Общество
Lenta.ruВ Гидрометцентре назвали работающие погодные приметы
Метеорологи проверили народные приметы, по которым якобы можно спрогнозировать погоду, и выявили работающие. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Метеорологи проверили все известные в России погодные приметы и установили, что доверять можно лишь двум из них. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.ТАСС08:55
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На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
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Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.
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Опубликована жалоба разведки США на разговор Трампа с Зеленским
В США опубликовали текст жалобы председателю спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, поданная сотрудником разведки по поводу телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.
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Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Сотрудники МВД и Следственного комитета России (СКР) задержали восьмерых исполнителей убийства депутата и его семьи в Раменском районе Подмосковья в 2012 году.
Lenta.ru 06:19
Происшествия
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В Турции после сильного землетрясения, произошедшего в районе Стамбула, произошло шесть афтершоков, магнитудой до 4,1. Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировало правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции, попросив жителей страны и туристов не входить в здания, на которых появились трещины или другие свидетельства повреждений.
Вести.Ru 09:02
Наука
Мега-структуры трипольцев оказались общественными зданиями
Ученые выяснили назначение мега-структур, которые сооружали древние жители Триполья, говорится в PLoS ONE.
N+1 06:05
Происшествия
Авиационные власти опровергли опасное сближение самолетов над Москвой
Опасного сближения самолетов компаний Swiss и NordStar в московском воздушном пространстве не происходило, сообщил РБК представитель ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» Николай Ивашов.
РБК 09:39
Происшествия
Полицейская Tesla разрядилась во время погони за преступником
В американском городе Фремонт произошел довольно забавный случай — единственная Tesla, принадлежащая местному полицейскому участку, израсходовала заряд аккумуляторной батареи в самый неподходящий для этого момент — в самый разгар погони за подозреваемым.
Ferra 05:40
Политика
В Кремле прокомментировали реакцию на послание Путина о запрете РСМД
Москва не встретила понимания ряда стран Европы и Азии в ответ на послание президента России Владимира Путина о моратории на размещение ракет малой и средней дальности (РСМД).
Rambler News Service 08:04
Финансы
В России могут ввести отрицательные ставки по депозитам в валюте
Чтобы российские банки получили возможность устанавливать отрицательные ставки по депозитам в иностранной валюте, необходимо изменять российское финансовое законодательство.
ГЛАС.RU 24 сентября в 14:51
Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru вчера в 03:03
Происшествия
Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября
Коммерсантъ 04:04
Экономика
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ожидает рекорда по неисполнению бюджета — по итогам 2019 года, передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября.
REGNUM 07:29
Общество
На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби
Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.
Российская газета вчера в 14:28
Политика
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Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Экономика
На российский аналог «Википедии» за три года потратят 1,7 млрд рублей
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Футбол
«Барселона» оштрафована за ранние переговоры с Гризманном на 300 евро
Федерация футбола Испании наложила на «Барселону» штраф за то, что каталонский клуб начал вести переговоры с нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном в марте.
Бомбардир.ру 09:12
Происшествия
В центре Новосибирска горит жилой дом
Загорелась крыша многоэтажного жилого дома по адресу улица Советская, 15.
Сиб.фм 06:53
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В России до конца сентября могут уволить 52 тысячи специалистов
К концу сентября 2019 года в России могут сократить почти 52 тысячи квалифицированных сотрудников организаций.
Infokam.su вчера в 06:01
Политика
Лукашенко раскрыл роль Януковича в ухудшении отношений между Россией и Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что российско-украинские отношения испортились еще в период правления бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Lenta.ru 08:44
Происшествия
Суд отпустил на свободу фигуранта дела о массовых беспорядках Миняйло
Басманный суд отпустил на свободу фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы Алексея Миняйло, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 09:18
Здоровье
Готовится Указ Главы Чувашии, направленный на повышение качества жизни
Отремонтировать больницы и школы, оснастить клубы и обновить источники воды Начиная вчера традиционное еженедельное совещание, Михаил Игнатьев сообщил, что в республике готовится проект Указа, призванного внедрить дополнительные меры по повышению качества жизни населения Чувашии.
Советская Чувашия 24 сентября в 01:35
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Azur Air заплатит пассажирам по 100 тыс. руб. после посадки в Барнауле
Авиакомпания Azur Air выплатит по 100 тыс. руб. в качестве возмещения причиненного вреда пассажирам самолета Boeing-767, экстренного севшего в Барнауле.
РБК 07:37