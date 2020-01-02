Политика

ИзвестияИзвестияВ Германии заявили о готовности к полетам лишь 20 вертолетов ВС из 152

Только 20 вертолетов Вооруженных сил (ВС) Германии из 152 пригодны к эксплуатации, сообщает издание Bild 2 января со ссылкой на секретный доклад ВС ФРГ.
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Только 20 вертолетов Вооруженных сил (ВС) Германии из 152 пригодны к эксплуатации, сообщает издание Bild
 2 января со ссылкой на секретный доклад ВС ФРГ.
Известия04:58

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Только 20 вертолетов Бундесвера из 152 пригодны к полетам

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Bild: лишь 20 вертолетов Бундесвера из 152 готовы к полетам

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В Германии заявили о готовности к полетам лишь 20 вертолетов ВС из 152

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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:13, Ашберн
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Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
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RT на русском вчера в 04:50
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Умные часы Xiaomi Mi Watch Color оказались заметно дешевле аналогов

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Крымские татары сочли новогоднее обращение Зеленского комическим

"Президент Украины в своем обращении вместо ответов на тот бардак, который все еще продолжается в стране, не забыл крымских татар, проговорив предложение на крымско-татарском языке.
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Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам в личном блоге.
Комсомольская правда вчера в 06:20
Политика

Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме

Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского.
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