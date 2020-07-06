Политика

REGNUMREGNUMВ Германии увидели угрозу банкротства Украины

Берлин, 6 июля 2020, 09:19 — REGNUM Украина оказалась на грани банкротства. Об этом в статье немецкой деловой газеты Handelsblatt заявил корреспондент Матиас Брюггманн.
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с чего всё началось
Неожиданная отставка главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия может привести к банкротству страны, в связи с приостановкой выпуска еврооблигаций и необходимостью срочно гасить долги, об этом пишет немецкая газета Handelsblatt
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Известиявчера в 23:56

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В Германии увидели угрозу банкротства Украины

Газета.Ru04:56

Немецкое издание предсказало Украине банкротство

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Московский Комсомолецвчера в 23:47

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Известиявчера в 23:56

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Взгляд.ру00:33

Немецкая газета предупредила об угрозе банкротства Украины

РИА Новостивчера в 23:10
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 06:07, Ашберн
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Удар молнии по вратарю на подмосковном стадионе попал на видео

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Культура

Итальянский композитор Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни

REGNUM 03:20
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Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

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Здоровье

В Кировской области от коронавируса скончалась еще одна пациентка

В Кировской области от коронавируса скончалась еще одна пациентка. В инфекционном госпитале скончалась 84-летняя жительница Вятских Полян.
ГТРК Вятка вчера в 03:25
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Политика

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Авто

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Напомним, что компания Honda представила кроссовер Breeze осенью 2019 года.
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Биатлон

В допинг-пробе российской биатлонистки нашли ДНК мужчины

Lenta.ru вчера в 10:25
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Культура

Фестиваль «Новая волна» отменён из-за коронавируса

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RT на русском 05:59
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Здоровье

В Монголии выявили еще одного заразившегося бубонной чумой

На западе Монголии в регионе Баян-Улгий, неподалеку от границы с Россией и Китаем, выявили еще один случай заражения бубонной чумой.
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Общество

На Дальнем Востоке началось строительство атомного ледокола «Лидер»

На судостроительной верфи в городе Большой Камень Приморского края состоялась первая резка металла для строительства сверхмощного атомного ледокола «Лидер» проекта 10510.
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Мосгорсуд отменил постановление Пресненского суда о продлении срока содержания под стражей полицейскому Алексею Смирнову и отправил его на новое рассмотрение.
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Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
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Общество

NYT узнала о диверсии израильской разведки на иранском ядерном объекте

Как сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник в спецслужбе одной из ближневосточных стран, он произошел в результате срабатывания взрывного устройства, установленного агентом израильской разведки.
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Общество

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Новосибирск, 6 июля 2020, 11:02 — REGNUM В Новосибирске Единый государственный экзамен по русскому языку 6 и 7 июля будут сдавать7 827 выпускников школ, которые планируют поступать в высшие учебные заведения.
REGNUM 04:02
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Происшествия

Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье покончил с собой в СИЗО

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Политика

Сатановский обрисовал возможную войну между Украиной и Россией

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов называет принципиальным вопросом сохранение статуса украинского языка как единственного государственного, при этом отмечает важность изучения английского в стране.
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Онлайн-голосование используют на выборах в Госдуму в 2021 году

Электронное дистанционное голосование планируется использовать на выборах депутатов Госдумы в 2021 году.
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Политика

Венедиктов сообщил о тайных переговорах России с другими странами по делу MH17

Россия ведет тайные переговоры со странами, граждане которых погибли в результате авиакатастрофы малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе.
Lenta.ru 05:17
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Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ

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Валуев объяснил отказ Квята встать на одно колено

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Яков Васильевич Смолий
Украинский математик и программист, банкир. Кандидат экономических наук. Глава Национального банка Украины с 15 марта 2018 года. С 11 мая 2017 года исполнял обязанности Главы Национального банка Украины.
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