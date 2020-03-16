Журналист немецкой газеты Handelsblatt Андре Баллин высоко оценил шансы российской группы Little Big на победу в музыкальном конкурсе "Евровидение".

В Германии высоко оценили шансы Little Big на «Евровидении»

Общество Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России Небывалое тепло придет в Новосибирск и Красноярск до конца рабочей недели, а юг европейской части России ждет перепад температур в 15–20 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в понедельник, 16 марта.

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