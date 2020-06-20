Общество

ИзвестияИзвестияВ Германии установили памятник Ленину

Отмечается, что решение поставить памятник вызвало изначально протест у городской администрации, правых партий, а также партии Христианско-демократический союз, куда входит канцлер Германии Ангела Меркель. Однако МЛПГ обратилась в суд, который разрешил установить монумент.
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с чего всё началось
Мы решили приобрести её и установить, потому что в Западной Германии не было до сих пор ни одного бюста или статуи Ленина, — цитирует
 РИА Новости официального представителя партии Петера Вайспфенинга.
News.ru13:27

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В Германии установили памятник Ленину

Известия18:25

На западе Германии установили первый памятник Ленину

Lenta.ru16:16

В Германии установили памятник Ленину, отлитый в Чехословакии в 1957-м

Вести.Ru10:58

На западе Германии появился первый памятник Ленину

Газета.Ru12:58

В Германии установили первый памятник Ленину

Московский Комсомолец12:42

На западе Германии установили памятник Ленину

РБК15:48

На западе Германии откроют первый памятник Ленину

Комсомольская правда03:22
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Американский производитель мороженого эскимо решил отказаться от названия сладости по рекомендации компании Dreyer’s (дочернее предприятие Nestle).
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Армия и оружие

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Футбольный клуб «Краснодар» согласился сыграть матч с московским «Динамо» в другой день.
РБК 17:19
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Космос

Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне

Китайская автоматическая станция «Чанъэ-2» засняла места посадок американских пилотируемых кораблей по программе «Аполлон», фотографии были обнародованы на портале научных данных Китайской программы изучения Луны.
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РИА Новости 17:22
Футбол

В «Уфе» в очередной раз опровергли слухи о коронавирусе в команде

Председатель попечительского совета футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию о положительном результате теста на коронавирус у одного из игроков команды.
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Глава Минэнерго оценил уровень завершенности «Северного потока-2»

Новак утверждал, что завершить строительство проекта сможет судно «Академик Черский».
РБК 07:05
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Здоровье

Врачи из Москвы отправляются в Забайкалье для борьбы с коронавирусом

Врачи московских поликлиник отправляются в Забайкальский край для помощи коллегам в организации лечения на дому пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает Департамент здравоохранения Москвы.
RT на русском 13:56
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Футбол

Уткин высказался о возможном назначении Аршавина в руководство «Зенита»

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Адвокат Ефремова заявил об отказе от идеи заплатить семье Захарова

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Космос

Астрономы впервые зафиксировали в атмосфере Марса зеленое свечение

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Анджелина Джоли призналась, почему развелась с Брэдом Питтом

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Клопп: «Приезжая на заправку в Англии, чувствую себя инопланетянином. Я единственный, кто носит маску и перчатки»

Если бы инопланетяне смотрели на нас обоих (Клоппа и Бориса Джонсона, премьер-министра Великобритании) со стороны, они бы подумали, что мы с двух разных планет.
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Тульская медсестра в бикини стала моделью

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В британском Лестере родители школьников остались в недоумении из-за домашнего задания, которые получили ученики католической школы Святого Павла.
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Юлиан и Анастасия официально расторгли брак

Брак известных певцов Юлиана и Анастасии продлился недолго, чуть больше года.
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Российский теннисист Андрей Рублев обыграл серба Данило Петровича в матче выставочного благотворительного турнира Adria Tour в Задаре (Хорватия).
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Мешки с человеческими останками найдены на пляже в Сиэтле

Правоохранители начали расследование в связи с обнаружением на пляже в Сиэтле нескольких мешков с человеческими останками.
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Врач рассказала, как определить рак по запаху

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Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
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