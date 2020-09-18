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Ведомости

В Германии заявили о готовности «Северного потока — 2» на 97%

Проект газопровода «Северный поток 2» готов на 97%, заявила, премьер-министр Мекленбурга-Передней Померании Мануэла Шлезвиг, выступая в немецком бундестаге. «Это крупный инфракструктурный проект, он завершен на 97%», — цитирует «РИА Новости» премьера.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Германии заявили, что «Северный поток — 2» готов на 97 процентов

Премьер-министр Мекленбурга — Передней Померании Мануэла Шлезвиг на слушаниях по "Северному потоку — 2" в бундестаге оценила степень готовности трубопровода.
РИА Новости09:11
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Говорит Москва

В Германии сообщили о готовности проекта «Северный поток - 2» на 97%

Говорит Москва08:30
Российская газета

Немецкий политик: «Северный поток - 2» готов на 97 процентов

Российская газета09:33
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В Германии заявили, что «Северный поток — 2» готов на 97 процентов

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Оценена степень готовности «Северного потока-2»

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Московский Комсомолец

Германия назвала степень готовности «Северного потока-2»

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В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новостивчера в 10:45
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Швед Дюплантис побил мировой рекорд Бубки в прыжках с шестом

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Самолеты ВВС США «отработали» удары по военным объектам РФ

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Известия09:41