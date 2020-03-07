Политика
REGNUMВ Германии выступили против строительства «Северного потока — 2»
В Германии общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство «Северного потока — 2», сообщает 7 марта WirtschaftsWoche. Так, по словам главы общества Саши Мюллер-Креннер, проект необходимо закрыть из-за «вредного воздействия газа метана» на окружающую среду.
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Политика
Путин выступил против идеи возглавить Госсовет
Президент России Владимир Путин во время встречи с общественностью в Иваново рассказал, к чему приведет назначение его на должность главы Госсовета.
Происшествия
Городская свалка загорелась в Чите
Городская свалка загорелась 7 марта в Черновском районе Читы. Об этом ZAB.RU сообщил очевидец.
Общество
В России могут изменить правила выдачи лицензий на оружие
В России планируют выдавать цифровые лицензии на гражданское оружие.
Политика
Яценюк планирует вернуться во власть
Армия и оружие
На переговорах с Путиным Эрдогану сделали грозный намек
В минувшую пятницу Эрдоган сел за стол переговоров с Владимиром Путиным.
Происшествия
В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка
Армия и оружие
ЦПВС сообщает о шести обстрелах после прекращения огня в Идлибе
Боевики шесть раз обстреляли населенные пункты и позиции сирийской правительственной армии после установления режима прекращения огня в Идлибе, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.
Футбол
«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Борнмутом»
Политика
В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Кино
Умер актёр из фильма «Няньки» Дэвид Пол
Американский актёр Дэвид Пол, известный по ролям в фильмах «Варвары» (1987) и «Няньки» (1994), умер на 63-м году жизни.
Биатлон
На этапе КМ по биатлону в Нове-Место пройдет мужской масс-старт
На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место сегодня, 8 марта, пройдет мужской масс-старт на 15 километров.
Гаджеты
Сборник Microsoft PowerToys обновился до версии 0.15.1
Вчера Microsoft выпустила свежее обновление для PowerToys, доведя номер сборки до 0.15.1.
Армия и оружие
В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
Политика
Эрдоган рассказал, когда Турция введёт в эксплуатацию С-400
Здоровье
В Китае 27 человек за сутки стали жертвами коронавируса
Число подтвержденных случаев нового коронавируса в Китае за сутки увеличилось до 80 695. При этом 27 инфицированных умерли.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева взяла золото на чемпионате мира среди юниоров
Российская фигуристка Камила Валиева стала чемпионкой мира в одиночном женском катании на соревнованиях юниоров в Таллине в субботу, 7 марта.
Космос
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon
В американском штате Флорида стартовала ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon. Об этом сообщается на сайте NASA.
Музыка
Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»
Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.
Общество
В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили четыре новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Вашингтоне
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер сообщила, что, предположительно, в столице США выявлен первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Коми
Шесть человек погибли на месте, двое детей пострадали в результате ДТП, которое произошло в 21:54 мск на трассе Сыктывкар - Нарьян-Мар в Сосногорском районе Республики Коми.
Спорт
Карлссон «украла» победу у Йохауг в лыжном марафоне, Непряева — пятая
Происшествия
В Сирии 30 человек погибли в ДТП с бензовозом
В Сирии бензовоз столкнулся с двумя автобусами, в результате происшествия погибли 30 человек.
Общество
На севере Италии может быть введен строгий карантин
По имеющейся информации, правительство Италии планирует в ближайшее время ввести карантин во всей области Ломбардия, а также в провинциях Модена, Парма, Пьяченца, Реджо нель Эмилия, Римини, Пезаро и Урбино, Венеция, Падуя, Тревизо, Асти и Алессандрия, наиболее пораженных коронавирусом COVID-19.
Происшествия
В Швеции задержали россиян, подозреваемых в нападении на блогера
В конце февраля в Европе неизвестный напал Абдурахманова с молотком. Правоохранители возбудили дело о покушении на блогера.
Политика
Кадыров ответил на сообщения о проверке Госдепом его счетов
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о том, что американские власти заинтересовались его "бизнесом и банковскими счетами".