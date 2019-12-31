с чего всё началось

Только 20 вертолетов Вооруженных сил (ВС) Германии из 152 пригодны к эксплуатации, сообщает издание Bild 2 января со ссылкой на секретный доклад ВС ФРГ.

В Германии заявили о готовности к полетам лишь 20 вертолетов ВС из 152

Политика Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.

Общество Название Голландия официально перестало существовать Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.

Спорт Клебо отреагировал на приглашение Большунова Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал приглашение россиянина Александра Большунова отпраздновать его день рождения тортом и домашней водкой.

Политика Генпрокуратура Украины прекратила свое существование Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование и стала Офисом генерального прокурора. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Энергетика Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ на два месяца Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и посол Белоруссии в России Владимир Семашко под конец дня 31 декабря подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года.

Армия и оружие Daily Mail признала танк Т-14 «Армата» идеальным Российский танк Т-14 на платформе «Армата» станет не только самой идеальной бронированной машиной, но и первым в мире танком с туалетом на борту, пишет Daily Mail.

Шоу-бизнес Александр Петров признался в любви Стасе Милославской Актёр Александр Петров признался в любви Стасе Милославской в комментарии к фото в социальной сети Instagram.

Общество В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.