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РБК
РБК

В Гидрометцентре назвали сроки прихода «бабьего лета»

Синоптик отметил, что обычно «бабье лето» наступает в сентябре или первой декаде октября. По словам Вильфанда, метеорологическое «бабье лето» связано с приходом азовского антициклона. Синоптик назвал это явление достаточно редким, так как оно бывает примерно два раза в три года.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Синоптики рассказали, когда в России наступит «бабье лето»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд опроверг информацию о наступлении "бабьего лета" 14 сентября, согласно народной примете.
ТАСС22:07
Подробнее о событии
Российская газета

В Гидрометцентре рассказали о сроках наступления «бабьего лета»

Российская газета00:50
Московский Комсомолец

Синоптик рассказал, когда в Россию придет «бабье лето»

Московский Комсомолец22:44
Lenta.ru

Россиянам напомнили о сроках наступления бабьего лета

Lenta.ru00:07
RT на русском

В Гидрометцентре рассказали о приходе бабьего лета

RT на русском23:22
РБК

В Гидрометцентре назвали сроки прихода «бабьего лета»

РБК00:27
News.ru

Синоптик назвал сроки прихода «бабьего лета»

News.ru22:28
ТАСС

Синоптики рассказали, когда в России наступит «бабье лето»

ТАСС22:07

Навальный остается в немецкой клинике в коме и на ИВЛ

Блогер Алексей Навальный в клинике Charite остается в стабильном состоянии в искусственной коме на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ), его состояние оценивается как стабильно тяжелое, без острой угрозы для жизни.
МонаВиста28 августа в 15:46
3,1K

В Калифорнии рассмотрят вопрос выплаты репараций потомкам рабов

Вопрос о выплате репараций потомкам американцев, чьи предки были рабами, будет рассматривать группа из девяти членов законодательного собрания Калифорнии, 30 августа сообщило информационное агентство Associated Press.
ИА Красная Весна01:28
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В центр Минска стягиваются колонны из спецтехники и автозаков

Колонна двигалась около 7 часов утра (совпадает с московским) по проспекту Независимости, который ведет к одноименной площади и Дому правительства Белоруссии, где днем белорусская оппозиция намерена провести большую протестную акцию.
ТАСС02:16

Путин заявил о начале учебного года 1 сентября

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты пойдут в учебные заведения, и призвал сделать все для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно, признав при этом, что носить маски иногда бывает и тяжело и нужно иметь это ввиду.
РИА Новостивчера в 04:11
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В России расширили список получателей бесплатных лекарств

С 1 сентября в России заработает новый Федеральный регистр граждан, которые имеют право на получение бесплатных лекарств, медицинских изделий и специализированных продуктов питания за счет федерального и региональных бюджетов, сообщает «Российская газета».
Европейско-Азиатские новости02:42
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Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом Neuralink

С помощью устройства, хирургически имплантированного в череп свиньи по имени Гертруда, Илон Маск продемонстрировал технологию своего стартапа Neuralink для создания цифровой связи между мозгом и компьютерами.
Astera01:46
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