Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду

По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.
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Вильфанд объяснил экстремально теплую погоду в России

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В Гидрометцентре объяснили «экстремально теплую» погоду в России

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Гидрометцентр объяснил «экстремально теплую» погоду в России

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Вильфанд отметил экстремальную продолжительность тёплого периода зимы

RT на русскомвчера в 19:19

В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду

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Природные аномалии-2020: Ключевым для нынешней зимы станет Емелин день

Свободная Пресса19 января в 01:48
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Общество

Осужденного экс-мэра Пушкарева привезли в СИЗО Владивостока

Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, осужденный за коррупцию, доставлен в следственный изолятор столицы Приморья.
Российская газета вчера в 22:35
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Президент России Владимир Путин освободил от должности генерального прокурора России Юрия Чайку.
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Политика

В Конституции могут изменить требования к депутатам Госдумы

Членом Совета Федерации, согласно проекту, может быть гражданин РФ, достигший 30 лет, постоянно проживающий в России, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства.
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СК возбудил дело после гибели 11 человек при пожаре в Томской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье по факту гибели одиннадцати человек в результате пожара в жилом доме в Асиновском районе Томской области.
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У посольства США в Багдаде упали три ракеты

В "зеленой зоне" Багдада рядом с посольством США упали три ракеты.
Газета.Ru вчера в 16:44
Происшествия

Во Владивосток привезли радиоактивный автомобиль из Японии

Владивостокская таможня обнаружила в морском торговом порту прибывший из Японии фонящий автомобиль.
Российская газета 00:30
Происшествия

Рэпер Гуф опроверг сообщения о его задержании в ОАЭ

По словам адвоката, Долматов заявил, что сообщения о его задержании ложь и он находится в аэропорту Абу-Даби, где ожидает свой рейс.
REGNUM вчера в 17:41
Экономика

«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги

Михаил Мишустин уже как глава кабмина опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года, пишет "Коммерсант".
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В сенате США начинается суд по делу об импичменте Дональда Трампа

Во вторник, 21 января, в сенате США начинаются слушания по делу об импичменте президента Дональда Трампа.
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Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских титулов

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских титулов К слову, досталось Меган Маркл и в других сферах.
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Экономика

Бизнес попросил смягчить проект о повышении тюремных сроков за картели

С чем не согласен бизнес РСПП предлагает отказаться от создания нового реестра и включать участников ограничивающих конкуренцию соглашений в существующий реестр недобросовестных поставщиков, сократив срок их нахождения в этом списке.
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В личном блоге в Instagram Вера Брежнева опубликовала сразу несколько снимков с отдыха в Италии, где она находится с Константином Меладзе и младшей дочерью Сарой.
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Происшествия

В Перми пять человек погибли в результате прорыва трубы в отеле

Число погибших при прорыве трубы отопления в отеле в Перми выросло до пяти. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.
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Ранее сообщалось, что в последние годы мошенники главным образом воруют деньги со счетов россиян с помощью телефонных звонков под видом сотрудников банка.
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ToDay News Ufa вчера в 23:30
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Умер один из членов нижегородской семьи с редким заболеванием.
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В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР

Заместитель командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексей «Грин» убит поздно вечером 20 января.
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В США супруги прожили вместе 65 лет и умерли в один день

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Умер пассажир рейса из Москвы в Южно-Сахалинск, из-за плохого самочувствия которого самолет экстренно сел в аэропорту Казани, передает РИА "Новости".
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Россия передала Лаосу партию танков и бронеавтомобилей, а также модернизировала аэродром, сообщили в понедельник журналистам в Минобороны России.
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Госсекретарь США Майк Помпео признал, что Соединенные Штаты совместно с союзниками и партнерами в мировом масштабе строят планы смены режима в Венесуэле.
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РБК вчера в 09:45
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Автомобили, которые американцы не продают даже через 15 лет

Letnews.ru 19 января в 08:27
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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