Политика
ИзвестияВ Германии заявили о готовности к полетам лишь 20 вертолетов ВС из 152
Только 20 вертолетов Вооруженных сил (ВС) Германии из 152 пригодны к эксплуатации, сообщает издание Bild 2 января со ссылкой на секретный доклад ВС ФРГ.
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Только 20 вертолетов Вооруженных сил (ВС) Германии из 152 пригодны к эксплуатации, сообщает издание Bild 2 января со ссылкой на секретный доклад ВС ФРГ.Известия04:58
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