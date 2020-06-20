Общество
РИА НовостиВ Германии установили памятник Ленину
Решение поставить памятник вызвало изначально протест у городской администрации, правых партий, а также центристско-консервативного ХДС — одной из крупнейших партий ФРГ.
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с чего всё началось
Двухметровая статуя революционера Владимира Ленина установлена в городе Гельзенкирхен по инициативе Марксистско-ленинской партии Германии (МЛПГ), это произошло, несмотря на противодействие правых радикалов, городской администрации и партии Христианско-демократический союз, куда входит канцлер Ангела Меркель, сообщил РИА Новости по телефону официальный представитель партии Петер Вайспфенинг.РИА Новости12:35
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Экономика
Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском вчера в 12:03
Общество
Вице-президент США отказался произносить фразу Black Lives Matter
Вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс в рамках беседы с журналистами отказался произносить фразу Black Lives Matter ("Жизнь темнокожих имеет значение") и объяснил, почему так поступил.
Аргументы недели 04:58
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли призналась, почему развелась с Брэдом Питтом
Американская актриса Анджелина Джоли рассказала, почему развелась со звездой Голливуда Брэдом Питтом.
iReactor 12:09
Футбол
Сегодня «Атлетико» встретится с «Вальядолидом»
Коэффициент на победу «Атлетико» составляет 1,38. На «Вальядолид» можно поставить по коэффициенту 10,50.
ГЛАС.RU 00:09
Происшествия
Задержанным после беспорядков в Дижоне предъявили обвинения
Дижон, Франция, 20 июня 2020, 20:45 — REGNUM Четырем задержанным лицам, которые принимали участие в уличных беспорядках во французском городе Дижон, предъявлены обвинения.
REGNUM 13:45
Общество
В США название мороженого «эскимо» сочли уничижительным для эскимосов
Американская компания Dreyer's объявила о планах сменить использовавшееся почти 100 лет название своего мороженого Eskimo Pie, которое посчитали унизительным для эскимосов — коренного народа Севера, сообщила The Wall Street Journal.
Forbes 03:09
Футбол
«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»
"Спорт-Экспресс" утверждает, что бело-голубые договариваются о переносе матча с "быками".
Газета.Ru 16:05
Общество
The Economist (Великобритания): судьба мегаполисов после пандемии (The Economist)
Молодые люди, которые менее подвержены заражению коронавирусом и меньше беспокоятся по поводу преступности, могут неожиданным образом открыть для себя, что жизнь в больших городах вновь становится доступной.
ИноСМИ 17:04
Происшествия
Десятки щенков элитных пород погибли, «эмигрируя» из Украины в Канаду
Несколько десятков щенков французских бульдогов и шпицев не пережили «эмиграцию» из Украины в Канаду бортом национального украинского перевозчика МАУ.
Rusvesna.su 06:10
Киберспорт
Представлен первый трейлер FIFA 21. Игра выйдет 9 октября
FIFA 21 выйдет на PlayStation 4, Xbox One, PC, а также в Switch. При этом релиз игры произойдёт на неделю позже обычного.
Чемпионат 18 июня в 20:28
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о первых днях ВОВ
Министерство обороны России обнародовало исторические документы, раскрывающие детали первых дней Великой Отечественной войны (ВОВ).
Москва 24 18 июня в 20:50
Общество
В Ростовской области с понедельника ослабят карантин по коронавирусу
С 22 июня в Ростовской области постановлением регионального правительства вводятся послабления санитарного режима по COVID-19, но ношение масок и социальная дистанция в полтора метра между гражданами останутся обязательным условием.
Российская газета 10:04
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 02:38
Политика
Помпео осудил решение СПЧ ООН сделать доклад после убийства Флойда
Госсекретарь США Майкл Помпео раскритиковал решение Совета по правам человека ООН (СПЧ) принять резолюцию, осуждающую проявления расизма в связи с убийством в стране афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия 09:51
Общество
В Москве умерли еще 32 пациента с коронавирусом
"В Москве скончались 32 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.
ТАСС 16:39
Авто
Triumph представил свой первый электрический велосипед
Сегодня компания представила свой первый электровелосипед под названием Trekker GT.
ITZine.ru вчера в 03:38
Наука
Бессимптомные носители COVID-19 имеют слабую иммунную реакцию
Установлено, что уровень вирусспецифичных антител был существенно более низким в бессимптомной группе во время острой фазы инфекции, когда сам вирус можно определить в респираторной системе.
Собеседник 18 июня в 10:29
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru вчера в 10:29
Общество
В США зафиксирована рекордная вспышка коронавируса
В трех американских штатах — Аризоне, Техасе и Флориде — власти сообщают о рекордно высоком однодневном росте числа случаев COVID-19.
BFM.ru 02:40
Происшествия
Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака»
Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС.
Газета.Ru 03:59
Происшествия
В Воркуте задержан полицейский, подозреваемый в убийстве коллег
Сотрудник ОМВД России в Воркуте задержан по подозрению в убийстве двух коллег из городского отдела МВД, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.
BFM.ru 05:49
Политика
Путин поблагодарил медиков за самоотверженный труд
Известия 07:24
Происшествия
Замуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором
Ранее жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве ее 12-летнего сына после того, как тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
РИА Новости 11:59
Общество
Богатейший человек Азии вошел в десятку миллиардеров мира
Председатель совета директоров и основной владелец индийской компании Reliance Industries Мукеш Амбани вошел в десятку богатейших людей мира по версии Forbes.
Lenta.ru 15:15
Политика
В МИД Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне
В МИД Британии прокомментировали статью Владимира Путина о Второй мировой войне.
Evo-rus.com 14:13
Происшествия
В Волгограде установили личность подозреваемого в убийстве студента
Следователям удалось установить личность подозреваемого в убийстве иностранного студента в Волгограде.
Российская газета 05:18
Происшествия
В центре Калининграда в ДТП погибла пассажирка мотоцикла
В субботу вечером в центре Калининграда в ДТП погибла пассажирка мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
КП - Калининград 16:34