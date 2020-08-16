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В ФРГ сочли невыгодными закупки сжиженного газа у США

Европе невыгодно покупать у США сжиженный природный газ (СПГ), который Вашингтон называет альтернативой газу из России. Об этом заявил министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deustch.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В ФРГ назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США

Министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch рассказал, почему Европе невыгодно закупать у США сжиженный природный газ, который в Вашингтоне рекомендуют в качестве альтернативы российскому газу.
RT на русском00:05
Подробнее о событии
РБК

Немецкий министр объяснил ценой нежелание Европы покупать СПГ у США

РБК04:02
Газета.Ru

В Германии сочли невыгодными закупки сжиженного газа у США

Газета.Ru03:04
RT на русском

Немецкий министр — о завершении «Северного потока — 2» и угрозе санкций США

RT на русском02:32
Российская газета

В Германии назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США

Российская газета02:29
Известия

В ФРГ сочли невыгодными закупки сжиженного газа у США

Известия01:14
РЕН ТВ

В ФРГ назвали невыгодными закупки американского газа

РЕН ТВ00:40
Московский Комсомолец

В Германии считают невыгодными закупки сжиженного газа у США

Московский Комсомолец00:20

В РФС не обнаружили судейских ошибок в матче РПЛ «Рубин» — «Локомотив»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) не нашла ошибок в работе судейской бригады матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским «Рубином» и московским «Локомотивом».
RT на русском10:33

Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко о бегстве в Россию

В Кремле допускают, что Лукашенко может лишиться должности или же удержаться у власти путем жестокого подавления протестов, сообщает Bloomberg Александр Лукашенко (Фото: Александр Земляниченко / AP) Люди из окружения белорусского президента Александра Лукашенко связывались с чиновниками из Кремля по поводу возможности бегства в Россию в случае «свержения» действующей власти в Белоруссии.
ДВ-РОСС23:53
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Велогонщик Шахман попал под машину во время «Джиро ди Ломбардия»

Немецкий велогонщик Максимилиан Шахман из команды Bora-hansgrohe попал под машину незадолго до финиша однодневной монументальной классической гонки "Джиро ди Ломбардия", сообщается в релизе пресс-службы Международного союза велосипедистов (UCI).
РИА Новостивчера в 15:41

В Киеве обвинили Лукашенко в провокационном поведении

В офисе президента Украины заявили, что слова президента Белоруссии Александра Лукашенко в ходе митинга в Минске о том, что украинская сторона «приказывает» провести новые выборы в Белоруссии, являются «провокационным поведением».
RT на русском11:12
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В НАТО ответили на слова Лукашенко о военных на границе с Белоруссией

Официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску заявила, что присутствие НАТО в Восточной Европе является оборонительным и не представляет угрозы, а также продиктовано целью предотвращения конфликтов.
Общественная служба новостей10:37
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Дарига Назарбаева подтвердила смерть своего сына Айсултана

"Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана, и в этот очень тяжелый для нас час мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважительное отношение к нашей невосполнимой утрате", - говорится в опубликованном в Facebook сообщении фонда первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который возглавляет Дарига Назарбаева.
ТАСС12:03
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ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

Подчеркивается, что любые изменения в конструкции транспортных средств, в том числе установку на крыше дополнительного багажника, необходимо в обязательном порядке согласовать со специальными лабораториями и ГИБДД.
Evo-rus.com02:43
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Правительство Мишустина обогнало по доходам кабинет Медведева

В правительстве Мишустина 31 человек, а в кабинете Медведева было 32, поэтому средний семейный доход в расчете на одного члена правительства вырос по сравнению с 2018 годом еще сильнее — на 14%, до 66,2 млн руб. Так как состав кабинета изменился наполовину, 15 его членов отчитались о доходах, полученных еще до прихода в правительство — в других федеральных ведомствах или бизнесе.
РБК14 августа в 15:48
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