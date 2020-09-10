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Уфимские Заметки
Уфимские Заметки

В Германии заявили, что передали результаты проб Навального ОЗХО

Экспертам ОЗХО были переданы результаты проб оппозиционера Алексея Навального. Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, по словам представителя правительства Германии Мартины Фиц, что у Берлина нет причин делиться с Москвой данными.В источнике
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URA.Ru

В Германии объяснили, как будут сообщать о здоровье Навального

URA.Ruвчера в 09:37
Эхо Москвы

Германия передала в ОЗХО результаты проб российского политика Алексея Навального

Эхо Москвы01:03
Интерфакс

Германия не передаст России результаты обследования Навального

Интерфаксвчера в 15:33
ТАСС

В Минобороны Германии заявили, что передали ОЗХО результаты проб Навального

ТАССвчера в 10:40
Коммерсантъ

Германия передала результаты анализов Навального в ОЗХО

Коммерсантъ01:40
РИА Новости

Германия проконсультируется с ОЗХО в вопросе информации по Навальному

РИА Новостивчера в 09:34
RT на русском

Власти ФРГ будут обсуждать с ОЗХО шаги по ситуации вокруг Навального

RT на русскомвчера в 08:58

Лишённый сана уральский схимонах Сергий отлучён от церкви

Уральский схимонах Сергий (Романов) отлучён от церкви за проведение богослужений, несмотря на лишение сана, сообщил председатель епархиального суда Екатеринбургской епархии, митрофорный протоиерей Николай Малета.
Лишённый сана уральский схимонах Сергий отлучён от церкви
RT на русском05:04
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В Кремле прокомментировали возможность создания комиссии по Навальному

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил о «недопонимании» со стороны премьер-министра Италии Джузеппе Конте, заявившего, что российский лидер планирует создать комиссию для расследования обстоятельств инцидента с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным.
Ведомости06:04
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Путин отказался от проведения прямой линии в этом году

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в 2020 году традиционная прямая линия с российским лидером не состоится из-за вызванных коронавирусом COVID-19 обстоятельств.
Ридусвчера в 02:30
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В Раде заявили о «разгроме» украинцами «жадных московитов» в XVI веке

Экс-спикер Верховной рады депутат от партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий заявил в Facebook, что в битве под Оршей 8 сентября 1514 года "украинско-польско-литовское войско вдребезги разбило" армию Русского государства.
РИА Новости22:34
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Режиссер «Ворониных» показал последний съемочный день с Клюевым

Александр Жигалкин, режиссер популярного шоу «Воронины», разместил на своей страничке в соцсети «Инстаграм» видео, где демонстрируется последний день съемок с участием Бориса Клюева, игравшего одну из основных ролей в сериале.
Discover2405:30
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Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русском04:28
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Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины

В начале сентября Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний "Спутника V". Вскоре после этого несколько ученых из разных стран мира опубликовали на итальянском сайте Cattivi Scienziati, специализирующемся на разоблачении псевдонаучных исследований, открытое письмо, в котором выразили сомнения относительно данных по российской вакцине.
РИА Новости06:01
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