«Последний раз холодным был май в 2017 году, однако там холода пришлись на десятые числа месяца», — говорится в сообщении. Синоптики отметили, что во второй половине мая погода стала налаживаться и пришли теплые дни. Помимо этого за 22 дня мая количество осадков в столице достигло месячной нормы.

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