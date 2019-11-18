Европе не нужен американский сжиженный газ, заявил в интервью РИА Новости депутат бундестага, официальный представитель фракции "Левые" по внешнеполитическим вопросам Александер Ной.

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Европе не нужен сжиженный природный газ (СПГ) США, а в случае реализации американцами санкций против «Северного потока – 2» Евросоюзу следует ввести ответные ограничения в отношении Вашингтона. Такое мнение выразил депутат бундестага, представитель фракции «Левые» Александер Ной.

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