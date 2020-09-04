Прокуратура Сахалинской области проводит проверку по факту гибели 11-летнего мальчика, сбежавшего из дома-интерната для умственно отсталых детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства в пятницу.
Санкт-Петербург, 4 сентября 2020, 13:05 — REGNUM Жители Санкт-Петербурга начали собираться в очереди перед мобильными пунктами вакцинации от гриппа, которые с конца августа дежурят возле станций метро и в местах с наибольшим потоком пассажиров.
Москва, 4 сентября 2020, 07:42 — REGNUM Курс российского рубля к концу этого года может измениться к американской валюте до 80 рублей за доллар и к валюте ЕС до 92 рублей за евро в случае неблагоприятного прогноза событий, сообщают «Известия» со ссылкой на оценки аналитиков.
ДОМ.РФ открыл прием заявок от банков на выделение дополнительного субсидирования для реализации программы ипотеки с господдержкой по ставке 6,5%. Об этом на своей странице в Instagram сообщил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко, добавив, что соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Получается, что фантастический результат, заявленный химиками бундесвера, отражает не столько решенную судьбу "Северного потока — 2", сколько продолжающуюся борьбу внутри германской элиты — между национально ориентированной и проамериканской ее частью.
«В целях недопущения нарушения самолётами ВВС США российского воздушного пространства из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа в воздух над акваториями Чёрного и Азовского морей были подняты четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30», — заявили в НЦУО.