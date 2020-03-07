В Германии общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство «Северного потока — 2», сообщает 7 марта WirtschaftsWoche. Так, по словам главы общества Саши Мюллер-Креннер, проект необходимо закрыть из-за «вредного воздействия газа метана» на окружающую среду.

В Германии выступили против строительства «Северного потока — 2»

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Политика Путин предложил уголовное наказание за повреждение воинских памятников Документ предусматривает уголовную ответственность за уничтожение или повреждение мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России.

Общество «Аэрофлот» сокращает количество рейсов в Тегеран "Аэрофлот с 8 марта сократит частоту полетов по маршруту Шереметьево - Тегеран - Шереметьево до одного рейса в неделю, который будет выполняться по воскресеньям", - говорится в сообщении.

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Политика В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.