Музыка

Москва 24Москва 24В Германии высоко оценили шансы Little Big на «Евровидении»

Журналист немецкой газеты Handelsblatt Андре Баллин высоко оценил шансы российской группы Little Big на победу в музыкальном конкурсе "Евровидение".
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В Германии оценили шансы Little Big на победу в «Евровидении»

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