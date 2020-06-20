Общество
ИзвестияВ Германии установили памятник Ленину
Отмечается, что решение поставить памятник вызвало изначально протест у городской администрации, правых партий, а также партии Христианско-демократический союз, куда входит канцлер Германии Ангела Меркель. Однако МЛПГ обратилась в суд, который разрешил установить монумент.
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с чего всё началось
Мы решили приобрести её и установить, потому что в Западной Германии не было до сих пор ни одного бюста или статуи Ленина, — цитирует РИА Новости официального представителя партии Петера Вайспфенинга.News.ru13:27
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Политика
Песков сообщил о волнующем Путина вопросе доверия Трампу
Президента Владимира Путина на фоне беспорядков в США волнует вопрос доверия Дональду Трампу, а также то, насколько его действия можно считать предсказуемыми.
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Общество
От названия «эскимо» отказались в США из-за дискриминации эскимосов
Американский производитель мороженого эскимо решил отказаться от названия сладости по рекомендации компании Dreyer’s (дочернее предприятие Nestle).
ToDay News Ufa 07:44
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Культура
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Газета.Ru 13:10
Политика
Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы
Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru вчера в 14:07
Армия и оружие
Украина впервые испытала ракеты «Нептун» с боевой частью
Украина впервые провела испытания ракет "Нептун" с боевой частью на полигоне в Одесской области, передает ТАСС со ссылкой на сообщение государственного концерна "Укроборонпром".
Газета.Ru вчера в 15:11
Футбол
«Краснодар» согласился перенести матч с «Динамо» из-за вируса
Футбольный клуб «Краснодар» согласился сыграть матч с московским «Динамо» в другой день.
РБК 17:19
Космос
Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
Китайская автоматическая станция «Чанъэ-2» засняла места посадок американских пилотируемых кораблей по программе «Аполлон», фотографии были обнародованы на портале научных данных Китайской программы изучения Луны.
Sibnet Новости 10:37
Футбол
Тренер «Шахтера»: добились чемпионства своей работой, отдачей и уважением
Донецкий "Шахтер" одержал победу в чемпионате Украины благодаря работе, отдаче, амбициям и уважению друг к другу, считает главный тренер футбольного клуба Луиш Каштру.
РИА Новости 17:22
Футбол
В «Уфе» в очередной раз опровергли слухи о коронавирусе в команде
Председатель попечительского совета футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию о положительном результате теста на коронавирус у одного из игроков команды.
RT на русском 16:28
Политика
Глава Минэнерго оценил уровень завершенности «Северного потока-2»
Новак утверждал, что завершить строительство проекта сможет судно «Академик Черский».
РБК 07:05
Здоровье
Врачи из Москвы отправляются в Забайкалье для борьбы с коронавирусом
Врачи московских поликлиник отправляются в Забайкальский край для помощи коллегам в организации лечения на дому пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает Департамент здравоохранения Москвы.
RT на русском 13:56
Футбол
Уткин высказался о возможном назначении Аршавина в руководство «Зенита»
Блогер и комментатор Василий Уткин прокомментировал возможное назначение экс-хавбека «Зенита» Андрея Аршавина на должность заместителя спортивного директора клуба Хавьера Рибалты.
Metaratings 05:15
Авто
Кроссовер Geely Atlas Pro переделали в пикап
Новинка была создана на основе кроссовера Geely Atlas Pro, который в скором времени может появиться и в России.
Тарантас Ньюс вчера в 06:21
Политика
Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью
ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник.
Газета.Ru 06:53
Космос
Астрономы впервые зафиксировали в атмосфере Марса зеленое свечение
Pravda.Ru 18 июня в 06:28
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли призналась, почему развелась с Брэдом Питтом
Американская актриса Анджелина Джоли рассказала, почему развелась со звездой Голливуда Брэдом Питтом.
iReactor 12:09
Общество
Вдову Кобзона госпитализировали с коронавирусом
Lenta.ru 18:44
Общество
Клопп: «Приезжая на заправку в Англии, чувствую себя инопланетянином. Я единственный, кто носит маску и перчатки»
Если бы инопланетяне смотрели на нас обоих (Клоппа и Бориса Джонсона, премьер-министра Великобритании) со стороны, они бы подумали, что мы с двух разных планет.
Sport24.ru 18:09
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Общество
Британских школьников заставили планировать свои похороны
В британском Лестере родители школьников остались в недоумении из-за домашнего задания, которые получили ученики католической школы Святого Павла.
РЕН ТВ 17:49
Шоу-бизнес
Юлиан и Анастасия официально расторгли брак
Брак известных певцов Юлиана и Анастасии продлился недолго, чуть больше года.
Bimru.ru 11:47
Теннис
Рублев победил Петровича в матче выставочного турнира в Хорватии
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл серба Данило Петровича в матче выставочного благотворительного турнира Adria Tour в Задаре (Хорватия).
РИА Новости 15:28
Происшествия
Мешки с человеческими останками найдены на пляже в Сиэтле
Правоохранители начали расследование в связи с обнаружением на пляже в Сиэтле нескольких мешков с человеческими останками.
Народные новости 11:26
Здоровье
Врач рассказала, как определить рак по запаху
Москва 24 18 июня в 23:28
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35