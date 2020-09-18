В Германии заявили о готовности «Северного потока — 2» на 97%
Проект газопровода «Северный поток 2» готов на 97%, заявила, премьер-министр Мекленбурга-Передней Померании Мануэла Шлезвиг, выступая в немецком бундестаге. «Это крупный инфракструктурный проект, он завершен на 97%», — цитирует «РИА Новости» премьера.В источнике
С чего всё началось
В Германии заявили, что «Северный поток — 2» готов на 97 процентов
Премьер-министр Мекленбурга — Передней Померании Мануэла Шлезвиг на слушаниях по "Северному потоку — 2" в бундестаге оценила степень готовности трубопровода.
РИА Новости09:11
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