Метеорологи проверили все известные в России погодные приметы и установили, что доверять можно лишь двум из них. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

с чего всё началось

Метеорологи проверили народные приметы, по которым якобы можно спрогнозировать погоду, и выявили работающие. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

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