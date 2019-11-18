Европе не нужен американский сжиженный газ, заявил в интервью РИА Новости депутат бундестага, официальный представитель фракции "Левые" по внешнеполитическим вопросам Александер Ной.

с чего всё началось

По словам политика, США давно угрожают участникам реализации «Северного потока – 2» санкциями, и Германия вместе с другими странами ЕС должна обдумать возможный ответ на такие действия. Ной считает, что в качестве ограничений могут быть приняты меры против американского импорта, пишет РИА «Новости».

В Германии заявили, что Европе не нужен сжиженный газ США

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