Власти Германии ввели запрет на собрания более двух человек для противодействия распространению коронавируса. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, передает Deutsche Welle. Пассажиры в аэропорту Франкфурта.

В Германии из-за коронавируса запретили собираться больше, чем по двое

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