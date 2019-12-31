Политика

ИзвестияИзвестияВ Германии заявили о готовности к полетам лишь 20 вертолетов ВС из 152

Только 20 вертолетов Вооруженных сил (ВС) Германии из 152 пригодны к эксплуатации, сообщает издание Bild 2 января со ссылкой на секретный доклад ВС ФРГ.
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Только 20 вертолетов Вооруженных сил (ВС) Германии из 152 пригодны к эксплуатации, сообщает издание Bild
 2 января со ссылкой на секретный доклад ВС ФРГ.
Известия04:58

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Bild: лишь 20 вертолетов Бундесвера из 152 готовы к полетам

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