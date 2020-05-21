До конца этой недели рассчитывать на возвращение теплой погоды в центр европейской территории не стоит, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

с чего всё началось

В ближайшие дни в Москве сохранится холодная погода с температурой ниже климатической нормы. Возвращение тепла ожидается не раньше вторника, 26 мая, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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