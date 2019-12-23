с чего всё началось

В правительство Германии считают, что несмотря на санкции США против "Северного потока-2", проект будет успешно реализован. Позиция Берлина по отношению к прокладке газопровода остается неизменной, как пишет газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на правительственные круги.

Экономика Как получить пенсию в 50 тысяч, сказал глава Пенсионного фонда Речь идет о том, что, откладывая выход на заслуженный отдых на один год, гражданин повышает свой коэффициент и впоследствии дополнительно получит фиксированную выплату на коэффициенты.

Политика Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2» Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток — 2" и ранее заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море.

Происшествия В Татарстане проверят сообщения об участии школьников в учениях МВД МВД проведет служебную проверку после того, как в Татарстане школьники в качестве массовки были привлечены к учениям с личным составом подразделения, сообщает пресс-служба МВД России.

Наука В науке так называемый стеклянный потолок для женщин исчез Исследователи делают вывод, что есть данные в пользу наличия «стеклянного потолка», однако через пару десятков лет большинство профессоров в России будут женского пола.

Экономика России указали на низкие объемы возврата преступных активов из-за рубежа Россия должна активнее добиваться возврата незаконно выведенного за рубеж имущества, денежных средств и ценных бумаг, заключила международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам комплексной оценки системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Политика На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле «На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.

Политика Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».

Авто Мощность BMW M5 увеличили до 850 лошадиных сил Специалисты подчеркнули, что данный высокопроизводительный BMW M5 может развивать до 85% производительности культового Buggati Veryon отдачей 1000 л.с. В то же время немецкий седан обойдётся всего в десятую долю цены Veryon.

Спорт Самуэльссон: я очень удивлён молчанием российских спортсменов Олимпийский чемпион по биатлону швед Себастьян Самуэльссон считает, что российским спортсменам стоит задать вопросы руководству в связи с новым допинговым скандалом и возможными санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Общество Власти прокомментировали неоднозначную форму катка в Новосибирске На своей странице в социальной сети «Instagram» руководитель департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова прокомментировала неоднозначную форму катка около оперного театра.

Политика Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.

Недвижимость Вторичный рынок застыл в ожидании Согласно оценкам сервиса, средняя стоимость вторичной недвижимости в России в середине декабря составила 67,05 тыс. руб. за кв. м: за месяц показатель вырос на 0,1%, а за год — на 7%.

Общество «Русификация» SuperJet обойдется бюджету еще в ₽15 млрд На что Минпромторг потратит почти 15 млрд руб. Минпромторг намерен выделить дополнительно почти 15 млрд руб. на разработку самолета Superjet New, в котором максимальное количество деталей будет производиться в России.