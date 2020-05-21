Общество
RT на русскомВ Гидрометцентре назвали сроки возвращения теплой погоды в Москву
В ближайшие дни в Москве сохранится холодная погода с температурой ниже климатической нормы. Возвращение тепла ожидается не раньше вторника, 26 мая, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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с чего всё началось
До конца этой недели рассчитывать на возвращение теплой погоды в центр европейской территории не стоит, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.Российская газетавчера в 22:00
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Общество
Лобненцы получат новую единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет
Возраст с 3 до 16 лет (речь идёт о детях, которым на 1 июля 2020 года не исполнилось 16 лет).
Лобня 18 мая в 05:13
Политика
Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости вчера в 04:45
Общество
Власти протестируют способ сокращения конфликтов с жителями из-за строек
В прошлом году в России было несколько громких градостроительных конфликтов — например, протесты против строительства храма в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге и против бетонирования набережной в Вологде.
РБК вчера в 17:00
Общество
9 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае
573 человека выписано, лечение продолжают 529 человек.
Катунь 24 вчера в 23:20
Общество
Вирусолог заявил, что пик эпидемии коронавируса в России пройден
Конец пика прослеживается благодаря снижению количества выявленных зараженных, пояснил вирусолог.
Газета.Ru вчера в 23:11
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова вновь начала носить помолвочное кольцо
Самые внимательные поклонники же заметили, что на пальце Брухуновой вновь появилось помолвочное кольцо, которое она носила до свадьбы с Петросяном.
Экспресс газета 01:51
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
Происшествия
В Бурятии пациенты обсерватора закидали камнями медсестер
Российская газета вчера в 11:38
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости вчера в 06:30
Экономика
Вне шоколада. АСВ подало иск о банкротстве Коркунова
В начале весны АСВ подало в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму почти 6 млрд рублей всех бывших контролирующих лиц Анкор Банка, в том числе Коркунова.
BFM.ru вчера в 14:43
Происшествия
В Анапе «буйная» женщина не пустила семью без масок в подъезд
РИА Новости вчера в 19:25
Общество
Мясников опроверг фейк о правиле ношения одноразовых медицинских масок
Врач Александр Мясников опроверг появившуюся информацию о правилах ношения одноразовых медицинских масок в случае болезни и для профилактики.
RT на русском вчера в 23:21
Происшествия
СК возбудил дело после обрушения лестницы в доме в Саратовской области
Следователи завели уголовное дело из-за обрушения лестницы в жилом доме в Энгельсе. Об этом сообщает управление СК по Саратовской области.
РБК вчера в 11:23
Общество
Найденные в челябинском лесу Toyota Camry отдадут медикам
Остальные машины пополнят автопарк правительства региона, сообщают "Вести". Более полусотни Toyota Camry стоят в лесу около полугода.
Народные новости вчера в 13:23
Общество
Где в Кузбассе за сутки нашли новых людей с коронавирусом
На 21 мая в Кемеровской области выявили 12 человек, у которых подтвердился коронавирус.
ВашГород.ру 00:37
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
Общество
Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 5 млн человек
В мире число заразившихся новой коронавирусной инфекцией превысило 5 млн.
РБК 01:58
Здоровье
России предсказали резкий рост смертности от рака
Представители медицинского сообщества предсказали резкий рост смертности от рака в России.
Lenta.ru вчера в 17:41
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Экономика
Доля сельского хозяйства и торговли снизилась в ВРП Алтайского края
"Доля сельского хозяйства при повышении размера ВРП снизилась с традиционных 18% до 12,8% в 2019 году, доля торговли - до 14,3%", - отметил врио министра.
Интерфакс - Россия 00:46
Происшествия
На Донбассе уничтожен командир батальона Луганск-1
Командир батальона Луганск-1 Сергей Гурбанов погиб во время выполнения задания штаба «Операции объединенных сил».
Rusvesna.su 01:27
Космос
Испытан графеновый парус для путешествий к другим звёздам
Учёные испытали парус из графена, предназначенный для космических кораблей. Испытания проходили в вакууме и невесомости.
Вести.Ru вчера в 10:02
Общество
Глава района в Адыгее уволился после заражения людей на похоронах
1 мая в Красногвардейском районе прошли похороны с участием около 500 человек, после которых коронавирус был выявлен у 150 человек.
Известия вчера в 22:38
Общество
ВОЗ заявила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире
За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тысяч новых случаев заражения коронавирусом – это самое большое число за один день с момента начала вспышки новой инфекции.
Kazanfirst.ru вчера в 16:29
Здоровье
Стало известно, когда во Владимирской области откроют торговые центры
В белом доме сегодня прошло совещание с руководителями крупных торгово-развлекательных центров Владимирской области.
ГТРК Владимир вчера в 12:31
Общество
В Омской области зафиксировано 47 новых случаев коронавируса
По данным минздрава Омской области на сегодня, 21 мая, коронавирус подтвердился еще у 47 жителей региона: 36 случаев зафиксировано в Омске, пять — в Калачинском районе, два — в Москаленском, по одному случаю в Русско-Полянском, Седельниковском, Исилькульском и Омском районах.
Омскрегион вчера в 23:43
Общество
Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег
В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая.
Lenta.ru вчера в 07:41
Здоровье
В Приамурье рост случаев заражения коронавирусом объяснили праздниками
Благовещенск, 21 мая 2020, 07:33 — REGNUM В Роспотребнадзоре Амурской области объяснили резкий рост выявленных случаев заражения коронавирусом прошедшими майскими праздниками.
REGNUM 00:33
Общество
Ростуризм начнет поэтапный выход из ограничений с 1 июня
Российский туристический сектор начнет поэтапно выходить из карантина в ряде регионов с 1 июня, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире программы "Док-Ток" на "Первом канале".
Ревизор.ру вчера в 03:55
Общество
В России попросили заблокировать YouTube
«Компания-разработчик тестов для оценки персонала Ontarget подала в Мосгорсуд иск о блокировке на территории России принадлежащего Google видеосервиса YouTube», — пишет «Коммерсант».
URA.Ru 19 мая в 22:27