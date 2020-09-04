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РИА Новости
РИА Новости

В Германии заявили о неуязвимости России

Значительные валютные резервы России делают страну неуязвимой перед давлением Запада. Такое мнение высказал старший бизнес-редактор газеты Die Welt Хольгер Цшэпитц.В источнике
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RT на русском

Немецкий эксперт назвал причину неуязвимости России

RT на русском20:00
Российская газета

В Германии заявили о неуязвимости России перед санкциями

Российская газета19:55
ИноСМИ

Die Welt (Германия): экономика и возможные санкции (Die Welt)

ИноСМИвчера в 09:40
Lenta.ru

Немцы рассказали о неуязвимости России

Lenta.ru17:28
Рамблер

Западные СМИ: «Россию не удастся поставить на колени»

Рамблервчера в 10:36
РИА Новости

В Германии заявили о неуязвимости России

РИА Новости19:01
Pravda.Ru

Die Welt: Россия неуязвима перед западными санкциями

Pravda.Ruвчера в 05:23

На Сахалине нашли тело мальчика, сбежавшего из дома-интерната

Прокуратура Сахалинской области проводит проверку по факту гибели 11-летнего мальчика, сбежавшего из дома-интерната для умственно отсталых детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства в пятницу.
РИА Новостивчера в 04:36
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Петербуржцы стоят в очередях у метро, чтобы вакцинироваться от гриппа

Санкт-Петербург, 4 сентября 2020, 13:05 — REGNUM Жители Санкт-Петербурга начали собираться в очереди перед мобильными пунктами вакцинации от гриппа, которые с конца августа дежурят возле станций метро и в местах с наибольшим потоком пассажиров.
REGNUMвчера в 06:05

Эксперты дали прогноз по курсу рубля к концу 2020 года

Москва, 4 сентября 2020, 07:42 — REGNUM Курс российского рубля к концу этого года может измениться к американской валюте до 80 рублей за доллар и к валюте ЕС до 92 рублей за евро в случае неблагоприятного прогноза событий, сообщают «Известия» со ссылкой на оценки аналитиков.
REGNUMвчера в 00:42
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Qualcomm обновил 730-ый Snapdragon

На этой неделе Qualcomm обновила свою самую распространенную мобильную платформу для смартфонов средней ценовой категории: старенькой 730G пришла на смену 732G.
TelecomDailyвчера в 04:48

Банки дополнительно просубсидируют на выдачу ипотеки под 6,5%

ДОМ.РФ открыл прием заявок от банков на выделение дополнительного субсидирования для реализации программы ипотеки с господдержкой по ставке 6,5%. Об этом на своей странице в Instagram сообщил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко, добавив, что соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Строительная Газетавчера в 10:40

Решит ли «Новичок» судьбу «Северного потока — 2»?

Получается, что фантастический результат, заявленный химиками бундесвера, отражает не столько решенную судьбу "Северного потока — 2", сколько продолжающуюся борьбу внутри германской элиты — между национально ориентированной и проамериканской ее частью.
РИА Новости3 сентября в 05:58

Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США

«В целях недопущения нарушения самолётами ВВС США российского воздушного пространства из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа в воздух над акваториями Чёрного и Азовского морей были подняты четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30», — заявили в НЦУО.
RT на русскомвчера в 15:25
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