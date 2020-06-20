Двухметровая статуя революционера Владимира Ленина установлена в городе Гельзенкирхен по инициативе Марксистско-ленинской партии Германии (МЛПГ), это произошло, несмотря на противодействие правых радикалов, городской администрации и партии Христианско-демократический союз, куда входит канцлер Ангела Меркель, сообщил РИА Новости по телефону официальный представитель партии Петер Вайспфенинг.

с чего всё началось

Решение поставить памятник вызвало изначально протест у городской администрации, правых партий, а также центристско-консервативного ХДС — одной из крупнейших партий ФРГ.

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