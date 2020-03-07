Политика
REGNUMВ Германии выступили против строительства «Северного потока — 2»
В Германии общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство «Северного потока — 2», сообщает 7 марта WirtschaftsWoche. Так, по словам главы общества Саши Мюллер-Креннер, проект необходимо закрыть из-за «вредного воздействия газа метана» на окружающую среду.
Читать в источнике
Оценить444
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 03:52, Ашберн
Футбол
«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Борнмутом»
Общество
В России обнаружено шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный штаб РФ.
Музыка
В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения
Общество
На севере Италии ввели ограничения из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, который вводит ограничения на въезд и на выезд, а также на передвижение по территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте правительства страны.
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy M21 с 48-Мп камерой предстанет 16 марта
В тыльной части корпуса Galaxy M21 расположится тройная камера с 48-мегапиксельным основным датчиком.
Происшествия
В Санкт-Петербурге ищут убийцу подростка
На лестничной клетке одной из многоэтажек в Санкт-Петербурге обнаружено тело 14-летнего подростка.
Гаджеты
Компания Realme презентовала смартфоны моделей 6 и 6 Pro
Общество
Врач предупредил об опасности диагноза Олега Тинькова
Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Вадим Гутник прокомментировал в беседе с "Вечерней Москвой" диагноз бизнесмена Олега Тинькова.
Футбол
Тренер «Сельты» рассказал, чем Смолов не похож типичного россиянина
Главный тренер испанского футбольного клуба "Сельта" Оскар Гарсия рассказал, что Федор Смолов отличается от обычного россиянина.
Общество
В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб
Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
Общество
16-летнюю дочь Вячеслава Малафеева подозревают в наркоторговле
Дочь бывшего вратаря «Зенита» Ксения была поймана полицейскими в Петербурге при продаже нескольких таблеток экстази.
Армия и оружие
Боевики планировали химическую атаку в сирийском Серакибе
Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии ранее заявлял, что в западных кварталах города Серакиб с целью срыва продвижения правительственных сил около 15 террористов попыталась взорвать боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами.
Происшествия
В Китае обрушилось здание используемого для карантина отеля
В китайской провинции Фуцзянь рухнуло здание отеля Xinjia Express.
Политика
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
Общество
Путин поздравил российских женщин с 8 Марта
Происшествия
Из кранов жителей деревни в Италии вместо воды полилось вино
Политика
Девушка из Иванова попросила Путина взять ее замуж
Сегодня, 6 марта, во время рабочего визита Президента России в Иваново Владимиру Путину сделали предложение.
Космос
Ученые доказали наличие инопланетной жизни во Вселенной
Авто
Hyundai анонсировала обновленную Hyundai Creta для России
Для сравнения в Китае Creta получила рестайлинг еще в 2017 году, в Индии это произошло в 2018 году, а в Бразилии модель была обновлена в прошлом году.
Здоровье
Вегетарианцев в России может ждать опасная болезнь
Весной с проблемой авитаминоза в России могут столкнуться только вегетарианцы и традиционалисты.
Общество
В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи
В домах подозреваемых прошли обыски.
Политика
Следствие по делу MH-17 предлагало нарушить суверенитет России
Международная следственная группа по делу о катастрове рейса МН-17 на Украине, всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
Общество
Жительница Бийска продает корягу за 2 млн рублей
Здоровье
Ferrari и Yamaha не выпустят из Италии
Список районов, в которых действует карантин, включает Модену, где базируется команда Ferrari.
Футбол
Владелец итальянского клуба заразился коронавирусом
Владелец клуба Серии С «Новара» Маурицио Рулло заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте итальянской команды.
Хоккей
Малкин повторил достижение Овечкина по результативности в NHL
Политика
У посетителя конференции с участием Трампа нашли коронавирус
Конференция проходила под Вашингтоном в конце февраля. Трамп выступил там в заключительный день.
Космос
НАСА опубликовало самую детальную панораму Марса
На официальном сайте НАСА появился снимок Марса, с самой детальной панорамой, сделанной когда-либо.
Политика