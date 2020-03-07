Политика

REGNUMREGNUMВ Германии выступили против строительства «Северного потока — 2»

В Германии общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство «Северного потока — 2», сообщает 7 марта WirtschaftsWoche. Так, по словам главы общества Саши Мюллер-Креннер, проект необходимо закрыть из-за «вредного воздействия газа метана» на окружающую среду.
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