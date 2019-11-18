Политика
RuNews24.ruВ Германии заявили, что Европе не нужен сжиженный газ США
По словам политика, США давно угрожают участникам реализации «Северного потока – 2» санкциями, и Германия вместе с другими странами ЕС должна обдумать возможный ответ на такие действия. Ной считает, что в качестве ограничений могут быть приняты меры против американского импорта, пишет РИА «Новости».
Читать в источнике
Оценить91
с чего всё началось
Европе не нужен американский сжиженный газ, заявил в интервью РИА Новости депутат бундестага, официальный представитель фракции "Левые" по внешнеполитическим вопросам Александер Ной.РИА Новостивчера в 19:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 14:51, Ашберн
Общество
В Венеции ожидают новый пик наводнения
Новый пик "высокой воды" ожидается в воскресенье в Венеции в районе полудня - ее уровень может достичь 160 сантиметров к 13.00 местного времени (15.00 мск), согласно сообщению центра мониторинга приливов.
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой сломал руку из-за приступа гнева
В семье Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой произошел неприятный инцидент. Общий сын знаменитостей Елисей сломал руку из-за приступа гнева.
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
Общество
«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену под Якутском
Президент России Владимир Путин фактически одобрил проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска.
Хоккей
Форвард «Авангарда» Широков забил гол «Салавату» финтом Кучерова
Нападающий «Авангарда» Сергей Широков повторил прием Никиты Кучерова в матче чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева».
Общество
Хозяин толстого кота Виктора станет акционером «Аэрофлота»
Общество
Назначен новый глава столичного управления ГИБДД
Начальником столичного управления ГИБДД назначен Юрий Дроганов, ранее занимавший должность и.о. руководителя управления, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Происшествия
Два человека погибли при столкновении автомобиля со зданием в Москве
На севере Москвы легковой автомобиль Renault врезался в одноэтажное здание, в результате чего погибли два человека.
Армия и оружие
В Сирии подожгли российский патруль
Члены Рабочей партии Курдистана забросали камнями и «коктейлями Молотова» российскую и турецкую военную технику во время совместного патрулирования сирийской территории.
Авто
Компания УАЗ разработает новый турбомотор
В 2020 году УАЗ планирует оснастить свои модели новым турбированным двигателем мощностью 180 лошадиных сил.
Общество
В законопроект о домашнем насилии внесли понятие «преследование»
Депутаты Государственной думы подготовили поправки к разрабатываемому законопроекту о домашнем насилии, которые уточняют понятие «преследование».
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» последнее предложение по транзиту
"Газпром" направил украинскому "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа.
Технологии
Стартовую линейку Google Stadia расширили до 22 игр
Руководитель Stadia Фил Харрисон (Phil Harrison) в своём микроблоге объявил о расширении стартового набора облачного сервиса Google практически в два раза — теперь на запуске ожидаются 22 игры.
Здоровье
Ученые предупредили о глобальной эпидемии суперинфекции
Американские исследователи с огромным чувством тревоги сделали сенсационное предупреждающее заявление о разворачивающейся во всём мире масштабной глобальной эпидемии суперинфекций.
Футбол
Малафеев: Возвращение Акинфеева возможно в двух случаях
Бывший вратарь «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев оценил вероятность того, что голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев вернется в национальную команду.
Игры
Valve может 20 ноября анонсировать новую часть Half-Life
Источник заявляет, что новая часть Half-Life выйдет только для VR, тогда как для других платформ ее не представят.
Общество
Синоптики предупредили об аномальных холодах в регионах России
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в разговоре с РБК рассказала, в каких регионах России ожидаются аномальные холода.
Общество
Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам
Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
Политика
Евросоюз упростил визовый режим для Белоруссии
Совет Евросоюза опубликовал в своем официальном журнале решение о подписании визового соглашения с Белоруссией.
Политика
Порошенко собрались лишить неприкосновенности
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о том, что бывший президент Петр Порошенко получит статус подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля.
Кино
Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа
Футбол
Коноплянка считает, что сборной Украины не хватает Ракицкого
Полузащитник донецкого «Шахтёра» Евгений Коноплянка считает, что в сборной Украины не хватает защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого.
Политика
В Белоруссии оценили перспективы союзных отношений с Россией
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что российско-белорусские союзные отношения в ближайшее время должны выйти на качественно новый уровень.
Происшествия
Суд отказался выпустить из СИЗО генерала юстиции на 4-й стадии рака
Бывший следователь Следственного комитета генерал-майор Сергей Дубинский, обвиняемый в получении взятки в 5 млн руб. (особо крупный размер, ч. 6 ст. 290 УК), заявил, что за время нахождения в СИЗО лишился возможности самостоятельно ходить из-за развившегося у него онкологического заболевания и разрушения суставов.
Здоровье
Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог
Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко, сообщает Business FM.
Армия и оружие
Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии
Глава МИД Турции Мевлюта Чавушоглу пригрозил, что Анкара может возобновить военную операцию в Сирии.
Гаджеты
Google из-за угрозы слежки заблокировала приложение от Xiaomi
В уведомлении говорится, что приложение заблокировано Google Play Protect в связи с тем, что оно может собирать личные данные пользователей.