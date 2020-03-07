Политика

REGNUMREGNUMВ Германии выступили против строительства «Северного потока — 2»

В Германии общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство «Северного потока — 2», сообщает 7 марта WirtschaftsWoche. Так, по словам главы общества Саши Мюллер-Креннер, проект необходимо закрыть из-за «вредного воздействия газа метана» на окружающую среду.
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Немецкие экологи выступили против строительства «Северного потока-2»

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Немецкие экологи выступили против строительства «Северного потока-2»

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WirtschaftsWoche (Германия): почему Немецкое общество помощи экологам хочет остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» (WirtschaftsWoche Heute)

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В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

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Липецкая область полностью готова к возможному распространению коронавирусной инфекции, сообщили в администрации Липецкой области.
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Российское посольство прокомментировало рекламу ФБР с фото Высоцкого

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Власти Италии решили расширить зону карантина на всю Ломбардию

Итальянское правительство объявило о расширении с 8 марта "красной зоны", куда запрещен въезд и выезд из-за распространения коронавируса, на всю автономную область Ломбардия и еще 11 провинций на севере страны, сообщает La Repubblica со ссылкой на текст соответствующего постановления.
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«Ливерпуль» установил новый рекорд чемпионата Англии

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В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»

Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
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На Марсе выявили возможные следы органики

На Марсе обнаружили молекулы, которые, с большой долей вероятности, имеют органическое происхождение.
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Драка произошла между болельщиками и судьями на турнире ACA Young Eagles 12 по ММА (смешанные единоборства) в Черкесске.
РБК 15:35
Происшествия

В Китае около 70 человек оказались под завалами обрушившегося отеля

По предварительным данным, под завалами могли оказаться около 70 человек. Более 40 из них уже извлекли из-под обломков.
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Терракотовую голову, которую нашли при строительстве Крымского моста. По оценкам историков, скульптура была создана в V веком до нашей эры.
Век 05 марта в 07:53
Происшествия

У жительницы Подмосковья предварительно подтвердился коронавирус

Жительница Подмосковья, вернувшаяся из Швейцарии, у которой анализ на коронавирус предварительно дал положительный результат, госпитализирована вместе с родственниками, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Интерфакс 10:58
Общество

Власти Нью-Йорка ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в городе из-за коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:24
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Фигуристка Медведева восхитила фанатов фото в черном платье

Медведева предложила подписчикам определить лучший снимок. Пользователи Instagram отметили женственность и красоту фигуристки.
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Происшествия

На телах украинской пары шахматистов обнаружены следы уколов

Lenta.ru вчера в 06:17
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Жительница Иваново предложила Путину взять ее в жены

Во время общения президента Владимира Путина с жителями Иваново одна из девушек попросила главу государства взять ее замуж, пишет «РИА Новости».
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Общество

В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи

В домах подозреваемых прошли обыски.
Эхо Москвы вчера в 19:05
Общество

16-летнюю дочь бывшего вратаря сборной России заподозрили в наркоторговле

16-летнюю дочь бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева Ксению заподозрили в наркоторговле.
Lenta.ru 15:06
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Глава Татарстана предложил изменить поправку к Конституции о русском языке

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил мнение, что нужно изменить предложенную президентом России Владимиром Путиным поправку к Конституции о русском языке как языке государствообразующего народа.
Взгляд.ру 16:51
Экономика

Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году

Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
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Футбол

Головин не спас «Монако» от поражения «Ницце»

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел в стартовом составе команды на гостевую встречу 28-го тура чемпионата Франции по футболу против "Ниццы".
Вести.Ru 16:35
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Все, кто контактировал с заболевшими коронавирусом, изолированы

Пять человек, непосредственно контактировавших с заболевшими находятся под наблюдением в обсервационных отделениях.
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Армия и оружие

ЦПВС сообщает о шести обстрелах после прекращения огня в Идлибе

Боевики шесть раз обстреляли населенные пункты и позиции сирийской правительственной армии после установления режима прекращения огня в Идлибе, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.
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Елизавета Пескова сравнила здравоохранение Франции и России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета рассказала подписчикам своего блога в сети Instagram о том, как устроено здравоохранение во Франции на ее личном примере.
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В России изменят правила выдачи лицензий на оружие

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Вера Брежнева и Сергей Светлаков приняли участие в шоу Comment Out

Paparazzi.ru 05 марта в 10:59
Энергетика

Газпром: уведомлений от Китая о форс-мажоре не было

Ранее об объявлении форс-мажора крупнейшим импортером газа в КНР — компанией Petrochina, сообщило агентство Reuters.
REGNUM 05 марта в 07:09
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