с чего всё началось

Берлин, 6 июля 2020, 09:19 — REGNUM Украина оказалась на грани банкротства. Об этом в статье немецкой деловой газеты Handelsblatt заявил корреспондент Матиас Брюггманн.

Культура Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля. 344

Авто В Китае начались продажи бюджетного аналога Gelandewagen Модернизированный внедорожник Beijing BJ80 несколько недель доступен по предварительным заказам, но теперь модель поступила к китайским дилерам.

Здоровье В Монголии выявили еще одного заразившегося бубонной чумой На западе Монголии в регионе Баян-Улгий, неподалеку о границы с Россией и Китаем, выявили еще один случай заражения бубонной чумой. 1,5K

Общество На Дальнем Востоке началось строительство атомного ледокола «Лидер» На судостроительной верфи в городе Большой Камень Приморского края состоялась первая резка металла для строительства сверхмощного атомного ледокола «Лидер» проекта 10510. 9

Политика Лондон введет санкции против россиян по делу Магнитского Великобритания подготовила список россиян и представителей Саудовской Аравии, которые попадают под санкции за нарушение прав человека, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на главу МИД Соединенного Королевства Доминика Рааба. 762

Автоспорт Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter. 2

Происшествия В Волгоградской области в ДТП погибли женщина и ребенок Женщина и 12-летняя девочка погибли, еще трое пострадали при столкновении двух машин на трассе Волгоград-Сальск, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. 3

Происшествия Жительница Кубани задушила ребенка из-за громкой музыки Как сообщалось ранее, в правоохранительные органы днем 10 мая 2019 года поступило сообщение о безвестном исчезновении девятилетнего ребенка Около 13.00 мальчик вышел из дома и не вернулся. 31

Наука Водоросли окрасили ледники в Альпах Уже в апреле исследователи обратили внимание на странный цвет снега на леднике Презена в Итальянских Альпах.

Футбол Мигель Данни заявил, что он может вернуться в «Зенит» Экс-капитан петербургского «Зенита» Мигель Данни заявил, что может вернуться в команду и начать работать в системе клуба.

Общество Индия обошла Россию по количеству заболевших коронавирусом Всего в стране умерли более 19 тыс. человек, выздоровели 424 тыс. 4 июля число заразившихся коронавирусом в мире превысило 11 млн. 58

Армия и оружие ВМС США «потеряли» стелс-ракету Стелс-ракета была использована в октябре 2019 года при стрельбах по списанному фрегату Oliver Hazard Perry в Тихом океане. 2

Шоу-бизнес Ольга Бузова примирилась с сестрой и показала совместное фото Стоит напомнить, что около года тому назад Ольга Бузова сильно поссорилась с сестрой сразу же после возвращения из Франции.