с чего всё началось

Берлин, 6 июля 2020, 09:19 — REGNUM Украина оказалась на грани банкротства. Об этом в статье немецкой деловой газеты Handelsblatt заявил корреспондент Матиас Брюггманн.

Политика В Госдуме назвали провокацией заявление ВМС Украины о войне за Крым Москва, 6 июля 2020, 10:42 — REGNUM В Госдуме назвали провокацией заявление главкома ВМС Украины Алексея Неижпапы о готовности страны к полномасштабной военной конфронтации с Россией, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Здоровье В Монголии выявили еще одного заразившегося бубонной чумой На западе Монголии в регионе Баян-Улгий, неподалеку от границы с Россией и Китаем, выявили еще один случай заражения бубонной чумой. 1,6K

Кино «Форрест Гамп» признан самым популярным фильмом 90-х годов Сотрудники телекоммуникационной компании Frontier Communications провела исследование в 100 странах мира, чтобы узнать у местных жителей, какие фильмы 90-х годов прошлого столетия чаще всего ищут в интернете. 35

Общество На Дальнем Востоке началось строительство атомного ледокола «Лидер» На судостроительной верфи в городе Большой Камень Приморского края состоялась первая резка металла для строительства сверхмощного атомного ледокола «Лидер» проекта 10510. 98

Происшествия Мосгорсуд отменил продление ареста стрелявшему в коллег полицейскому Мосгорсуд отменил постановление Пресненского суда о продлении срока содержания под стражей полицейскому Алексею Смирнову и отправил его на новое рассмотрение.

Общество Уровень крайней бедности снизился за год в России Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%. 5,4K

Здоровье Лучший терапевт 2014 года скончалась от коронавируса под Воронежем Врач Павловской районной больницы в Воронежской области Елена Минакова, которая в 2014 году стала лучшим терапевтом России, умерла от коронавирусной инфекции. 31

Общество NYT узнала о диверсии израильской разведки на иранском ядерном объекте Как сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник в спецслужбе одной из ближневосточных стран, он произошел в результате срабатывания взрывного устройства, установленного агентом израильской разведки. 118

Общество Почти 8 тысяч новосибирских выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку Новосибирск, 6 июля 2020, 11:02 — REGNUM В Новосибирске Единый государственный экзамен по русскому языку 6 и 7 июля будут сдавать7 827 выпускников школ, которые планируют поступать в высшие учебные заведения. 15

Политика Сатановский обрисовал возможную войну между Украиной и Россией На своём Telegram-канале Евгений Сатановский заявил, что постоянные воинственные угрозы Киева с торону Москвы закончатся полным крахом для Украины. 1

Политика СНБО Украины отказался признавать русский язык вторым государственным Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов называет принципиальным вопросом сохранение статуса украинского языка как единственного государственного, при этом отмечает важность изучения английского в стране.

Технологии Автоматический пистолет Калашникова показали на видео Созданный в 1950-х годах автоматический пистолет Калашникова показали на видео.

Политика Венедиктов сообщил о тайных переговорах России с другими странами по делу MH17 Россия ведет тайные переговоры со странами, граждане которых погибли в результате авиакатастрофы малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе.

Происшествия В Австрии подтвердили данные о гражданстве убитого выходца из РФ Убитый в австрийском городе Герасдорф человек, который в соответствии с программой защиты личности получил в Австрии имя Мартин Бек, оказался гражданином России, выходцем из Чечни. 1

Футбол «Хайденхайм» — «Вердер». Прогноз: Классен, Топрак и Писарро сохранят прописку в Бундеслиге В первом стыковом матче соперники обошлись без голов, каждая ошибка может стать роковой 6 июля «Хайденхайм» примет «Вердер» в ответном переходном матче за право играть в чемпионате Германии, букмекеры уже дали прогноз.

Общество Главный противник «Северного потока-2» дал добро на его достройку Власти Дании, главного противника строительства российского экспортного газопровода «Северный поток-2», дали добро на завершение работ по укладке труб, сообщается на сайте Датского энергетического агентства (DEA). 108