд решил обязать ЦБ возобновить лицензии страховщика «Респект»
Суд решил обязать Центробанк возобновить действие лицензий СК "Респект" в течение месяца после вступления решения в силу.
ТАСС 04:02
Общество
На следующей неделе в Москве ожидаются первые заморозки
Первые ночные заморозки будут в Москве уже на следующей неделе, сообщает портал «Метеоновости».
Вести Подмосковья 06:05
Политика
Экс-президент Польши посоветовал Зеленскому не мстить Порошенко
Квасьневский отметил, что Зеленский не должен мстить Порошенко, поскольку это скажется не только на репутации самого действующего президента, но и Украины.
Аргументы недели 15:03
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение десантный корабль ВМС США
Черноморский флот следит за всеми действиями и перемещением в Черном море высокоскоростного десантного корабля USNS Yuma военно-морских сил США, вошедшего в акваторию вечером 14 сентября, приводит ФАН сообщение Национального центра управления обороной РФ.
Газета.Ru 06:24
Шоу-бизнес
Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках
Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.
ФАН вчера в 03:18
Единоборства
Бой Емельяненко и Кокляева состоится 29 ноября в Москве
Накануне стала известна дата и место проведения поединка между тяжеловесом ММА Александром Емельяненко против Михаила Кокляева.
Sports.ru 13:40
Авто
Ford закрывает продажи автомобилей в России
В связи с уходом Ford с российского рынка продажи компании идут на спад.
Автоновости дня 13 сентября в 04:55
Политика
Чемезов: Superjet может получить российское название
Самолет Sukhoi Superjet 100 может пройти через ребрендинг — например, получить российское название.
Вести.Ru 04:40
Политика
Авен рассказал, почему Путин рассердился на Березовского
На встрече присутствовал в том числе и Борис Березовский, которого Авен также попросил о помощи в организации, "потому что они интересовались инвестициями, у меня контактов в бизнесе не было в то время".
Вести.Ru 09:09
Общество
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России
Министерство труда и социальной защиты назвало самую высокооплачиваемую вакансию в России.
Lenta.ru 15:11
Футбол
Экс-форвард ЦСКА Думбия принес «Сьону» победу в матче Кубка Швейцарии
Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия, ныне выступающий за швейцарский «Сьон», забил победный гол в матче 1/16 финала Кубка страны против «Арау».
Матч ТВ 14:41
Музыка
Юрий Лоза раскритиковал Билли Айлиш и Монеточку
Певец Юрий Лоза низко оценил творчество своей американской коллеги Билли Айлиш и россиянки Елизаветы Гырдымовой (Монеточки).
News.ru вчера в 15:24