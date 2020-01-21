Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду

По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.
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Роман Вильфанд
Средняя температура за этот период, с 1 декабря по 15 января, в 2006–2007 годах была выше нынешней зимы на 2,8 градуса. Но начиная с середины месяца температура резко понижалась, а мы прогнозируем на ближайшие десять дней очень теплую погоду.
— Роман ВильфандФАН вчера в 22:02

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