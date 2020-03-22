Берлин, 22 марта 2020, 19:32 — REGNUM Немецкий таблоид Bild возмутился поздравлением Московского бюро телеканала ARD министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передает RT. Так, ARD в своем Twitter с похвалой назвало Лаврова «марафонцем» на посту министра иностранных дел России.

В Германии возмутились поздравлением Лаврова от телеканала ARD

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