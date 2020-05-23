Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Гидрометцентре назвали аномальными майские холода в Москве

Синоптики назвали аномальными затянувшиеся майские холода в европейской части России. "Уже несколько дней в Москве средняя суточная температура на семь градусов ниже климатической нормы", - рассказали в Гидрометцентре РФ.
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Синоптики признали майские холода в Москве аномальными

Москва 2418:47

В Гидрометцентре назвали погоду в Москве аномально холодной

РБК14:17

Синоптики назвали майские холода в Москве аномальными

Интерфакс10:30

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет тепло

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В Москве аномальный холод

Газета.Ru11:13

Аномальный холод пришел в Москву

Вечерняя Москва10:49

Синоптики признали майские холода в Москве аномальными

Lenta.ru13:57
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 19:55, Ашберн
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