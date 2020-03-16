Музыка
Москва 24В Германии высоко оценили шансы Little Big на «Евровидении»
Журналист немецкой газеты Handelsblatt Андре Баллин высоко оценил шансы российской группы Little Big на победу в музыкальном конкурсе "Евровидение".
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Экономика
Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет
Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.
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Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ставки федерального финансирования на 1 процентный пункт (п. п.) c 1–1,25% до 0–0,25%, говорится в сообщении на сайте регулятора.
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Группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, в частности обращенное к судьям Конституционного суда, которые начали проверку поправок.
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Фадеев назвал Наргиз «самым главным вруном в мире»
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Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.