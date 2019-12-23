Политика
Комсомольская правдаВ Германии уверены в успешном завершении «Северного потока-2»
В правительство Германии считают, что несмотря на санкции США против "Северного потока-2", проект будет успешно реализован. Позиция Берлина по отношению к прокладке газопровода остается неизменной, как пишет газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на правительственные круги.
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Немецкое правительство выразило уверенность в успешном завершении проекта трубопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщило издание Sueddeutsche Zeitung.Известиявчера в 20:29
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Армия и оружие
В Китае назвали преимущества истребителя J-20 над американским F-35
Политика
Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России
Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
Экономика
Как получить пенсию в 50 тысяч, сказал глава Пенсионного фонда
Речь идет о том, что, откладывая выход на заслуженный отдых на один год, гражданин повышает свой коэффициент и впоследствии дополнительно получит фиксированную выплату на коэффициенты.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России за неделю до Нового года
В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
Происшествия
Во Владивостоке подросток погиб во время селфи на железной дороге
Общество
Китай снизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров с января
Пекин понизит пошлины на более чем 850 видов импортной продукции с 1 января 2020 года, сообщает комитет по тарифной и налоговой политике Госсовета КНР.
Политика
Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»
Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток — 2" и ранее заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море.
Происшествия
В Татарстане проверят сообщения об участии школьников в учениях МВД
МВД проведет служебную проверку после того, как в Татарстане школьники в качестве массовки были привлечены к учениям с личным составом подразделения, сообщает пресс-служба МВД России.
Наука
В науке так называемый стеклянный потолок для женщин исчез
Исследователи делают вывод, что есть данные в пользу наличия «стеклянного потолка», однако через пару десятков лет большинство профессоров в России будут женского пола.
Экономика
России указали на низкие объемы возврата преступных активов из-за рубежа
Россия должна активнее добиваться возврата незаконно выведенного за рубеж имущества, денежных средств и ценных бумаг, заключила международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам комплексной оценки системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Происшествия
Полиция нашла причастных к стрельбе на юго-востоке Москвы
Столичная полиция нашла группу лиц, устроивших стрельбу днем 22 декабря на юго-востоке Москвы.
Политика
На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле
«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Политика
Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа
Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Транспорт
Строительство железнодорожной части Крымского моста завершено
На текущей неделе официально завершено строительство железнодорожной части Крымского моста.
Шоу-бизнес
Волочкова удивила своим предновогодним образом
Балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала экстравагантный образ накануне Нового года.
Авто
Мощность BMW M5 увеличили до 850 лошадиных сил
Специалисты подчеркнули, что данный высокопроизводительный BMW M5 может развивать до 85% производительности культового Buggati Veryon отдачей 1000 л.с. В то же время немецкий седан обойдётся всего в десятую долю цены Veryon.
Спорт
Самуэльссон: я очень удивлён молчанием российских спортсменов
Олимпийский чемпион по биатлону швед Себастьян Самуэльссон считает, что российским спортсменам стоит задать вопросы руководству в связи с новым допинговым скандалом и возможными санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Общество
Шестилетняя девочка нашла послание от китайских заключенных в открытке
Шестилетняя жительница Лондона обнаружила в новогодней открытке послание с просьбой о помощи от заключенных из Китая.
Общество
Власти прокомментировали неоднозначную форму катка в Новосибирске
На своей странице в социальной сети «Instagram» руководитель департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова прокомментировала неоднозначную форму катка около оперного театра.
Политика
Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне
Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Недвижимость
Вторичный рынок застыл в ожидании
Согласно оценкам сервиса, средняя стоимость вторичной недвижимости в России в середине декабря составила 67,05 тыс. руб. за кв. м: за месяц показатель вырос на 0,1%, а за год — на 7%.
Футбол
«Тоттенхэм» выступил с заявлением по поводу расизма в матче с «Челси»
Общество
В Роспотребнадзоре дали советы по выбору качественной елки
В Роспотребнадзоре в преддверии новогодних праздников дали советы по выбору качественной натуральной и искусственной елки.
Музыка
Директор Ротару подтвердил слухи об участии певицы в «Голубом огоньке»
Концертный директор певицы Софии Ротару подтвердил слухи об участии артистки в программе «Голубой огонек».
Общество
«Русификация» SuperJet обойдется бюджету еще в ₽15 млрд
На что Минпромторг потратит почти 15 млрд руб. Минпромторг намерен выделить дополнительно почти 15 млрд руб. на разработку самолета Superjet New, в котором максимальное количество деталей будет производиться в России.
Общество
Средний чек россиян за один поход в магазин в 2019 году упал на 7%
Средний чек россиян за один поход в магазин падает третий год подряд — за 2019 год он уменьшился на 7%, до 518 рублей, говорится в исследовании группы "Тинькофф", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Происшествия
В Москве задержали тракториста, спрятавшего два трупа в колодце
В Москве задержали мужчину по подозрению в непредумышленном убийстве двух человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Происшествия
Стрелка с Лубянки подозревают в связи с националистическим движением
Евгений Мануров, который открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Лестер» в матче АПЛ
Футбол
Моуринью о поражении от «Челси»: «Они играли по системе Конте»
«Челси» играл по удобной наработанной системе. Это система, по которой они играли в течение двух лет с Антонио Конте.