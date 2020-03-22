Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Германии возмутились поздравлением Лаврова от телеканала ARD

Берлин, 22 марта 2020, 19:32 — REGNUM Немецкий таблоид Bild возмутился поздравлением Московского бюро телеканала ARD министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передает RT. Так, ARD в своем Twitter с похвалой назвало Лаврова «марафонцем» на посту министра иностранных дел России.
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Захарова прокомментировала слова немецкого журналиста о Лаврове

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«Политический скандал»: немецкий телеканал поздравил Лаврова с юбилеем

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Bild назвал поздравление Лаврова с юбилеем «немыслимым скандалом»

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Захарова отреагировала на слова германского журналиста о Лаврове цитатой министра

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У нового iPhone 12 не будет нелюбимой пользователями «челки»

У абсолютно нового iPhone 12 не будет всеми нелюбимой пользователями «челки». Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
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МОК примет решение по Олимпиаде в течение 4 недель

Международный олимпийский комитет примет решение о возможности проведения летней Олимпиады в Токио на фоне ситуации с коронавирусом в течение четырех недель.
BFM.ru 14:50
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Первые самолёты ВКС РФ с военными врачами приземлились в Италии

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Пациент рассказал о ситуации в клинике, где лечат врача с COVID-19

Пациент главной краевой инфекционной больницы Ставрополья рассказал о ситуации в медучреждении после того, как туда попала врач, скрывшая от руководства поездку в Испанию и заразившаяся коронавирусом.
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Число заразившихся коронавирусом в США превысило 32 000

Число заразившихся коронавирусом в США достигло 32 640.
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Шойгу объяснил выбор места строительства Главного храма ВС России

Решение о строительстве главного храма Вооруженных Сил России в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке обусловлено тем, что именно с этого места советские войска в 1941 году начали движение на Запад.
РБК 17:56
Общество

Меркель ушла на карантин из-за контакта с инфицированным врачом

Канцлер Германии Ангела Меркель отправилась на домашний карантин из-за контакта с заразившимся коронавирусом врачом.
Ведомости 17:42
Общество

В России могут приостановить работу кинотеатров

Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
REGNUM 13:36
Армия и оружие

В Минобороны назвали объём экспорта российской техники в 2019 году

Объём экспорта российской продукции военного назначения в 2019 году составил свыше $15,2 млрд.
RT на русском 18:28
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Итальянский врач развеял миф, что коронавирус опасен лишь для пожилых

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«Динамо» продлило карантин, тренировки будут проходить онлайн

Со следующей недели тренер «бело-голубых» по физической подготовке Хосе Пастор Верчили будет проводить онлайн видео-тренировки для игроков.
Евро-футбол.ру 17:21
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Минздрав Украины предложил ввести в стране чрезвычайное положение

Министр здравоохранения Украины Илья Емец выступает за введение в стране чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавируса.
РИА Новости 17:41
Общество

Как правительство готовит страну к труду и обороне от коронавируса

Как правительство готовит страну к труду и обороне от коронавируса Все регионы России переведены в состояние готовности к развитию эпидемии коронавируса, им рекомендовано действовать по модели Москвы.
Коммерсантъ 18:24
Общество

Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса

Россия на фоне пандемии коронавируса с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами мира, сообщила Росавиация.
РИА Новости 17:13
Общество

В США направят триллионы долларов на поддержку экономики

Федеральная резервная система (ФРС) США высвободит до четырех триллионов долларов для поддержки экономики в период коронавируса.
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Экономика

Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку

Четыре из пяти крупнейших в России поставщиков гречневой крупы уведомили торговые сети о повышении оптовых цен на 15–20%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей сетей «Лента», «Магнит» и «Командор» (работает в Восточной Сибири).
РБК вчера в 10:15
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали сильно набравшую вес Татьяну Догилеву

63-летнюю Татьяну Догилеву поклонники отказываются узнавать.
Shraibikus News 08:13
Финансы

Назван курс доллара на конец марта

На следующей неделе, с 23 марта курс валют может колебаться в пределах 79-82 рублей за доллар и 80-89 рублей за евро.
Утро.ru 03:38
Энергетика

Цены на газ в Европе упали к историческим минимумам

Цены на газ в Европе упали к историческим минимумам «Газпром» в этом году может получить самую низкую за 15 лет стоимость газа на своем основном экспортном рынке — в Европе.
Коммерсантъ 18:24
Общество

Собянин назвал чушью фейки о вводе в Москву войск из-за коронавируса

Ранее в оперативном штабе сообщили, что к настоящему моменту в столице зарегистрирован 191 случай заболевания.
РИА Новости 12:02
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом обнаружили в 18 регионах России

Новые случаи заражения коронавирусом COVID-19 подтвердили в 18 российских регионах.
РБК вчера в 11:04
Экономика

Совкомбанк загружает Санкт-Петербургскую биржу

НП РТС нашло крупного покупателя на часть своего пакета Совкомбанк купил двухлетний опцион, по которому сможет стать владельцем до 20% акций Санкт-Петербургской биржи.
Коммерсантъ 18:24
Общество

Среди новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы

В Москве зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Среди инфицированных есть иностранцы.
Известия 09:38
Политика

Макрон поставил ультиматум Джонсону из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вынужден ввести ограничения на работу ресторанов, баров и клубов в стране из-за давления президента Франции Эммануэля Макрона.
Lenta.ru 14:34
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Трамп задействовал Нацгвардию для борьбы с коронавирусом в трех штатах

Президент США Дональд Трамп разрешил трем штатам задействовать Национальную гвардию для помощи в борьбе с коронавирусом в трех штатах - Нью-Йорке, Калифорнии и Вашингтоне.
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Новый клип Вячеслава Мясникова покорил пользователей Сети

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Патриарх Кирилл призвал рассматривать коронавирус как милость Божию

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Оксана Самойлова вместе с детьми улетела в Россию без Джигана

Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова вместе с четырьмя детьми покинула США и улетела в Россию без мужа.
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В Канаде обнаружена потерянная часть древнего континента

Образцы инкрустированной бриллиантами породы, найденные на канадском острове, по словам ученых, заполняют "кусочек головоломки", чтобы реконструировать древнюю часть континентальной коры Земли.
Planet Today вчера в 18:44
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