Последний раз, по их данным, холодная погода в мае была в 2017 году, однако тогда это наблюдалось в первой половине месяца. Метеорологи при этом обнадежили жителей столицы, пообещав легкое потепление в регионе в грядущее воскресенье.

В Гидрометцентре назвали аномальной холодную погоду в Москве

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