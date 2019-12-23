Политика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаВ Германии уверены в успешном завершении «Северного потока-2»

В правительство Германии считают, что несмотря на санкции США против "Северного потока-2", проект будет успешно реализован. Позиция Берлина по отношению к прокладке газопровода остается неизменной, как пишет газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на правительственные круги.
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с чего всё началось
Немецкое правительство выразило уверенность в успешном завершении проекта трубопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщило издание Sueddeutsche Zeitung
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Известиявчера в 20:29

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СМИ: Кабмин ФРГ рассчитывает на завершение строительства «Северного потока — 2»

Life.ruвчера в 16:14

В Германии выразили уверенность в завершении «Северного потока – 2»

Известиявчера в 20:29

Германия выразила уверенность в завершении строительства «Севпотока - 2»

Газета.Ruвчера в 19:27

В Германии уверены в завершении «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 18:30

В Берлине уверены в завершении «Северного потока — 2»

Московский Комсомолецвчера в 18:06

СМИ узнали об уверенности ФРГ в успешном завершении «Северного потока-2»

РБКвчера в 21:23

SZ: кабмин Германии твердо убежден, что «Северный поток - 2» достроят, несмотря на санкции

ТАССвчера в 15:58
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Армия и оружие

В Китае назвали преимущества истребителя J-20 над американским F-35

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Политика

Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России

Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
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Как получить пенсию в 50 тысяч, сказал глава Пенсионного фонда

Речь идет о том, что, откладывая выход на заслуженный отдых на один год, гражданин повышает свой коэффициент и впоследствии дополнительно получит фиксированную выплату на коэффициенты.
Deita.ru 00:00
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в России за неделю до Нового года

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Происшествия

Во Владивостоке подросток погиб во время селфи на железной дороге

Российская газета вчера в 20:32
Общество

Китай снизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров с января

Пекин понизит пошлины на более чем 850 видов импортной продукции с 1 января 2020 года, сообщает комитет по тарифной и налоговой политике Госсовета КНР.
РБК вчера в 22:41
Политика

Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»

Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток — 2" и ранее заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море.
Вести.Ru вчера в 19:30
Происшествия

В Татарстане проверят сообщения об участии школьников в учениях МВД

МВД проведет служебную проверку после того, как в Татарстане школьники в качестве массовки были привлечены к учениям с личным составом подразделения, сообщает пресс-служба МВД России.
РИА Новости вчера в 09:57
Наука

В науке так называемый стеклянный потолок для женщин исчез

Исследователи делают вывод, что есть данные в пользу наличия «стеклянного потолка», однако через пару десятков лет большинство профессоров в России будут женского пола.
МедиаПоток 21 декабря в 04:53
Экономика

России указали на низкие объемы возврата преступных активов из-за рубежа

Россия должна активнее добиваться возврата незаконно выведенного за рубеж имущества, денежных средств и ценных бумаг, заключила международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам комплексной оценки системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
РБК вчера в 16:00
Происшествия

Полиция нашла причастных к стрельбе на юго-востоке Москвы

Столичная полиция нашла группу лиц, устроивших стрельбу днем 22 декабря на юго-востоке Москвы.
РБК вчера в 23:59
Политика

На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Lenta.ru вчера в 17:13
Политика

Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Lenta.ru вчера в 15:32
Транспорт

Строительство железнодорожной части Крымского моста завершено

На текущей неделе официально завершено строительство железнодорожной части Крымского моста.
Аргументы недели 21 декабря в 14:53
Шоу-бизнес

Волочкова удивила своим предновогодним образом

Балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала экстравагантный образ накануне Нового года.
URA.Ru вчера в 12:32
Авто

Мощность BMW M5 увеличили до 850 лошадиных сил

Специалисты подчеркнули, что данный высокопроизводительный BMW M5 может развивать до 85% производительности культового Buggati Veryon отдачей 1000 л.с. В то же время немецкий седан обойдётся всего в десятую долю цены Veryon.
CarsWeek.ru вчера в 07:17
Спорт

Самуэльссон: я очень удивлён молчанием российских спортсменов

Олимпийский чемпион по биатлону швед Себастьян Самуэльссон считает, что российским спортсменам стоит задать вопросы руководству в связи с новым допинговым скандалом и возможными санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).
RT на русском вчера в 06:43
Общество

Шестилетняя девочка нашла послание от китайских заключенных в открытке

Шестилетняя жительница Лондона обнаружила в новогодней открытке послание с просьбой о помощи от заключенных из Китая.
Aobe.ru вчера в 16:26
Общество

Власти прокомментировали неоднозначную форму катка в Новосибирске

На своей странице в социальной сети «Instagram» руководитель департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова прокомментировала неоднозначную форму катка около оперного театра.
Вести Новосибирск вчера в 22:09
Политика

Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Lenta.ru 21 декабря в 12:41
Недвижимость

Вторичный рынок застыл в ожидании

Согласно оценкам сервиса, средняя стоимость вторичной недвижимости в России в середине декабря составила 67,05 тыс. руб. за кв. м: за месяц показатель вырос на 0,1%, а за год — на 7%.
Коммерсантъ вчера в 02:19
Футбол

«Тоттенхэм» выступил с заявлением по поводу расизма в матче с «Челси»

Чемпионат вчера в 17:02
Общество

В Роспотребнадзоре дали советы по выбору качественной елки

В Роспотребнадзоре в преддверии новогодних праздников дали советы по выбору качественной натуральной и искусственной елки.
Известия вчера в 21:58
Музыка

Директор Ротару подтвердил слухи об участии певицы в «Голубом огоньке»

Концертный директор певицы Софии Ротару подтвердил слухи об участии артистки в программе «Голубой огонек».
Слово и Дело вчера в 12:17
Общество

«Русификация» SuperJet обойдется бюджету еще в ₽15 млрд

На что Минпромторг потратит почти 15 млрд руб. Минпромторг намерен выделить дополнительно почти 15 млрд руб. на разработку самолета Superjet New, в котором максимальное количество деталей будет производиться в России.
РБК вчера в 23:00
Общество

Средний чек россиян за один поход в магазин в 2019 году упал на 7%

Средний чек россиян за один поход в магазин падает третий год подряд — за 2019 год он уменьшился на 7%, до 518 рублей, говорится в исследовании группы "Тинькофф", которое есть в распоряжении РИА Новости.
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В Москве задержали тракториста, спрятавшего два трупа в колодце

В Москве задержали мужчину по подозрению в непредумышленном убийстве двух человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 15:08
Происшествия

Стрелка с Лубянки подозревают в связи с националистическим движением

Евгений Мануров, который открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
RuNews24.ru вчера в 21:48
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«Манчестер Сити» обыграл «Лестер» в матче АПЛ

Газета.Ru 21 декабря в 14:23
Футбол

Моуринью о поражении от «Челси»: «Они играли по системе Конте»

«Челси» играл по удобной наработанной системе. Это система, по которой они играли в течение двух лет с Антонио Конте.
Sports.ru вчера в 16:04
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