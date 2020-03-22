Коронавирус
REGNUMВ Германии возмутились поздравлением Лаврова от телеканала ARD
Берлин, 22 марта 2020, 19:32 — REGNUM Немецкий таблоид Bild возмутился поздравлением Московского бюро телеканала ARD министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передает RT. Так, ARD в своем Twitter с похвалой назвало Лаврова «марафонцем» на посту министра иностранных дел России.
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Гаджеты
У нового iPhone 12 не будет нелюбимой пользователями «челки»
У абсолютно нового iPhone 12 не будет всеми нелюбимой пользователями «челки». Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Спорт
МОК примет решение по Олимпиаде в течение 4 недель
Международный олимпийский комитет примет решение о возможности проведения летней Олимпиады в Токио на фоне ситуации с коронавирусом в течение четырех недель.
Здоровье
Установлен средний инкубационный период коронавируса
"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
Происшествия
Пациент рассказал о ситуации в клинике, где лечат врача с COVID-19
Пациент главной краевой инфекционной больницы Ставрополья рассказал о ситуации в медучреждении после того, как туда попала врач, скрывшая от руководства поездку в Испанию и заразившаяся коронавирусом.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в США превысило 32 000
Число заразившихся коронавирусом в США достигло 32 640.
Общество
Шойгу объяснил выбор места строительства Главного храма ВС России
Решение о строительстве главного храма Вооруженных Сил России в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке обусловлено тем, что именно с этого места советские войска в 1941 году начали движение на Запад.
Общество
Меркель ушла на карантин из-за контакта с инфицированным врачом
Канцлер Германии Ангела Меркель отправилась на домашний карантин из-за контакта с заразившимся коронавирусом врачом.
Общество
В России могут приостановить работу кинотеатров
Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
Армия и оружие
В Минобороны назвали объём экспорта российской техники в 2019 году
Объём экспорта российской продукции военного назначения в 2019 году составил свыше $15,2 млрд.
Здоровье
Итальянский врач развеял миф, что коронавирус опасен лишь для пожилых
Футбол
«Динамо» продлило карантин, тренировки будут проходить онлайн
Со следующей недели тренер «бело-голубых» по физической подготовке Хосе Пастор Верчили будет проводить онлайн видео-тренировки для игроков.
Политика
Минздрав Украины предложил ввести в стране чрезвычайное положение
Министр здравоохранения Украины Илья Емец выступает за введение в стране чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
Как правительство готовит страну к труду и обороне от коронавируса
Как правительство готовит страну к труду и обороне от коронавируса Все регионы России переведены в состояние готовности к развитию эпидемии коронавируса, им рекомендовано действовать по модели Москвы.
Общество
Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса
Россия на фоне пандемии коронавируса с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами мира, сообщила Росавиация.
Общество
В США направят триллионы долларов на поддержку экономики
Федеральная резервная система (ФРС) США высвободит до четырех триллионов долларов для поддержки экономики в период коронавируса.
Экономика
Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку
Четыре из пяти крупнейших в России поставщиков гречневой крупы уведомили торговые сети о повышении оптовых цен на 15–20%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей сетей «Лента», «Магнит» и «Командор» (работает в Восточной Сибири).
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали сильно набравшую вес Татьяну Догилеву
63-летнюю Татьяну Догилеву поклонники отказываются узнавать.
Финансы
Назван курс доллара на конец марта
На следующей неделе, с 23 марта курс валют может колебаться в пределах 79-82 рублей за доллар и 80-89 рублей за евро.
Энергетика
Цены на газ в Европе упали к историческим минимумам
Цены на газ в Европе упали к историческим минимумам «Газпром» в этом году может получить самую низкую за 15 лет стоимость газа на своем основном экспортном рынке — в Европе.
Общество
Собянин назвал чушью фейки о вводе в Москву войск из-за коронавируса
Ранее в оперативном штабе сообщили, что к настоящему моменту в столице зарегистрирован 191 случай заболевания.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом обнаружили в 18 регионах России
Новые случаи заражения коронавирусом COVID-19 подтвердили в 18 российских регионах.
Экономика
Совкомбанк загружает Санкт-Петербургскую биржу
НП РТС нашло крупного покупателя на часть своего пакета Совкомбанк купил двухлетний опцион, по которому сможет стать владельцем до 20% акций Санкт-Петербургской биржи.
Общество
Среди новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы
В Москве зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Среди инфицированных есть иностранцы.
Политика
Макрон поставил ультиматум Джонсону из-за коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вынужден ввести ограничения на работу ресторанов, баров и клубов в стране из-за давления президента Франции Эммануэля Макрона.
Политика
Трамп задействовал Нацгвардию для борьбы с коронавирусом в трех штатах
Президент США Дональд Трамп разрешил трем штатам задействовать Национальную гвардию для помощи в борьбе с коронавирусом в трех штатах - Нью-Йорке, Калифорнии и Вашингтоне.
Музыка
Новый клип Вячеслава Мясникова покорил пользователей Сети
Религия
Патриарх Кирилл призвал рассматривать коронавирус как милость Божию
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова вместе с детьми улетела в Россию без Джигана
Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова вместе с четырьмя детьми покинула США и улетела в Россию без мужа.
Наука
В Канаде обнаружена потерянная часть древнего континента
Образцы инкрустированной бриллиантами породы, найденные на канадском острове, по словам ученых, заполняют "кусочек головоломки", чтобы реконструировать древнюю часть континентальной коры Земли.