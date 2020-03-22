Коронавирус

ФАНФАНВ Германии высоко оценили меры России по борьбе с коронавирусом

Журналист издания Der Standart Андре Баллин написал, что благодаря решительным действиям ситуация с распространением коронавируса в России остается относительно спокойной, тогда как страны ЕС погружаются в кризис.
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Немецкий журналист высоко оценил действия России в борьбе с COVID-2019

Вести.Ru01:15

В Германии оценили меры России по борьбе с COVID-19

RT на русскомвчера в 23:20

Немецкий журналист оценил меры России по борьбе с коронавирусом

РИА Новостивчера в 20:18

В Германии оценили меры России по борьбе с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 21:36

Немецкий журналист оценил меры России по борьбе с коронавирусом

Известиявчера в 21:16

В Германии оценили меры России по борьбе с коронавирусом

URA.Ruвчера в 21:04

Немецкий журналист оценил меры РФ по борьбе с коронавирусом

Московский Комсомолецвчера в 22:17
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Происшествия

В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт

В субботу, около 17:00 (мск), сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, в котором ехал вооруженный мужчина.
РИА Новости 03:44
Общество

Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария развития пандемии

Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.
Lenta.ru 20 марта в 05:17
Общество

«Аэрофлот» приостановит рейсы в ряд стран

Российская авиакомпания «Аэрофлот» на фоне пандемии приостановит рейсы в ряд стран, в числе которых Болгария, Хорватия, Финляндия, Португалия, Швеция, Индия и другие.
Московский Комсомолец вчера в 16:53
Армия и оружие

Появились спутниковые снимки строительства новой российской базы

На фотографиях, снятых со спутника, можно увидеть, что на базе в настоящее время находится четыре военных вертолета.
ГЛАС.RU 19 марта в 05:26
Политика

Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису в отличие от России

«У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, на Украине нет государства, нет государственных институтов», — заявил Саакашвили.
РБК вчера в 21:18
Политика

Хаменеи отверг помощь США в борьбе с коронавирусом

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о дефиците медпрепаратов в США для борьбы с коронавирусом и отверг помощь от США как страны, которую обвиняют в создании COVID-19.
РИА Новости 04:25
Футбол

От коронавируса умер экс-президент «Реала» Лоренсо Санс

Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс умер в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Marca.
РБК вчера в 17:59
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Происшествия

При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди

В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
REGNUM 02:19
Общество

Министр экономики Украины не задекларировал квартиру в Москве

У недавно назначенного министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко оказалась незадекларированная квартира в Москве, сообщает 22 марта УНИАН.
Известия 00:30
Энергетика

Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть

Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+.
Российская газета вчера в 19:41
Армия и оружие

ВКС России подготовили авиагруппировку для доставки помощи в Италию

ВКС России подготовили необходимую авиагруппировку для доставки сил и средств, выделенных для оказания помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 04:12
Происшествия

В Загребе произошло разрушительное землетрясение

В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Интерфакс 03:46
Общество

Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут

Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Интерфакс 01:37
Общество

Более 50 тысяч россиян попали под наблюдение из-за коронавируса

Более 50 тысяч россиян в настоящее время находятся под медицинским наблюдением в связи с распространением коронавируса.
Lenta.ru 04:22
Политика

Лукашенко предложил бросить за границей безответственных белорусов

Президент Белоруссии уверен, что власти страны не должны направлять чартеры для эвакуации безответственных соотечественников, которые выехали за рубеж, несмотря на предостережения.
ФАН вчера в 08:32
Армия и оружие

Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160

10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Известия вчера в 23:46
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

РИА Новости вчера в 14:59
Финансы

Банк России оставил ключевую ставку на уровне 6 процентов

Сегодняшним решением Банк России фактически прервал цикл снижения ключевой ставки: с июня 2019 года по февраль 2020 года регулятор понизил ставку в общей сложности на 1,75 процентного пункта.
Российская газета 20 марта в 06:41
Здоровье

Роспотребнадзор сравнил темпы распространения COVID-19 и гриппа

Как отмечают авторы работы, вспышка сезонного гриппа, как правило, ограничивается более теплыми погодными условиями.
РИА Новости 04:06
Армия и оружие

Террористы в Сирии открыли огонь по позициям САА в Латакии

Политическая Экспертиза 00:17
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 20 марта в 04:35
Футбол

У Феллаини обнаружен коронавирус

Полузащитник «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллаини на этой неделе вернулся в Китай.
Спорт-Экспресс вчера в 23:55
Общество

WSJ сообщила о планируемом нефтяном альянсе США с Саудовской Аравией

В США рассматривают возможность создания альянса с Саудовской Аравией для регулирования цен на нефть.
Российская газета вчера в 09:25
Общество

«Почта России» прекратила сообщение с 15 странами

"Почта России" приостановила сообщение с 15 странами, где прекратилась обработка международной почты из-за пандемии.
Вести.Ru вчера в 15:30
Происшествия

На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха

Известия 04:09
Футбол

Умяров и Глушенков провели тренировку с «Чертаново»

Футболист «Спартака» Наиль Умяров и игрок «Крыльев Советов» Максим Глушенков потренировались на стадионе «Чертаново».
Матч ТВ 03:18
Здоровье

На Сахалине могут временно закрыть фитнес-центры и ночные клубы

На Сахалине усиливают карантинные меры из-за двух подозрений на коронавирус.
Сахалин.Инфо 02:57
Авто

Украинские Lada прошли проверку качества

Автоновости дня 20 марта в 10:38
Общество

Аномально теплая погода установится в Москве на следующей неделе

Климатическая норма вновь будет превышена в Москве во второй половине предстоящей недели.
Москва 24 01:32
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