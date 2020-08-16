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Газета.Ru
Газета.Ru

В Германии сочли невыгодными закупки сжиженного газа у США

Министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Кристиан Пегель рассказал, почему Европе невыгодно закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ (СПГ), который Вашингтон предлагает в качестве альтернативы российскому газу.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В ФРГ назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США

Министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch рассказал, почему Европе невыгодно закупать у США сжиженный природный газ, который в Вашингтоне рекомендуют в качестве альтернативы российскому газу.
RT на русском00:05
Подробнее о событии
RT на русском

Немецкий министр — о завершении «Северного потока — 2» и угрозе санкций США

RT на русском02:32
Газета.Ru

В Германии сочли невыгодными закупки сжиженного газа у США

Газета.Ru03:04
Российская газета

В Германии назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США

Российская газета02:29
РБК

Немецкий министр объяснил ценой нежелание Европы покупать СПГ у США

РБК04:02
Известия

В ФРГ сочли невыгодными закупки сжиженного газа у США

Известия01:14
РЕН ТВ

В ФРГ назвали невыгодными закупки американского газа

РЕН ТВ00:40
Московский Комсомолец

В Германии считают невыгодными закупки сжиженного газа у США

Московский Комсомолец00:20

Офис Зеленского назвал безответственной передачу «боевиков ЧВК» России

«Официальный Минск, к сожалению, уже продемонстрировал, безответственно освободив «вагнеровцев», что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоит», — говорится в сообщении.
РБК13:05
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В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.
Lenta.ru14 августа в 09:08
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Дарига Назарбаева подтвердила смерть своего сына Айсултана

"Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана, и в этот очень тяжелый для нас час мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважительное отношение к нашей невосполнимой утрате", - говорится в опубликованном в Facebook сообщении фонда первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который возглавляет Дарига Назарбаева.
ТАСС12:03
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США не дают украинскому авиастроению сбежать в Китай

В начале недели, впервые с момента старта "мыльной оперы" о продаже контрольного пакета акций украинского ПАО "Мотор Сич" частным китайским инвесторам, высказался представитель последних, председатель совета директоров компании Skyrizon Ван Цзин.
РИА Новости01:00
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Лукашенко после разговора с Путиным: Россия окажет помощь Белоруссии

Глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что договорился с российским президентом Владимиром Путиным об оказании помощи Республике по первому же требованию при необходимости обеспечения безопасности.
Ридусвчера в 13:23
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