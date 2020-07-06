Политика
REGNUMВ Германии увидели угрозу банкротства Украины
Берлин, 6 июля 2020, 09:19 — REGNUM Украина оказалась на грани банкротства. Об этом в статье немецкой деловой газеты Handelsblatt заявил корреспондент Матиас Брюггманн.
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с чего всё началось
Неожиданная отставка главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия может привести к банкротству страны, в связи с приостановкой выпуска еврооблигаций и необходимостью срочно гасить долги, об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.Известиявчера в 23:56
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Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Газета.Ru 02:42
Культура
Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе
Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
Российская газета 03:17
Авто
В Китае начались продажи бюджетного аналога Gelandewagen
Модернизированный внедорожник Beijing BJ80 несколько недель доступен по предварительным заказам, но теперь модель поступила к китайским дилерам.
Rusargument 03:24
Здоровье
В Монголии выявили еще одного заразившегося бубонной чумой
На западе Монголии в регионе Баян-Улгий, неподалеку о границы с Россией и Китаем, выявили еще один случай заражения бубонной чумой.
Российская газета 04:17
Происшествия
ФСБ задержала трех граждан при попытке перевезти 55 кг наркотиков
Российская газета 03:27
Происшествия
Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области
В результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области погиб человек, еще один пострадал.
Российская газета 02:06
Здоровье
Стоматологи рассказали, как выявить по языку серьезные заболевания
Австралийские стоматологи назвали несколько внешних признаков языка, которые расскажут о наличии заболеваний.
МедиаПоток 02:17
Общество
На Дальнем Востоке началось строительство атомного ледокола «Лидер»
На судостроительной верфи в городе Большой Камень Приморского края состоялась первая резка металла для строительства сверхмощного атомного ледокола «Лидер» проекта 10510.
Известия 03:44
Политика
Лондон введет санкции против россиян по делу Магнитского
Великобритания подготовила список россиян и представителей Саудовской Аравии, которые попадают под санкции за нарушение прав человека, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на главу МИД Соединенного Королевства Доминика Рааба.
Газета.Ru 03:10
Происшествия
На Алтае убийцу женщины и детей приговорили к пожизненному заключению
В Алтайском краевом суде огласили приговор жителю Славгорода, который год назад убил женщину с двумя маленькими детьми.
Российская газета 04:21
Армия и оружие
Увеличена дальность поражения российских электромагнитных пушек
Lenta.ru вчера в 09:47
Происшествия
Девятилетняя девочка погибла от удара током в фонтане под Волгоградом
В Волгоградской области девятилетняя девочка погибла в результате короткого замыкания в фонтане, из которого пыталась достать кепку.
Известия вчера в 17:12
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете
За несколько месяцев продюсеру удалось сбросить 100 килограмм лишнего веса, что привело его поклонников в восторг.
StarHit.ru 04 июля в 10:00
Общество
Малоимущие семьи могут освободить от платы за детсад и ясли
Правительству предложили освободить малоимущие семьи от платы за детские сады.
Газета.Ru вчера в 23:53
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Происшествия
В Волгоградской области в ДТП погибли женщина и ребенок
Женщина и 12-летняя девочка погибли, еще трое пострадали при столкновении двух машин на трассе Волгоград-Сальск, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
РИА Новости вчера в 09:35
Общество
Гидрометцентр назвал курорты с самым теплым морем в России
ТАСС вчера в 23:11
Происшествия
Жительница Кубани задушила ребенка из-за громкой музыки
Как сообщалось ранее, в правоохранительные органы днем 10 мая 2019 года поступило сообщение о безвестном исчезновении девятилетнего ребенка Около 13.00 мальчик вышел из дома и не вернулся.
Российская газета 02:05
Наука
Водоросли окрасили ледники в Альпах
Уже в апреле исследователи обратили внимание на странный цвет снега на леднике Презена в Итальянских Альпах.
Популярная механика 04:04
Общество
Суд вынесет приговор журналистке, обвиняемой в оправдании терроризма
Интерфакс вчера в 19:12
Политика
Эксперт назвал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим
Стремление Соединенных Штатов отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 является политическим шагом.
РБК вчера в 17:53
Футбол
Мигель Данни заявил, что он может вернуться в «Зенит»
Экс-капитан петербургского «Зенита» Мигель Данни заявил, что может вернуться в команду и начать работать в системе клуба.
Петербургский дневник 04:23
Общество
Индия обошла Россию по количеству заболевших коронавирусом
Всего в стране умерли более 19 тыс. человек, выздоровели 424 тыс. 4 июля число заразившихся коронавирусом в мире превысило 11 млн.
Коммерсантъ 04:21
Общество
В России готовят новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год
Правительство разрабатывает новое пособие в размере 50 тысяч рублей в год для семей с детьми.
Городовой 03:23
Армия и оружие
ВМС США «потеряли» стелс-ракету
Стелс-ракета была использована в октябре 2019 года при стрельбах по списанному фрегату Oliver Hazard Perry в Тихом океане.
News.ru вчера в 19:20
Авто
Назвали частые привычки водителей, которые негативно влияют на авто
Наиболее опасным недочетом является оставление автомобиля с МКПП на передаче.
МедиаПоток 04 июля в 03:06
Футбол
Коронавирус выявлен у трех футболистов клуба «Томь»
РИА Томск 03:29
Шоу-бизнес
Ольга Бузова примирилась с сестрой и показала совместное фото
Стоит напомнить, что около года тому назад Ольга Бузова сильно поссорилась с сестрой сразу же после возвращения из Франции.
Актуальные Новости 03:34
Общество
Правительство выделило еще 3,6 млрд рублей на выплаты соцработникам
«Порядка 3,6 млрд руб. будет дополнительно направлено на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ 02:43