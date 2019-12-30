Политика

News.ruNews.ruБольшая часть вертолётов ВС Германии оказалась не готова к полётам

Конфиденциальный доклад бундесвера (вооружённые силы ФРГ) содержит данные о том, что из 152 армейских вертолётов только 20 пригодны к полётам. С содержанием документа смогло ознакомиться издание Bild. К полноценной эксплуатации готовы восемь вертолётов Tiger из 53 и 12 транспортных машин NH90 из 99.
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с чего всё началось
Только 20 вертолетов Вооруженных сил (ВС) Германии из 152 пригодны к эксплуатации, сообщает издание Bild
 2 января со ссылкой на секретный доклад ВС ФРГ.
Известия04:58

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Только 20 вертолетов Бундесвера из 152 пригодны к полетам

Российская газета07:21

Только 20 из 152 вертолетов Бундесвера пригодны к полетам – Bild

REGNUM04:21

В Германии заявили о готовности к полетам лишь 20 вертолетов ВС из 152

Известия04:58

Из 152 вертолетов бундесвера к полетам пригодны лишь 20

Вести.Ru04:42

Большая часть вертолётов ВС Германии оказалась не готова к полётам

News.ru04:36

СМИ узнали о катастрофической ситуации с вертолетами ВС Германии

Московский Комсомолец06:31

Bild: лишь 20 вертолетов Бундесвера из 152 готовы к полетам

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