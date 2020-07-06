Политика

REGNUMREGNUMВ Германии увидели угрозу банкротства Украины

Берлин, 6 июля 2020, 09:19 — REGNUM Украина оказалась на грани банкротства. Об этом в статье немецкой деловой газеты Handelsblatt заявил корреспондент Матиас Брюггманн.
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с чего всё началось
Неожиданная отставка главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия может привести к банкротству страны, в связи с приостановкой выпуска еврооблигаций и необходимостью срочно гасить долги, об этом пишет немецкая газета Handelsblatt
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Яков Васильевич Смолий
Украинский математик и программист, банкир. Кандидат экономических наук. Глава Национального банка Украины с 15 марта 2018 года. С 11 мая 2017 года исполнял обязанности Главы Национального банка Украины.
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