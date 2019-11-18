Политика

RuNews24.ruRuNews24.ruВ Германии заявили, что Европе не нужен сжиженный газ США

По словам политика, США давно угрожают участникам реализации «Северного потока – 2» санкциями, и Германия вместе с другими странами ЕС должна обдумать возможный ответ на такие действия. Ной считает, что в качестве ограничений могут быть приняты меры против американского импорта, пишет РИА «Новости».
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с чего всё началось

Депутат бундестага заявил, что Европа не нуждается в сжиженном газе из США

Европе не нужен американский сжиженный газ, заявил в интервью РИА Новости депутат бундестага, официальный представитель фракции "Левые" по внешнеполитическим вопросам Александер Ной.
РИА Новостивчера в 19:20

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И нашим и вашим. Почему ЕС не откажется от газа из США

Национальная служба новостей14:00

Депутат бундестага: сжиженный газ из США Европе не нужен

Московский Комсомолецвчера в 19:21

Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен СПГ из США

Газета.Ru03:04

Антиамериканские санкции: Германия может дать весомый ответ США

Радио Sputnik03:28

Немецкий депутат назвал американский СПГ ненужным для Европы

РБКвчера в 21:15

Эксперт оценил мнение депутата бундестага о возможности ответных санкций ЕС против США

RT на русском10:35

Депутат бундестага заявил, что Европа не нуждается в сжиженном газе из США

РИА Новостивчера в 19:20
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 14:51, Ашберн
Общество

В Венеции ожидают новый пик наводнения

Новый пик "высокой воды" ожидается в воскресенье в Венеции в районе полудня - ее уровень может достичь 160 сантиметров к 13.00 местного времени (15.00 мск), согласно сообщению центра мониторинга приливов.
РИА Новости вчера в 04:25
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Сын Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой сломал руку из-за приступа гнева

В семье Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой произошел неприятный инцидент. Общий сын знаменитостей Елисей сломал руку из-за приступа гнева.
OAnews вчера в 08:41
Происшествия

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
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Общество

«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену под Якутском

Президент России Владимир Путин фактически одобрил проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска.
RT на русском вчера в 22:42
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Форвард «Авангарда» Широков забил гол «Салавату» финтом Кучерова

Нападающий «Авангарда» Сергей Широков повторил прием Никиты Кучерова в матче чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева».
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Хозяин толстого кота Виктора станет акционером «Аэрофлота»

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Общество

Назначен новый глава столичного управления ГИБДД

Начальником столичного управления ГИБДД назначен Юрий Дроганов, ранее занимавший должность и.о. руководителя управления, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.
Интерфакс 13:51
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru 12:44
Происшествия

Два человека погибли при столкновении автомобиля со зданием в Москве

На севере Москвы легковой автомобиль Renault врезался в одноэтажное здание, в результате чего погибли два человека.
РБК 14:09
Армия и оружие

В Сирии подожгли российский патруль

Члены Рабочей партии Курдистана забросали камнями и «коктейлями Молотова» российскую и турецкую военную технику во время совместного патрулирования сирийской территории.
Lenta.ru 08:04
Авто

Компания УАЗ разработает новый турбомотор

В 2020 году УАЗ планирует оснастить свои модели новым турбированным двигателем мощностью 180 лошадиных сил.
Автоновости дня 01:22
Общество

В законопроект о домашнем насилии внесли понятие «преследование»

Депутаты Государственной думы подготовили поправки к разрабатываемому законопроекту о домашнем насилии, которые уточняют понятие «преследование».
RT на русском 02:13
Общество

«Газпром» направил «Нафтогазу» последнее предложение по транзиту

"Газпром" направил украинскому "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа.
Газета.Ru 08:58
Технологии

Стартовую линейку Google Stadia расширили до 22 игр

Руководитель Stadia Фил Харрисон (Phil Harrison) в своём микроблоге объявил о расширении стартового набора облачного сервиса Google практически в два раза — теперь на запуске ожидаются 22 игры.
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Ученые предупредили о глобальной эпидемии суперинфекции

Американские исследователи с огромным чувством тревоги сделали сенсационное предупреждающее заявление о разворачивающейся во всём мире масштабной глобальной эпидемии суперинфекций.
Ugpressa.ru 16 ноября в 15:24
Футбол

Малафеев: Возвращение Акинфеева возможно в двух случаях

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев оценил вероятность того, что голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев вернется в национальную команду.
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Valve может 20 ноября анонсировать новую часть Half-Life

Источник заявляет, что новая часть Half-Life выйдет только для VR, тогда как для других платформ ее не представят.
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Общество

Синоптики предупредили об аномальных холодах в регионах России

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в разговоре с РБК рассказала, в каких регионах России ожидаются аномальные холода.
РБК 14:31
Общество

Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам

Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
REGNUM 14:20
Политика

Евросоюз упростил визовый режим для Белоруссии

Совет Евросоюза опубликовал в своем официальном журнале решение о подписании визового соглашения с Белоруссией.
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Политика

Порошенко собрались лишить неприкосновенности

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о том, что бывший президент Петр Порошенко получит статус подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля.
Lenta.ru 05:27
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Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru 16 ноября в 05:29
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Коноплянка считает, что сборной Украины не хватает Ракицкого

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Евгений Коноплянка считает, что в сборной Украины не хватает защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого.
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Политика

В Белоруссии оценили перспективы союзных отношений с Россией

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что российско-белорусские союзные отношения в ближайшее время должны выйти на качественно новый уровень.
RT на русском 12:20
Происшествия

Суд отказался выпустить из СИЗО генерала юстиции на 4-й стадии рака

Бывший следователь Следственного комитета генерал-майор Сергей Дубинский, обвиняемый в получении взятки в 5 млн руб. (особо крупный размер, ч. 6 ст. 290 УК), заявил, что за время нахождения в СИЗО лишился возможности самостоятельно ходить из-за развившегося у него онкологического заболевания и разрушения суставов.
РБК 12:26
Здоровье

Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог

Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко, сообщает Business FM.
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Россиянин Рублев обыграл хорвата Гойо в матче Кубка Дэвиса

Газета.Ru 11:45
Авто

Составили топ-5 японских внедорожников с чрезмерным расходом топлива

МедиаПоток 05:01
Армия и оружие

Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии

Глава МИД Турции Мевлюта Чавушоглу пригрозил, что Анкара может возобновить военную операцию в Сирии.
РИА Новости 14:40
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Google из-за угрозы слежки заблокировала приложение от Xiaomi

В уведомлении говорится, что приложение заблокировано Google Play Protect в связи с тем, что оно может собирать личные данные пользователей.
Astera 12:48
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