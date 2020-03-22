Правительство ФРГ и руководство 16 федеральных земель Германии приняло решение запретить людям собираться больше двух из-за пандемии коронавируса, сообщает в воскресенье агентство Dpa.

В Германии запретят собираться больше двух человек из-за пандемии

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