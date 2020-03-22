Коронавирус
ИнтерфаксВ Германии запретят собираться больше двух человек из-за пандемии
Правительство ФРГ и руководство 16 федеральных земель Германии приняло решение запретить людям собираться больше двух из-за пандемии коронавируса, сообщает в воскресенье агентство Dpa.
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Общество
Почему эпидемия коронавируса привела к росту продаж оружия в США
На фоне распространения в США COVID-19, инфекции, вызванной коронавирусом нового типа, американские граждане активно скупают огнестрельное оружие, сообщают национальные СМИ.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Сирии
В Сирии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, сообщил глава минздрава страны Низар Язиджи.
Общество
Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.
Политика
В Ижевске прошел митинг против поправок в Конституцию РФ
Происшествия
Число заражённых коронавирусом на Украине возросло до 73
За сутки на территории Украины выявлено 26 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Политика
Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису, в отличие от РФ
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украина, в отличие от России, к экономическому кризису, который произойдет из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть, не готова.
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Энергетика
Белоусов назвал ответственных за обвал цен на нефть
20 марта глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал причины обвала рынка нефти. По его словам, на падение цен повлиял целый ряд факторов.
Футбол
Юран обвинил журналистов в заказных материалах против него
Главный тренер «Химок» Сергей Юран обвинил журналистов в заказных материалах против него и его команды.
Общество
На Сахалине у двух жителей подозревается заражение коронавирусом
Южно-Сахалинск, 22 марта 2020, 08:55 — REGNUM заражение коронавирусной инфекцией подозревается у двух жителей Сахалинской области.
Кино
«Соник в кино» появится в домашнем прокате на месяц раньше — 31 марта
Аналогично решила поступить и Paramount: «Соник в кино» появится в цифровых сервисах на месяц раньше — уже 31 марта.
Общество
Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом
Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Футбол
Бывший игрок «Рубина» Жонатас рассказал о заражении коронавирусом
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова вместе с детьми улетела в Россию без Джигана
Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова вместе с четырьмя детьми покинула США и улетела в Россию без мужа.
Общество
Как правительство готовит страну к труду и обороне от коронавируса
Как правительство готовит страну к труду и обороне от коронавируса Все регионы России переведены в состояние готовности к развитию эпидемии коронавируса, им рекомендовано действовать по модели Москвы.
Шоу-бизнес
В соцсетях раскритиковали звезд Голливуда за исполнение песни Imagine
Общество
В России могут приостановить работу кинотеатров
Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
Политика
В Кремле не рассматривают переход президента на удалённую работу
В Кремле пока не рассматривают переход президента России Владимира Путина на удалённый вариант работы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Экономика
Туроператор «Индиго-Тур» заявил о прекращении деятельности
Туроператор «Индиго-Тур», реализующий поездки в страны Азии, прекращает деятельность, поскольку не может исполнять свои обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих направлений.
Общество
В Москве из-за коронавируса закроют фитнес-клубы, бассейны и аквапарки
Фитнес-клубы, бассейны и аквапарки закрываются в Москве из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили в субботу в Роспотребнадзоре по Москве.
Политика
Макрон поставил ультиматум Джонсону из-за коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вынужден ввести ограничения на работу ресторанов, баров и клубов в стране из-за давления президента Франции Эммануэля Макрона.
Авто
Эксперты развеяли мифы о турбированных двигателях
Общество
США намерены создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией
По мнению чиновников из министерства энергетики США, альянс Вашингтона и Эр-Рияда позволит избежать дальнейшего обвала цен на нефть, а также может привести к выходу Саудовской Аравии из состава ОПЕК.
Культура
В КВН подшутили над Соловьёвым песней «Я люблю свою родину! Вроде бы»
Ранее NEWS.ru сообщал, что Соловьёв объяснил свой крик во время эфиров на радио.
Авто
Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая впервые показала фото без очков
Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Футбол
Кейру отреагировала на слухи о примирении с футболистом Новосельцевым
Бывшая баскетболистка Катерина Кейру, супруга защитника «Сочи» Ивана Новосельцева, прокомментировала слухи о примирении с футболистом.
Политика
Новый министр обороны Словакии не хочет «ада» в отношениях с Россией
Новый министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что хочет иметь взвешенные отношения с Россией, как и с любой другой страной.