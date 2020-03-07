Общество
REGNUMВ Германии выступили против строительства «Северного потока — 2»
В Германии общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство «Северного потока — 2», сообщает 7 марта WirtschaftsWoche. Так, по словам главы общества Саши Мюллер-Креннер, проект необходимо закрыть из-за «вредного воздействия газа метана» на окружающую среду.
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Общество
Российские бизнесмены стали реже бывать за границей
Российские бизнесмены стали реже бывать за границей.
Политика
Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе
"Ситуация станет непредсказуемой" Причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата, абсолютно непонятна, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Происшествия
В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка
Общество
Власти Италии подготовили новый пакет мер против коронавируса
Итальянские власти на фоне резкого роста числа зараженных подготовили новый пакет мер против коронавируса, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на черновой вариант документа.
Футбол
Роналдиньо арестовали в Парагвае
6 марта правоохранительные органы Парагвая по требованию прокуратуры вновь задержали экс-нападающего "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо и поместили его под административный арест.
Кино
Первый канал выпускает документальный фильм «Прожить, понять» к 80-летию Ларисы Голубкиной
Армия и оружие
Украинский флот планируют усилить списанными американскими кораблями
Замдиректора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь предложил усилить Военно-морской флот Украины списанными корабля США.
Общество
«Оператор ГТС Украины»: жители Киева могут остаться без газоснабжения
Жители столицы Украины рискуют остаться без газа из-за отказа компании «Киевгаз» заключить договор на транспортировку с «Оператором ГТС Украины» (ОГТСУ), сообщили в пресс-службе украинского оператора.
Фигурное катание
Тарасова высказалась о победе Валиевой на юниорском чемпионате мира
Заслуженный тренер СССР и РСФСР Татьяна Тарасова поделилась мнением о выступлении российской фигуристки Камилы Валиевой на юниорском чемпионате мира, передает ТАСС.
Общество
Путин поздравил российских женщин с 8 Марта
Президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта. Обращение главы государства было показано в эфире телеканала «Россия 24».
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Общество
Россияне начали запасаться едой в страхе перед эпидемией коронавируса
Основная причина высокого спроса – боязнь эпидемии коронавируса, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
Наука
Идентифицированы два штамма коронавируса
Как выяснили ученые из Пекинского университета и Института Пастера в Шанхае, более агрессивный тип COVID-19 был больше распространен на ранних этапах вспышки заболевания в Ухани.
Политика
В Госдуме объяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Ранее в СМИ появилась информация, что поправки о запрете на владение недвижимостью за рубежом для депутатов и чиновников вносились на рассмотрение Госдумы, но не были приняты, так как десяткам парламентариев пришлось бы расстаться со своим имуществом или уйти с должностей.
Здоровье
Врачи рассказали, сколько яиц можно съедать в день без вреда
Кино
Актер «Нянек» Дэвид Пол ушел из жизни в возрасте 62 лет
Актер из фильма "Няньки" Дэвид Пол скончался в возрасте 62 лет. Он не дожил два дня до своего дня рождения 8 марта.
Финансы
Ливан объявил дефолт по евробондам
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что правительство приостановит выплату займов в размере $1,2 млрд, ознаменовав первый в истории страны, пострадавшей от кризиса, суверенный долг.
Общество
В ПФР рассказали о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей
Игры
Вышел релизный трейлер Black Mesa — ремейк первой Half-Life
Вышел релизный официальный трейлер — ремейк первой Half-Life с улучшенной графикой, который делали 14 лет.
Футбол
Экс-игрок ЦСКА Эльм завершил карьеру
Бывший полузащитник московского ЦСКА Расмус Эльм объявил о завершении карьеры профессионального футболиста.
Шоу-бизнес
Симон Осиашвили рассказал о самоубийстве жены
Общество
Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне
Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева и Сергей Светлаков приняли участие в шоу Comment Out
Шоу-бизнес
Тарасов назвал свою дочь в честь собачки Бузовой
Злопыхатели пошутили, что Тарасов назвал дочь в честь собачки бывшей возлюбленной. Дмитрий Тарасов 5 февраля стал отцом в третий раз.
Здоровье
Минобороны организовало группы вирусологов для борьбы с коронавирусом
Минобороны России организовало группы военных вирусологов и врачей-эпидемиологов для оперативного реагирования на возможные вспышки нового коронавируса в воинских частях.
Культура
Автор «Чернобыля» создаст сериал по игре The Last of Us
Отмечается, что вместе с Мэйзиным над сериалом будет работать Нил Дракманн, сценарист и креативный директор видеоигры.
Армия и оружие
Ветеран ФСБ рассказал о ликвидации Масхадова
Ликвидация лидера самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова стала «водоразделом» во второй чеченской войне, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров РИА Новости.
Происшествия
У жительницы Подмосковья предварительно подтвердился коронавирус
Жительница Подмосковья, вернувшаяся из Швейцарии, у которой анализ на коронавирус предварительно дал положительный результат, госпитализирована вместе с родственниками, сообщает пресс-служба Минздрава региона.