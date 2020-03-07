Политика
REGNUMВ Германии выступили против строительства «Северного потока — 2»
В Германии общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство «Северного потока — 2», сообщает 7 марта WirtschaftsWoche. Так, по словам главы общества Саши Мюллер-Креннер, проект необходимо закрыть из-за «вредного воздействия газа метана» на окружающую среду.
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Эксперт объяснил, почему «Северный поток-2» не окажет негативного воздействия на окружающую среду
Комсомольская правда11:27
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Общество
16-летнюю дочь Малафеева заподозрили в наркоторговле
16-летнюю Ксению Малафееву, дочь бывшую вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева, подозревают в наркоторговле, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Спорт
Норвежская лыжница Йохауг выиграла общий зачет Кубка мира
Энергетика
ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти
Министры стран-членов ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене в пятницу, 6 марта, не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника.
Политика
Кадыров прокомментировал слежку США за ним на Ближнем Востоке
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его не волнует переписка американских конгрессменов и сотрудников Госдепартамента США о его делах на Ближнем Востоке.
Общество
Власти Нью-Йорка ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в городе из-за коронавируса, передает РИА "Новости".
Общество
Илон Маск назвал глупостью панику из-за коронавируса
Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск назвал глупостью панику из-за коронавируса.
Армия и оружие
В МИД РФ оценили предстоящие учения НАТО у российских границ
Масштабные военные учения НАТО Defender Europe — 2020, которые пройдут в Восточной Европе у западных границ России, не смогут повлиять на внешнеполитический курс Москвы.
Происшествия
В два крупнейших торговых центра в Ингушетии пришли с обысками
Правоохранительные органы проводят обыски в ювелирных отделах двух крупных торговых комплексов Назрани, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в субботу.
Происшествия
С дрейфующей в Неве льдины сняли детёныша нерпы
В субботу, 7 марта, стало известно, что накануне с дрейфующей в Неве льдины сняли детёныша ладожской кольчатой нерпы.
Здоровье
Заболевших коронавирусом в Липецкой области нет. Всё под контролем
Липецкая область полностью готова к возможному распространению коронавирусной инфекции, сообщили в администрации Липецкой области.
Политика
Путин предложил уголовное наказание за повреждение воинских памятников
Документ предусматривает уголовную ответственность за уничтожение или повреждение мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России.
Кино
Вышел трейлер военной драмы «Грейхаунд» по сценарию Тома Хэнкса
Общество
«Аэрофлот» сокращает количество рейсов в Тегеран
"Аэрофлот с 8 марта сократит частоту полетов по маршруту Шереметьево - Тегеран - Шереметьево до одного рейса в неделю, который будет выполняться по воскресеньям", - говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за матери
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк 24-летняя Анна опубликовала в Instagram письмо-послание тем, кто ее поддерживает.
Шоу-бизнес
66-летняя Проклова удивила поклонников стройной фигурой
66-летняя российская актриса Елена Проклова опубликовала в своём Instagram фото в купальнике.
Гаджеты
Названа дата запуска Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro
Первые партии смартфонов в Китае были проданы быстро, при это на глобальный рынок новинки Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro еще не вышли.
Кино
Актер «Нянек» Дэвид Пол ушел из жизни в возрасте 62 лет
Актер из фильма "Няньки" Дэвид Пол скончался в возрасте 62 лет. Он не дожил два дня до своего дня рождения 8 марта.
Общество
Правила выдачи лицензий на оружие изменятся в России
Глава Росгвардии Виктор Золотов сообщил о грядущем переходе на электронный документооборот при выдаче разрешений на пользование оружием.
Общество
В ВОЗ не надеются на исчезновение коронавируса к лету
Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что исчезновение коронавируса COVID-19 летом можно будет считать подарком судьбы.
Наука
Байкальские бактерии могут хранить неизвестные антибиотики
Армия и оружие
На переговорах с Путиным Эрдогану сделали грозный намек
В минувшую пятницу Эрдоган сел за стол переговоров с Владимиром Путиным.
Политика
Захарова прокомментировала заявление Зеленского о минском формате
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности более гибкого подхода к исполнению Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
Политика
В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Здоровье
В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса
Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, и сейчас.
Наука
Предложено новое соединение для хранения информации
Разработка поможет развитию устройств для сверхплотного хранения и сверхбыстрой обработки информации.