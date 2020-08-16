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РИА Новости
РИА Новости

В Германии объяснили нежелание покупать американский СПГ

Министр энергетики, инфраструктуры и цифровых технологий немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch заявил, что европейским государствам невыгодно покупать американский сжиженный природный газ, поскольку это обойдется дороже, чем поставки из России.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В ФРГ назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США

Министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch рассказал, почему Европе невыгодно закупать у США сжиженный природный газ, который в Вашингтоне рекомендуют в качестве альтернативы российскому газу.
RT на русском00:05
Подробнее о событии
РИА Новости

В Германии объяснили нежелание покупать американский СПГ

РИА Новости16:29
РБК

Немецкий министр объяснил ценой нежелание Европы покупать СПГ у США

РБК04:02
Известия

В ФРГ сочли невыгодными закупки сжиженного газа у США

Известия01:14
Российская газета

В Германии назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США

Российская газета02:29
RT на русском

Немецкий министр — о завершении «Северного потока — 2» и угрозе санкций США

RT на русском02:32
Газета.Ru

В Германии сочли невыгодными закупки сжиженного газа у США

Газета.Ru03:04
РЕН ТВ

В ФРГ назвали невыгодными закупки американского газа

РЕН ТВ00:40

За сутки 10 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

"В Москве скончались 10 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Интерфакс16:10
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Трамп заявил, что телеканал Fox News стал «хуже, чем CNN»

Президент США Дональд Трамп выразил в воскресенье мнение, что телеканал Fox News, традиционно симпатизирующий нынешнему главе Белого дома, по выходным стал хуже, чем критически настроенный в его отношении телеканал CNN.
ТАСС15:09
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BadComedian считает, что Эрнст «по блату» взял жену Софью в новый фильм

Роль Софьи BadComedian считает бесполезной, но благодаря съемкам жены Эрнста в "Союзе спасения", часть миллионного бюджета ушла в семью продюсера Первого канала; фото versiya.info Огромную волну обсуждений вызвал российский фильм "Союз спасения", вышедший под началом Первого канала и Константина Эрнста в частности.
Версия.Инфо07:19
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