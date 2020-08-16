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Российская газета
Российская газета

В Германии назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США

В немецкой земле Мекленбург - Передняя Померания не видят выгоды от импорта сжиженного природного газа из США, который американцы лоббируют в качестве альтернативы российскому "голубому топливу".В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В ФРГ назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США

Министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch рассказал, почему Европе невыгодно закупать у США сжиженный природный газ, который в Вашингтоне рекомендуют в качестве альтернативы российскому газу.
RT на русском00:05
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РБК

Немецкий министр объяснил ценой нежелание Европы покупать СПГ у США

РБК04:02
Газета.Ru

В Германии сочли невыгодными закупки сжиженного газа у США

Газета.Ru03:04
РЕН ТВ

В ФРГ назвали невыгодными закупки американского газа

РЕН ТВ00:40
RT на русском

Немецкий министр — о завершении «Северного потока — 2» и угрозе санкций США

RT на русском02:32
Известия

В ФРГ сочли невыгодными закупки сжиженного газа у США

Известия01:14
Российская газета

В Германии назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США

Российская газета02:29
Московский Комсомолец

В Германии считают невыгодными закупки сжиженного газа у США

Московский Комсомолец00:20

Государство займётся распределением вакцины от коронавируса в России

«Первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса постановлением председателя правительства Михаила Мишустина включена в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством», — указывается в заявлении.
RT на русском03:13
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Футболист «Манчестер Сити» Де Брёйне: через полгода мы будем сломлены физически и морально

Бельгийский полузащитник английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне раскритиковал плотный график соревнований, сформированный из-за пандемии коронавируса.
RT на русском03:13

Мишустин поздравил летчиков с профессиональным праздником

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении с Днем воздушного флота России отметил огромный труд работников гражданской авиации, их знания, опыт и энергию, а также выразил благодарность ветеранам отрасли, поздравительная телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.
РИА Новости04:00

Врач прокомментировал скорую выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал скорую выписку Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт, передает телеканал "360".
Газета.Ru02:13
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В центре Минска пройдут митинги сторонников и противников Лукашенко

На площади Независимости в Минске сегодня, 16 августа, с разницей в два часа анонсировано два митинга: один проведут сторонники действующего президента Александра Лукашенко, объявившего о своей победе на выборах 9 августа, другой — несогласные с официальными результатами голосования.
Коммерсантъ22:33
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Ева Польна до страха напугала поклонников резким похудением

В последнее время артистка ушла в тень и крайне редко радует поклонников новыми снимками в своем микроблоге Последний ее снимок обнародовал Митя Фомин, выступающий с Польной на одном мероприятии в Ялте.
Privet-Rostov.ruвчера в 13:53

Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи

Полиция Сочи нашла в лесу родителей младенца, которым на видео размахивали, как куклой, и хотя жизни ребенка ничто не угрожает, рассматривается передача его в органы опеки, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
РИА Новостивчера в 14:10
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