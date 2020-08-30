В Гидрометцентре назвали сроки прихода «бабьего лета»

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Синоптик отметил, что обычно «бабье лето» наступает в сентябре или первой декаде октября. По словам Вильфанда, метеорологическое «бабье лето» связано с приходом азовского антициклона. Синоптик назвал это явление достаточно редким, так как оно бывает примерно два раза в три года.