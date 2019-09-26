Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Гидрометцентре назвали работающие погодные приметы

Метеорологи проверили народные приметы, по которым якобы можно спрогнозировать погоду, и выявили работающие. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать10
с чего всё началось

В Гидрометцентре рассказали, что доверять можно только двум погодным приметам

Метеорологи проверили все известные в России погодные приметы и установили, что доверять можно лишь двум из них. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС08:55

Подробнее о событии

Метеоролог назвал две действительно работающие погодные приметы

Экономика сегодня09:39

В Гидрометцентре России рассказали о народных приметах, по которым можно предсказать погоду

Газета Кемерова09:29

В гидрометцентре рассказали, каким погодным приметам можно верить

БИЗНЕС Online09:23

Роман Вильфанд назвал две погодные приметы, которым можно верить

Вечерняя Москва09:13

В Гидрометцентре назвали работающие погодные приметы

Lenta.ru09:11

В Гидрометцентре РФ рассказали, каким погодным приметам можно доверять

Реальное время09:11

В Гидрометцентре назвали две приметы, которые работают

Взгляд.ру08:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 09:53, Вашингтон
Футбол

Осорио о «Енисее»: Ничего не слышал о Сибири до этой поездки

Венесуэльский защитник петербургского «Зенита» Йордан Осорио рассказал о том, какие впечатления у него остались от поездки в Красноярск и рассказал, почему «сине-бело-голубые» победили «Енисей».
Нева Спорт 04:37
Происшествия

В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского

ТАСС вчера в 11:21
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Политика

Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.
Южный Федеральный 05:13
Политика

Опубликована жалоба разведки США на разговор Трампа с Зеленским

В США опубликовали текст жалобы председателю спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, поданная сотрудником разведки по поводу телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 09:16
Происшествия

Подозреваемая в убийстве ребенка в Тюменской области признала вину

РИА Новости 05:49
Политика

Лукашенко объявил вопрос принадлежности Крыма закрытым навсегда

Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Взгляд.ру 05:42
Общество

В России запретят курить на балконах

В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости 07:40
Происшествия

Задержаны восемь убийц российского депутата из ОПГ Шишкана

Сотрудники МВД и Следственного комитета России (СКР) задержали восьмерых исполнителей убийства депутата и его семьи в Раменском районе Подмосковья в 2012 году.
Lenta.ru 06:19
Происшествия

Землетрясение в Стамбуле: жителей просят не заходить в старые дома

В Турции после сильного землетрясения, произошедшего в районе Стамбула, произошло шесть афтершоков, магнитудой до 4,1. Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировало правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции, попросив жителей страны и туристов не входить в здания, на которых появились трещины или другие свидетельства повреждений.
Вести.Ru 09:02
Наука

Мега-структуры трипольцев оказались общественными зданиями

Ученые выяснили назначение мега-структур, которые сооружали древние жители Триполья, говорится в PLoS ONE.
N+1 06:05
Происшествия

Авиационные власти опровергли опасное сближение самолетов над Москвой

Опасного сближения самолетов компаний Swiss и NordStar в московском воздушном пространстве не происходило, сообщил РБК представитель ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» Николай Ивашов.
РБК 09:39
Происшествия

Полицейская Tesla разрядилась во время погони за преступником

В американском городе Фремонт произошел довольно забавный случай — единственная Tesla, принадлежащая местному полицейскому участку, израсходовала заряд аккумуляторной батареи в самый неподходящий для этого момент — в самый разгар погони за подозреваемым.
Ferra 05:40
Политика

В Кремле прокомментировали реакцию на послание Путина о запрете РСМД

Москва не встретила понимания ряда стран Европы и Азии в ответ на послание президента России Владимира Путина о моратории на размещение ракет малой и средней дальности (РСМД).
Rambler News Service 08:04
Финансы

В России могут ввести отрицательные ставки по депозитам в валюте

Чтобы российские банки получили возможность устанавливать отрицательные ставки по депозитам в иностранной валюте, необходимо изменять российское финансовое законодательство.
ГЛАС.RU 24 сентября в 14:51
Транспорт

МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости

Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru вчера в 03:03
Происшествия

Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября

Коммерсантъ 04:04
Экономика

Кудрин: неисполнение бюджета станет рекордным в 2019 году

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ожидает рекорда по неисполнению бюджета — по итогам 2019 года, передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября.
REGNUM 07:29
Политика

Глава ДНР отверг идею Лукашенко о миротворцах в Донбассе

Газета.Ru 09:34
Общество

На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби

Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.
Российская газета вчера в 14:28
Политика

Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым

Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Экономика

На российский аналог «Википедии» за три года потратят 1,7 млрд рублей

В ближайшие три года правительство планирует выделить почти 1,7 млрд руб. на создание российского аналога «Википедии», следует из приложения к проекту федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. Реализацией проекта будет заниматься издательство «Большая российская энциклопедия».
Ведомости 06:32
Футбол

«Барселона» оштрафована за ранние переговоры с Гризманном на 300 евро

Федерация футбола Испании наложила на «Барселону» штраф за то, что каталонский клуб начал вести переговоры с нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном в марте.
Бомбардир.ру 09:12
Происшествия

В центре Новосибирска горит жилой дом

Загорелась крыша многоэтажного жилого дома по адресу улица Советская, 15.
Сиб.фм 06:53
Общество

В России до конца сентября могут уволить 52 тысячи специалистов

К концу сентября 2019 года в России могут сократить почти 52 тысячи квалифицированных сотрудников организаций.
Infokam.su вчера в 06:01
Политика

Лукашенко раскрыл роль Януковича в ухудшении отношений между Россией и Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что российско-украинские отношения испортились еще в период правления бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Lenta.ru 08:44
Происшествия

Суд отпустил на свободу фигуранта дела о массовых беспорядках Миняйло

Басманный суд отпустил на свободу фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы Алексея Миняйло, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 09:18
Здоровье

Готовится Указ Главы Чувашии, направленный на повышение качества жизни

Отремонтировать больницы и школы, оснастить клубы и обновить источники воды Начиная вчера традиционное еженедельное совещание, Михаил Игнатьев сообщил, что в республике готовится проект Указа, призванного внедрить дополнительные меры по повышению качества жизни населения Чувашии.
Советская Чувашия 24 сентября в 01:35
Политика

Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашкаджи

ТАСС 02:49
Происшествия

Azur Air заплатит пассажирам по 100 тыс. руб. после посадки в Барнауле

Авиакомпания Azur Air выплатит по 100 тыс. руб. в качестве возмещения причиненного вреда пассажирам самолета Boeing-767, экстренного севшего в Барнауле.
РБК 07:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное