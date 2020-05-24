Синоптики назвали аномальными затянувшиеся майские холода в европейской части России. "Уже несколько дней в Москве средняя суточная температура на семь градусов ниже климатической нормы", - рассказали в Гидрометцентре РФ.

В Гидрометцентре назвали аномальными майские холода в Москве

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