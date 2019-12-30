с чего всё началось

Конфиденциальный доклад бундесвера (вооружённые силы ФРГ) содержит данные о том, что из 152 армейских вертолётов только 20 пригодны к полётам. С содержанием документа смогло ознакомиться издание Bild. К полноценной эксплуатации готовы восемь вертолётов Tiger из 53 и 12 транспортных машин NH90 из 99.

Большая часть вертолётов ВС Германии оказалась не готова к полётам

Спорт Норвежский лыжник Клэбо оценил приглашение Большунова на водку Российский лыжник Александр Большунов пригласил своего норвежского коллегу Йоханнеса Хесфлота Клэбо поесть торт и выпить вместе водки в отеле в честь своего дня рождения.

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Происшествия В Пензенской области задержали предполагаемого лидера группы сутенеров Находившегося в розыске предполагаемого организатора преступной группы, промышлявшей вовлечением в занятие проституцией девушек, задержали в новогоднюю ночь в Пензенской области, решением суда он арестован, сообщило в четверг областное управление СК РФ.