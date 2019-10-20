Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Гидрометцентре объяснили аномально теплую осень в Центральной России

Аномально теплую погоду в центральной части России вызвал антициклон. Об этом "Российской газете" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в центр страны идут потоки воздуха с юга, юго-востока и юго-запада.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре зафиксировали повторы аномальной погоды

Большой по площади и высокий по вертикали теплый антициклон продолжит управлять погодой на европейской территории России в ближайшие дни. Об этом "Российской газете" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газетавчера в 22:00

Подробнее о событии

Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе

Газета.Ru06:27

В Гидрометцентре объяснили аномально теплую осень в Центральной России

РИА Новостивчера в 23:18

В Гидрометцентре объяснили аномально теплую осень в центре России

РБК00:52

В Гидрометцентре назвали причину очень теплой осени в центре России

Известия00:18

В Гидрометцентре объяснили тёплую осень

RT на русскомвчера в 23:51

Москвичам пообещали летнюю погоду в октябре

Lenta.ru06:05

В Гидрометцентре зафиксировали повторы аномальной погоды

Российская газетавчера в 22:00
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Религия

Патриарх Кирилл рассказал, зачем нужна церковь

Pravda.Ru 08:10
Космос

Женщины впервые совершили парный выход в открытый космос

Астронавты НАСА Кристина Кук и Джессика Меир в пятницу совершили первый в истории выход сразу двух женщин в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).
Взгляд.ру 18 октября в 08:20
Армия и оружие

Глава Пентагона заявил о перебрасывании тысячи военных из Сирии в Ирак

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что около тысячи военных перебрасываются с северо-востока Сирии в западных Ирак для борьбы с ИГ.
Газета.Ru вчера в 23:06
Политика

Судно с американскими катерами для Украины зашло в Черное море

Сухогруз Ocean Freedom под флагом США вошел в Черное море, он везет предназначенные для Украины американские патрульные катера, сообщил руководитель проекта «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко.
Взгляд.ру 07:59
Происшествия

В Казани задержали водителя, которого преследовал автомобиль ГИБДД

РИА Новости 07:13
Космос

Второй спутник Van Allen Probes завершил работу

Van Allen Probes — это два спутника NASA, которые предназначались для изучения радиационных поясов Земли (области магнитосферы, где накапливаются высокоэнергетические заряженные частицы; понимание характеристик, динамики данных поясов важно, в частности, для планирования миссий, разработки космических аппаратов).
Популярная механика вчера в 03:05
Гаджеты

Xiaomi перевыпустит Redmi Note 8 на более качественном процессоре

Ранее в сети ходили слухи о том, что китайский гигант Xiaomi готовится перевыпустить модель Redmi Note 8T, который представляет собой аналог Note 8 Pro, но базируясь на Qualcomm.
Ferra 07:43
Футбол

«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге

Вести.Ru 06:31
Происшествия

СК заявил о незаконности возведения разрушенных под Красноярском дамб

Дамбы, на которых произошёл прорыв в Красноярском крае, возведены незаконно и без разрешающих документов.
RT на русском 07:24
Армия и оружие

В Минобороны РФ назвали цели создания «Военно-строительной компании»

В пятницу, 18 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании».
RuNews24.ru 18 октября в 20:25
Политика

Песков рассказал, чем руководствуется Путин в международной политике

Российский президент Владимир Путин, осуществляя международную политику, руководствуется внутренними делами страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:20
Армия и оружие

ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии

Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
РИА Новости 18 октября в 04:51
Космос

На Марсе когда-то были соленые озера

Исследователи из Техасского университета (США) обнаружили, что климат на Марсе менялся с влажного на сухой – и в результате этих изменений образовались, а затем исчезли соленые озера.
Научная Россия 03:21
Происшествия

В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи

Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.
РИА Новости 08:13
Шоу-бизнес

Наталья Водянова решила отдохнуть с детьми в Сочи

От первого супруга – британца Джастина Портмана – знаменитость родила троих: Лукаса (17), Неву (13) и Виктора (12), а от второго мужа Антуана Арно – двоих: Максима (5) и Романа (3). Сейчас модель находится в отпуске, отдыхая о работы и забот.
Bimru.ru 08:11
Происшествия

В Москве произошел крупный пожар на складе со скотчем

В московском районе Кунцево произошел крупный пожар в здании склада, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 01:29
Футбол

Григорян после поражения «Тамбова» подал в отставку

Life.ru вчера в 10:07
Общество

Диетологи перечислили продукты, которые «никогда нельзя есть»

Некоторые продукты лучше из рациона исключить вовсе, советуют они.
Российская газета 06:25
Фигурное катание

Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе

Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
РИА Новости 01:51
Политика

Лавров рассказал о «разводках» на примере американской дипломатии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 1", посвященном 75-летию МГИМО, рассказал о дипломатической "разводке" США после победы Дональда Трампа на выборах.
РИА Новости 07:47
Авто

НАМИ зарегистрировал названия новых Aurus

Удивительно, что товарные знаки зарегистрированы именно на ФГУП НАМИ, хотя за продвижение и продажи автомобилей новой российской марки отвечает другая структура - ООО "Аурус".
Российская газета вчера в 03:17
Шоу-бизнес

Ягудин рассказал, как Тотьмянина узнала об онкологии

Олимпийский чемпион по фигурному катанию на Играх в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин рассказал о борьбе своей жены Татьяны Тотьмяниной с онкологией.
ФАН 03:05
Общество

Российские банки обяжут проверять клиентов по номеру телефона

Российский кабмин предложил обязать банки проверять клиентов по номеру телефона.
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Авто

Три вредные привычки автовладельцев назвали эксперты

Немногие знают, насколько опасной может быть привычка держать руку на рычаге КПП во время движения.
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В РПЦ раскритиковали мужчин за любовь к футболу

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Происшествия

В Тюмени загорелся завод «ПолимерПласт»

В Тюмени в воскресенье, 20 октября, возник пожар на территории завода "ПолимерПласт". На месте работают пожарно-спасательные подразделения.
Вести.Ru 07:16
Гаджеты

Google Pixel 4 можно разблокировать с закрытыми глазами

Устройство можно разблокировать, даже если у пользователя закрыты глаза. О проблеме рассказал журналист BBC News Крис Фокс.
News.ru 18 октября в 08:33
Политика

Кремль сообщил детали разговора Путина с Меркель

Вести.Ru вчера в 12:40
Единоборства

Боксер Гвоздик оказался в больнице после поражения от Бетербиева

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Происшествия

Подозреваемый в поджоге дома под Ярославлем признался в преступлении

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